История ромовой бабы и королевский рецепт её приготовления

NaVoTe.ru ностальгически припомнил свою первую ромовую бабы, отведанную ещё в детстве, и решил рассказать своим читателям побольше об этом лакомстве.
Историю ромовой бабы чаще всего связывают с именем польского короля Станислава Лещинского (1677–1766). Якобы именно он изменил рецепт традиционного в Германии и Австрии праздничного хлеба — кугельхофа.
По одной из легенд рецепт этого блюда подарили волхвы, возвращавшиеся из Иерусалима, где они принесли свои дары младенцу Христу. Даже по форме кугельхоф чем-то напоминает тюрбан восточного мудреца.
Но у польского короля он вызвал другие ассоциации. Обожавший арабские сказки «Тысяча и одна ночь» Станислав Лещинский дал название новому десерту в честь одного из самых симпатичных героев — Али-Бабы.
Согласно королевскому рецепту в сдобное тесто нужно было добавить шафран и изюм и пропитать его мадейрой. Впрочем, существовал вариант и употребления алкогольного напитка отдельно.
В 1725 году дочь польского короля Мария вышла замуж за Людовика XV. Через некоторое время к ней во Францию переехал отец, вынужденный отречься от польского трона. С собой Лещинский привез личного кондитера и рецепт ромовой бабы. Кондитер польского короля вместо мадейры предложил добавлять ром и придумал другую форму для десерта, напоминающую небольшой гриб.
Настоящую же популярность и даже новое имя ромовая баба приобрела во Франции благодаря Жану Антельму Брийя-Саварену (1755–1826). Этот философ и гурман предложил усовершенствовать рецепт десерта. Формой его блюдо по-прежнему напоминает то ли корону, то ли восточный тюрбан, но теперь сверху оно покрывается абрикосовым конфитюром. Его плотная текстура лучше сохраняет пропитку. Внутрь добавляются фрукты и взбитые сливки. А само блюдо называется просто «саварен» в честь знаменитого гурмана.
Дальнейшему путешествию по Европе ромовая баба обязана очередному династическому браку. В 1768 году Мария-Каролина, сестра французской королевы Марии-Антуанетты, выходит замуж за короля обеих Сицилий Фердинанда IV Бурбона. В столицу королевства Неаполь она начинает приглашать французских поваров, чтобы придать местной кухне надлежащий вкус и изысканность. В Неаполе ромовая баба быстро стала одним из любимейших блюд и сегодня в некотором смысле это кулинарный символ города. По форме неаполитанская ромовая баба напоминает кекс грибовидной формы. Она может быть и большой, и совсем крошечной на один укус.
В Россию рецепт ромовой бабы мог попасть несколькими путями и из Польши, и из Италии. В любом случае разнообразные рецепты «баб» появляются в поваренных книгах не раньше XIX века. По своей нежной текстуре и сдобному вкусу она ближе к пасхальному куличу.
В советские времена все разнообразные варианты муслиновых, ореховых, маковых баб практически исчезли. Зато долгое время прилавки кулинарий и школьных буфетов украшала ромовая баба с изюмом, покрытая сахарной или шоколадной глазурью и слегка пропитанная недорогим бренди.
Ромовая баба по рецепту короля Станислава Лещинского
Этапы приготовления:
- Для опары разведите дрожжи в 50 г теплых сливок, добавьте 50 г просеянной муки, накройте салфеткой и поставьте в теплое место.
- Прокипятите шафран 5 минут в 50 мл воды, охладите.
- Вымойте и обсушите изюм и замочите его в малаге (коньяке или роме). Нарежьте цукаты на маленькие кусочки.
- Когда опара увеличится в объеме, добавьте к ней растворенные в сливках соль, сахар, яйца, изюм, цукаты, настой шафрана и муку.
- Замесите тесто, к концу замешивания добавив растопленное сливочное масло.
- Накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место. Когда тесто поднимется, обомните его. Сделайте из теста шар, положите его в смазанную маслом форму — так, чтобы изюм и цукаты не соприкасались с формой. Дайте тесту подняться.
- Выпекайте пирожное 45 минут в духовке, разогретой до 180 °C, проверяя его готовность деревянной шпажкой. Подавайте горячим.
- Для сиропа в кастрюле смешайте сахар с водой и размешайте до полного его растворения. На сильном огне доведите сироп до кипения, снимите пену. Охладите сироп примерно до 40 °C, добавьте коньяк и перемешайте. Готовую «бабу» с узкого конца проколите деревянной палочкой до середины, опустите в теплый сироп и подержите 12 минут.
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