Рисовал для Playboy, покорил Dior, посорился с Бейонсе: Чем покорил мир художник Хадзимэ Сораяма

Не так давно разразился скандал, связанный с Бейонсе и ее гастрольным туром Renaissance. Японский художник Хадзимэ Сораяма обвинил исполнительницу в плагиате – его возмутило, что костюмы и сценография тура буквально копируют фрагменты его работ. Ранее он сотрудничал, например, с Weekend, а потому призвал Бейонсе поработать вместе. Пока богиня сцены в размышлениях, мы обратимся к биографии легендарного отца «гиноидов», в которого влюблен мир моды.
Изгибы хромированной стали
Рисунки Хадзимэ Сораямы.
Хадзимэ Сораяма – художник-гиперреалист (сам он себя называет суперреалистом), иллюстратор, известный своими чувственными и откровенными, а подчас и весьма скандальными изображениями женщин-роботов. Они очень похожи на живых женщин, правда, с безупречными пропорциями тел, обладают достоверной физиологией, только вместо мягкой бархатной кожи – хромированная сталь. Именно «гиноиды» Сораямы принесли ему и славу, и громкие коллаборации с крупными брендами. Перед футуристическим очарованием этих красавиц не устоял даже Ким Джонс, креативный директор мужской линии одежды и аксессуаров дома Dior.
Роботы-женщины - гиноиды.
Начиналось все с рисунков в стиле пин-ап, которые юный Хадзимэ рисовал еще в школьные годы. Вспоминая о тех временах, он утверждает, что видел в женщинах на страницах изданий для взрослых не объекты, а настоящих богинь, сильных, властных, уверенных в себе. Впрочем, его интересовали не только звезды западных мужских журналов. Например, Сораяма глубоко увлекался историей Древней Греции и решил поступить в христианский университет Сикоку Гакуин для изучения английской литературы и древнегреческого языка. Правда, его беспокойная натура взяла верх. На втором курсе он основал школьный журнал Pink Journal. Реакция на этот самиздат была такой, что он забыл о карьерных планах и перевелся в Токийскую художественную школу, где, безусловно, его интересы нашли гораздо больше понимания.
Быть железной леди можно по-разному.
В возрасте двадцати одного года он получил работу в рекламном агентстве, трудился и в качестве внештатного иллюстратора. И спустя десять лет приятель попросил Сораяму нарисовать робота для рекламы. Вообще-то он хотел использовать образ C-3PO из Звездных войн, но возникла проблема с соблюдением авторских прав. И Хадзимэ пришел на помощь. Так появились первые его роботы – еще не те, что сочетают в себе притягательность живой плоти и холод металла. Но первый шаг был уже сделан.
Playboy и динозавры
В восьмидесятые Сораяма уже был хорошо известен как художник жанра пин-ап, изображающий не земных женщин, а роботов-гиноидов в самых откровенных костюмах и позах – эти рисунки регулярно публиковались в журналах Playboy и Penthouse, так восхищавших его в подростковом возрасте. Он рисовал и обычные иллюстрации, но они встречали существенно меньше восторгов.
Не всегда они полностью стальные.
Впрочем, его «железные девы» многим кажутся не столько привлекательными образами, сколько своеобразной критикой современной японской культуры, теряющей национальную идентичность в погоне за новейшими технологиями. Люди в Японии страдают от одиночества и отчужденности, лишаются способности строить эмоционально близкие отношения, а покорная и безотказная, пусть и таящая в себе опасность любовница-робот – популярный персонаж многих аниме (например, «Чобитс»). Но если эта совершенная женщина, мечта одиноких мужчин, запрограммирована дарить удовольствие «пользователю» - почему так пугает эта странная смесь реального и роботизированного тела?
Животные Сораямы.
Пугать, впрочем, Сораяма умеет мастерски – в его багаже есть иллюстрации с изображением кибернетических акул (одна из них стала и первым его NFT-проектом) и хромированных космических динозавров. Зачем нужен шаттл, если можно покорять космос на тираннозавре?
Коллаборации
Шлем и капсульная коллекция для бренда +44.
В отличие от Бейонсе, многие бренды работали с Сораямой вполне официально. Критики пишут, что его смелый дизайн не находит достойного применения в мире моды, однако и сам художник, и руководство, по-видимому, вполне довольны. В 1995 году он сотрудничал с Тьерри Мюглером, большим поклонником футуризма и агрессивной феминности. Его рисунки в качестве принтов использовала, например, Стелла Маккартни в капсульной коллекции, состоящей из простых, лаконичных вещей с легким налетом стиля восьмидесятых.
Коллаборация со Стеллой Маккартни.
В 2019 году в студию Сораямы (Маккартни тоже там побывала и осталась под большим впечатлением) нанес визит Ким Джонс – креативный директор мужской линии Dior. Джонс и Сораяма моментально подружились и, веселясь и разыгрывая друг друга, создали совместную коллекцию, посвященную инновационным достижениям Японии в области искусственного интеллекта и робототехники. Они отдали должное увлечению Кристиана Диора Японией – отсюда силуэты кимоно и пояса-оби, вышивка и традиционные цветочные мотивы (кстати, тоже нарисованные Сораямой). В принтах и вышивках стальные женщины и железные динозавры сплетаются с цветущей сакурой.
Фрагменты коллекции Dior.
Для показа Сораяма спроектировал лазерное шоу, центральным элементом которого стала фантастическая женская фигура – идеальная и недоступная. Неоднократно сотрудничал Сораяма с китайским гигантом спортивной одежды Li-Ning. В первую коллекцию вошли футболки с короткими рукавами, скейтборды, баскетбольный мяч и высокоэффективная модель кроссовок для бега Shadow от Li-Ning, выполненная в полностью белой цветовой гамме с металлизированными деталями. Основной мотив принтов – это рука робота, сжимающая факел.
Элементы коллекции для Li-Ning.
Роботизированные руки, легшие в основу принтов.
Довелось Сораяме создавать настоящих роботов – к счастью или к сожалению, не таких соблазнительных, как его гиноиды (и не таких устрашающих, как акулы и динозавры!).
Справа - концепт собаки-робота.
Прорывная разработка Сораямы 1999 года - первое поколение роботов “AIBO", собака-компаньон производства Sony. В настоящее время опытный образец находится в постоянных коллекциях Музея современного искусства и Смитсоновского института. Как и в истории с журналами для взрослых, Сораяма вернулся к началу – он принимал участие в разработке дизайна персонажей и для вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
Текст: Софья Егорова.
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