Таран Лукашенко: что происходит на белорусско-польской границе

Почему Польша?

На самом деле, Польша сама по себе мигрантам не нужна. Они рассматривают ее только как перевалочный пункт. Кто-то из них дальше хочет перебраться в Великобританию, кто-то — в Германию.

По словам зампреда Всемирного конгресса Езидов Худо Бакояна, польские погранслужбы ждут заявления властей Германии по поводу судьбы беженцев.

«Польские пограничники сказали беженцам, находящимся сейчас на границе, что если Германия даст добро, чтобы мигранты перебрались к ним через Польшу, то их пустят. Если нет, то нет», — сообщил Худо Бакоян.

Полный пакет

Белоруссия делает все возможное, чтобы облегчить мигрантам проход к границам. (Это дальше они уже сами за себя.) Например, ранее замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус рассказывал Би-би-си, что литовские власти выявили три основных пути мигрантов до литовской границы. Самый популярный — прямой рейс Багдад-Минск. Билет можно приобрести на сайте Iraqi Airways за 426 долларов со всеми налогами. Полеты — четыре раза в неделю: вторник, среда, пятница, воскресенье.

Иракское туристическое агентство Jood Land предлагает семидневные туристические пакеты в Беларусь стоимостью от 540 до 870 долларов. Групповую визу можно купить заранее за 75 долларов, индивидуальную — за 300 долларов, а можно приобрести визу сразу в аэропорту Минска за 20 долларов.

Часть мигрантов прилетает в Минск из Турции. Спецкор RT Константин Рожков пообщался с беженцами, находящимися в лагере мигрантов у белорусско-польской границы. По их словам, в Белоруссию они попали через Турцию. Визы получали в белорусском посольстве в Анкаре. А теперь ждут, что Германия пришлет за ними транспорт и заберет к себе.