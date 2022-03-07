Особняк, хозяева которого исчезли 20 лет назад, пока никто не решился купить даже за бесценок

Одного взгляда на фотографии из роскошного французского особняка, стоящего особняком в Па-де-Кале, достаточно, чтобы понять: у его прежних владельцев был отличный вкус. Уютная меблировка, гармоничный декор, нежные тона – все это выдает в них натур романтических. Сегодня особняк, пустовавший последние 20 лет, выставлен на аукцион за символическую цену – всего 115 тысяч фунтов стерлингов. Однако желающих купить его пока не нашлось: уж слишком настораживает всех вопрос о судьбе его хозяев, которые, кажется, загадочным образом просто испарились из дома.
Особняк в Па-де-Кале, который пустует уже 20 лет.
Снимки загадочного особняка были опубликованы в сети фотографом с ником Vacant Photography. Эти кадры приоткрывают завесу тайны над тем, что же находится внутри дома. Приятный интерьер привлекает внимание моментально, однако стоит присмотреться внимательнее и станет понятно: прежние владельцы покинули дом, ничего не взяв с собой. Множество вещей осталось на своих местах, так, будто в дом вот-вот кто-то вернется.
Комната для музицирования.
Розовая спальня.
Посуда на столе, туалетные принадлежности в ванной, ноты на пианино, тапочки у кровати и даже одежда, оставленная на вешалке у входа, - все эти вещи пробыли здесь много лет. На кухне фотографу удалось отыскать единственную подсказку – календарь 1998 года. Предположительно, с тех пор в особняке никого не было.
Ноты на пюпитре рояля.
Кажется, что в особняке все еще таится жизнь.
Почему роскошный особняк пустовал 20 лет, доподлинно не известно. Рассматривая его фотографии, можно представить себе путешествие во времени: некоторые из вещей в доме уже успели стать раритетными, как, например, телевизор, который стоит в кабинете. Пытаясь разгадать загадку особняка, многие предполагают, что владельцы могли исчезнуть мистическим образом.
Прежние владельцы оставили дом, ничего не взяв с собой.
Роскошный особняк.
Комнаты в доме сохранились по-разному: одни остались практически не тронутыми временем, другие, напротив, обветшали. Например, хорошо сохранилась так называемая «розовая комната» с деревянным полом и кроватью, которая застелена уже на протяжении двух десятилетий.
Раритетный телевизор в углу кабинета.
У кровати оставлены туфли.
Уютная гостиная.
В ванной все осталось на своих местах.
Некоторые комнаты сильно пострадали за прошедшие годы.
Общий вид гостиной.
Судьба бывших владельцев особняка неизвестна.
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