10 фактов обо всём на свете, которые вам срочно нужно узнать

1. Настоящее имя Вина Дизеля — Марк Синклер.
2. Два года назад инструктор по смешанным боевым искусствам Шиэн Грант за почти шесть часов провёл невероятные сто поединков подряд, чтобы собрать деньги для местной больницы.
3. Спустя десять дней после катастрофы в Чернобыле возникла угроза ещё одного массивного теплового взрыва. Три инженера, которых позже назвали «чернобыльскими дайверами» — Валерий Безпалов, Алексей Ананенко и Борис Баранов, вызвались нырнуть под воду со смертельной дозой радиации, чтобы найти и открыть предохранительные клапаны. Они предотвратили ещё одну катастрофу и скончались через считанные дни.
4. Житель Камбоджи по имени Аки Ра потратил 22 года жизни на то, чтобы в одиночку очистить от мин территорию в 130 квадратных километров. Он работает без всякого защитного снаряжения, при помощи перочинного ножа, плоскогубцев и обыкновенной палки.
5. Мафусаиловы фонды — это целевые фонды, создаваемые с целью накопления огромных богатств на протяжении сотен лет при помощи сложных процентов. Один такой фонд-гигант был образован при американском колледже Хартвик в 1936 году. Специалисты всерьёз опасались, что эта громадина, в конечном счёте, раздавит финансовую структуру всех Соединённых Штатов.
6. В 1970 годов исследователи провели ряд экспериментов на крысах, с целью изучения природы зависимости от наркотиков. Крысам, живущим в одиночных тесных клетках, предложили на выбор чистую воду или воду с добавлением морфина. Все они выбирали наркотики и погибали.
Затем исследователи повторили тот же опыт в так называемом «крысином парке», где всё было разноцветным, много места для спаривания и уютных гнёзд, много занятных шариков, ароматной кедровой стружки и всяких других крысиных развлечений. Обитатели крысиного парка почти никогда не соблазнялись наркотиками (даже если воду с ним нарочно подслащивали) и никогда не погибали от передозировки.
7. В Дубае строят первый в мире город под крышей. Его площадь составит 4–5 миллионов квадратных метров. Объекты инфраструктуры города будут связаны друг с другом семью километрами улиц, накрытых прозрачным куполом для поддержания комфортного температурного режима.
8. На создание образа Фредди Крюгера режиссёра «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена натолкнула серия загадочных смертей, о которых он прочёл в Los Angeles Times. Все жертвы мучились ночными кошмарами и умерли во сне.
9. Кормить уток хлебом в парке — значит медленно их убивать. Утки в таких случаях недополучают многие необходимые вещества, которые легко находят, если добывают еду сами. По словам специалистов, за последние десять лет большинство водоплавающих птиц погибло по причинам, так или иначе связанным с искусственным кормлением.
10. Один из самых странных культов существует у жителей острова Танна. Эти люди поклоняются американскому лётчику Второй мировой войны Джону Фруму — «королю сказочной Америки, спустившемуся на землю меланезийского народа с чудесным карго» (то есть «с грузом» в переводе с английского).
Местное население надевает на себя некое подобие американской военной униформы и строит фальшивые взлётно-посадочные полосы с фальшивыми самолётами. Они верят, что однажды Джон вернётся и привезёт с собой грузовики, кока-колу, радио и другие «бесценные сокровища».
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