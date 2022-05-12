Утро без боли: эффективное средство от похмелья за копейки из того, что под рукой

Как сделать эффективное средство от похмелья из того, что уже есть на вашей кухне
Как хорошо, что люди придумали праздники. Без них наша жизнь была бы куда более скучна и пресна. Вот только есть у них, праздников, одно негативное последствие. Типичное для большинства взрослых, особенно в наших суровых краях: похмелье. Самое надёжное лекарство от неприятных симптомов – не пить вообще. Но если вы не относитесь к числу аскетов, тогда запасайтесь специальными таблетками от похмелья. А если не успели, узнайте, как сделать их действенный аналог из средств, который уже есть на вашей кухне.
Как сделать эффективное средство от похмелья из того, что уже есть на вашей кухне
Утро началось с похмелья? Значит, пора существенно пересмотреть свою «норму», да и вообще избегать тесного знакомства с алкоголя. Ну и, конечно же, принять какое-нибудь средство из категории «антипохмелин». И не беда, если подобное не водится в вашей домашней аптечке. К примеру, популярный лайфхакер и химик-любитель под ником belsey внимательно изучил состав известных «шипучек» против симптомов похмелья. И пришел к выводу, что они состоят из простейших ингредиентов. Почитайте этикетки сами и убедитесь: сделать аналог аптечных средств можно самому. А потратить на это – копейки.
Чтобы сделать эффективное средство от похмелья (аналог аптечных «шипучек»), вам понадобятся:
1. 1/4 стакана лимонной кислоты;
2. 1/2 стакана – 1 чайная ложка соды;
3. 1/2 стакана фруктозы;
4. 3 столовых ложки крахмала
Порошки хорошенько смешать и хранить в сухом контейнере. В случае необходимости (после бурной ночи) размешать две чайные ложки в стакане тёплой воды, дождаться полного растворения и выпить. Указанных ингредиентов хватит аж на 66 порций. Гулять – не перегулять.
Как сделать эффективное средство от похмелья из того, что уже есть на вашей кухне
Если же ваши планы не настолько обширны и вам просто нужно экстренное средство от головной боли и этих ужасных ощущений в желудке, тогда сделайте «разовую» порцию.
Для одной порции «антипохмелина» смешайте в стакане теплой воды:
1. 1/4 чайной ложки лимонной кислоты;
2. 1/2 чайной ложки соды;
3. 1/2 чайной ложки фруктозы.
Как сделать эффективное средство от похмелья из того, что уже есть на вашей кухне
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