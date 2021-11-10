Таран Лукашенко: что происходит на белорусско-польской границе

Тысячи человек застряли во временном лагере между Польшей и Белоруссией без еды и воды.
Палатки, костры, регулярные выстрелы и слезоточивый газ — в такой обстановке уже несколько дней живут тысячи мигрантов из Сирии и Ирака на нейтральной территории между Белоруссией и Польшей. Что происходит там на самом деле, на первый взгляд понять не так-то просто.
Белорусская пропаганда говорит, что это все Польша виновата — мало того, что не пускает мигрантов на свою территорию, так еще и палит по ним из автоматов и избивает. Мигранты, если им удается пробиться в Интернет, публикуют видео, как по ним стреляют белорусские пограничники, и рассказывают, то силовики имени Лукашенко нападают на их лагерь. Польша винит во всем Россию. Россия говорит, что это неприемлемо. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко парирует, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.Меркель просит Путина повлиять на ситуацию. Президент России отвечает, что это ЕС должен наладить диалог с Белоруссией. Но Евросоюз еще в прошлом году признал власть Лукашенко нелегитимной. А пока верха пытаются сами разобраться, что вообще происходит, и как себя вести, в Минске продолжают собираться все новые мигранты с сумками, спальными мешками и маленькими детьми.
Вкратце напомним тебе, с чего все началось. С президентских выборов в Белоруссии в прошлом году. Их результаты не признали ни сами белорусы, ни другие страны. После того, как ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты выборов, в Евросоюзе и за его пределами Лукашенко объявили нелегитимным. А из-за того, как батька обходился с протестующими, ЕС начал вводить санкции в отношении разных людей и организаций. У Лукашенко в противостоянии с Западом оставался единственный козырь — мигранты.
Как мигранты стали оружием Лукашенко против Запада
Последней каплей конфликта стал посаженный в Минске самолет с бывшим главредом Nexta. 23 мая борт Афины-Минск посадили в Минске, чтобы задержать находившегося на борту журналиста Романа Протасевича. Заодно силовики прихватили и его подругу Софию Сапега. Заложниками ситуации оказались мирные пассажиры, которые провели несколько часов в самолете из-за якобы теракта. Естественно, европейские страны пригрозили новыми санкциями. Естественно, Лукашенко на них ответил.
«Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко 25 мая, комментируя реакцию европейских стран.
28 июня Беларусь официально объявила о начале приостановки действия договора о реадмиссии с Евросоюзом. На практике это означало, что белорусские власти отказывались от своих обязательств по возвращению граждан третьих стран, нелегально пересекших границу и задержанных на территории Евросоюза.
«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — говорил Лукашенко 2 июля.
С мая число нелегальных мигрантов, мягко говоря, значительно выросло. В августе их поток из Беларуси в Литву увеличился в 30 раз. А на этой неделе миграционный кризис разразился на границе с Польшей.
Почему Польша?
На самом деле, Польша сама по себе мигрантам не нужна. Они рассматривают ее только как перевалочный пункт. Кто-то из них дальше хочет перебраться в Великобританию, кто-то — в Германию.
По словам зампреда Всемирного конгресса Езидов Худо Бакояна, польские погранслужбы ждут заявления властей Германии по поводу судьбы беженцев.
«Польские пограничники сказали беженцам, находящимся сейчас на границе, что если Германия даст добро, чтобы мигранты перебрались к ним через Польшу, то их пустят. Если нет, то нет», — сообщил Худо Бакоян.
Полный пакет
Белоруссия делает все возможное, чтобы облегчить мигрантам проход к границам. (Это дальше они уже сами за себя.) Например, ранее замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус рассказывал Би-би-си, что литовские власти выявили три основных пути мигрантов до литовской границы. Самый популярный — прямой рейс Багдад-Минск. Билет можно приобрести на сайте Iraqi Airways за 426 долларов со всеми налогами. Полеты — четыре раза в неделю: вторник, среда, пятница, воскресенье.
Иракское туристическое агентство Jood Land предлагает семидневные туристические пакеты в Беларусь стоимостью от 540 до 870 долларов. Групповую визу можно купить заранее за 75 долларов, индивидуальную — за 300 долларов, а можно приобрести визу сразу в аэропорту Минска за 20 долларов.
Часть мигрантов прилетает в Минск из Турции. Спецкор RT Константин Рожков пообщался с беженцами, находящимися в лагере мигрантов у белорусско-польской границы. По их словам, в Белоруссию они попали через Турцию. Визы получали в белорусском посольстве в Анкаре. А теперь ждут, что Германия пришлет за ними транспорт и заберет к себе.
«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по $2600 за каждого. Нас здесь 12 человек — две семьи, $2600 — это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился, и выставили нас на улицу», — рассказал один из мигрантов.
