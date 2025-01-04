Кто такие Пожиратели грехов, и Откуда взялась традиция есть на похоронах

Увлекательная профессия

Сцена похорон в Англии, 1733 год.

Верования и фольклор Бранда; словарь национальных верований, суеверий и народных обычаев, в котором подробно описана роль пожирателя грехов.

Книга Меган Кампизи «Пожиратели грехов».

Изгои общества и последний пожиратель грехов

Пригласительный билет на похороны, 1809 год.

Изображение похорон в Англии, 1795 год.

Откуда взялись Пожиратели грехов?

Священники не смирились с оттеснением своей персоны

Покойный и пожиратель грехов, гравюра начала 1600-х годов.

Священники не могли смириться с игнорированием их роли, которая должна была главенствовать.