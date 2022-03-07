Особняк, хозяева которого исчезли 20 лет назад, пока никто не решился купить даже за бесценок

Заброшенный особняк хранит свою тайну.

Особняк в Па-де-Кале, который пустует уже 20 лет.

Комната для музицирования.

Розовая спальня.

Ноты на пюпитре рояля.

Кажется, что в особняке все еще таится жизнь.

Прежние владельцы оставили дом, ничего не взяв с собой.

Роскошный особняк.

Раритетный телевизор в углу кабинета.

У кровати оставлены туфли.

Уютная гостиная.

В ванной все осталось на своих местах.

Некоторые комнаты сильно пострадали за прошедшие годы.

Общий вид гостиной.

Судьба бывших владельцев особняка неизвестна .