У Лукашенко на происходящее свой взгляд. По его данным, транзит мигрантов обеспечивает некая европейская мафиозная структура.
«Здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут — и там их принимают уже свои: поляки, немцы, украинцы. Это же не бедные люди едут оттуда, а если и бедные, то им собрали эти деньги. Мы эту цепочку полностью прослеживаем. И вот те, кто в Польше, — их они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов. И всего два россиянина, а десятки транзитеров, которые людей подкидывают. Это немцы, поляки, украинцы, литовцы», — раскрыл карты Лукашенко.
Усиление границ
Польша заявила, что в четверг, 11 октября, увеличит число полицейских на белорусской границе с 1,2 тысячи до двух тысяч человек.
При этом, по словам пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, власти страны ожидают «эскалации, которая будет иметь вооруженный характер», а Белоруссия «хочет спровоцировать серьезный инцидент, желательно со стрельбой и жертвами». Лукашенко же заявляет, что «в современном мире браться за оружие — это самоубийство».
Премьер обвиняет Путина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте, заявил, что нынешний миграционный кризис — самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет. И обвинил в нем Россию.
Как передает польское агентство ПАП, Моравецкий сказал, что, на его взгляд, глава Беларуси Александр Лукашенко — просто исполнитель задач, которые ставит перед ним российский президент Владимир Путин, ведущий имперскую политику.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого об ответственности РФ за миграционный кризис неприемлемыми. И добавил, что миграционные власти Белоруссии занимают ответственную позицию, а Россия не видит рисков.
«В настоящий момент никаких рисков не возникает. Осуществляется взаимодействие, принимаются необходимые меры. Белорусские миграционные власти в этом занимают ответственную позицию. Мы понимаем всю сложность ситуации, но здесь мы, конечно, считаем, что де-факто проблема связана с людьми: несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии и требуют убежища в европейских странах. Они даже говорят, что не хотят оставаться в Польше, хотят попасть на территорию пространства ЕС. Здесь, конечно, мы помним прецеденты прошлого, когда европейцы говорили о высших европейских ценностях в том, что касается защиты таких людей, беженцев, обеспечения их безопасности и интересов, исходя прежде всего из гуманитарных соображений», сказал Дмитрий Песков.
Что происходит на границе
Мигранты, которые находятся сейчас на границе, выкладывают в Интернет фотографии и видео, где жалуются на холод и отмечают, что у них заканчиваются запасы еды. Один из мужчин сообщил о нападении белорусских силовиков на лагерь мигрантов.
«Вчера я пострадал от белорусской милиции. Они напали на нас, оскорбляли нас. У одного из наших от этого нападения сломана нога», — рассказал мужчина.
Также мигранты рассказывают, что белорусские силовики отбирали у них телефоны и заставляли идти к польской границе.
«Тут некуда деваться. Поляки нас не пускают. Ночью они летают на вертолетах, не дают спать. Мы очень голодные. Нет ни воды, ни еды. Здесь маленькие дети, старики, женщины, семьи», — рассказал один из мигрантов Би-би-си.
Польское телевидение также сообщает, что мигрантов на границе стерегут военные с собаками; вооруженные люди видны и на вывешенных в соцсетях видео колонны беженцев, когда она в понедельник шла к границе.
Мигранты прорываются через границу
Польское радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу сообщает, что в среду две большие группы нелегальных мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Несколько десятков человек прорвали пограничные заграждения в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.
По словам пресс-секретаря пограничной службы Подляского воеводства Катаржины Зданович, часть мигрантов удалось вернуть к линии границы, остальных все еще ищут.
Польша ожидает притока новых групп мигрантов
Польша ожидает в ближайшее время наплыва новых групп мигрантов, которые собираются в Минске для продвижения на Запад. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
«Мы ожидаем очередного наплыва групп мигрантов, которых подготавливают в Минске для дальнейшего продвижения на Запад. В ближайшие дни или даже часы мигрантов будет больше», — приводит его слова издание Gazeta Wyborcza.
По его словам, мигранты координируют свои действия в Facebook. И беженцы действительно собираются в Минске, чтобы двинуться к границам.
Меркель позвонила Путину
Из-за ситуации на белорусско-польской границе Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину и попросила его повлиять на «режим в Минске».
«Канцлер Германии подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Европейского Союза бесчеловечно и совершенно неприемлемо, и попросила российского президента оказать влияние», — уточнила пресс-служба правительства.
Российский президент в ответ предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.
На вопрос, почему Меркель не позвонила прямо Лукашенко, пресс-служба немецкого правительства ответила, что после выборов 2020 года Минск не отвечал на попытки Берлина выйти на прямой контакт.
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