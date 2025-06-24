Советская «чекушка»: откуда она взялась и почему так называется

Оказывается, что в советскую эпоху существовали строгие правила. Приобрести полную поллитру водки было практически невозможно. Но зато появилась миниатюрная альтернатива: «Чекушка». Это стеклянный сосуд, в которой помещается всего 250 грамм.Эта скромная бутылочка достаточно долго просуществовала во время СССР.
В СССР активно боролись с пьянством
Указ, который был принят в 1972 году запрещал продажу водки в больших объемах. Власть была убеждена в том, что независимо от меры потребляемой водки, население неизменно будет покупать ещё и ещё. Таким образом, правительство стремилось установить меры по борьбе с этой зависимостью.
Водку не продавали в больших объемах
Оказывается, что термин «чекушка» — это не просто придуманное название, а имеет свою историю. На самом деле, этот термин связан с загадочной фигурой Дмитрия Афанасевича Чекушкина. Он был торговцем, который открыл свое дело в Санкт -Петербурге на рассвете 20 -го века. В его магазинах было много разнообразного аптекарского товара. Также у него в ассортименте были особые экстракты, которые пользовались большой популярностью. Например, так на прилавках магазина можно было найти эликсир от кашля. Он продавался в миниатюрных флаконах по 50 миллилитров, и многие его охотно покупали.
Аптекарский склад/ Фото: pastvu.com
Оказывается, что это не просто лекарственное зелье. В его составе присутствовал алкоголь как основная составляющая. Именно поэтому этот эликсир непреднамеренно стал популярной панацеей не только для лечения заболеваний. Многие покупали его совершенно в других целях. Тем более, что пузырек с лекарством на основе спирта стоил в разы дешевле.
Эликсир пользовался большой популярностью
Несмотря на то, что на бутылках красовалась фамилия купца, называлась микстура изначально совершенно по-другому. Так миниатюрные стеклянные сосуды вместимостью 250 миллилитров имели загадочное наименование «чеТушка» или «пятидесятка». Наверняка вы спросите, почему именно так? Все достаточно просто.
Не все использовали его по прямому назначению
Это название проистекало из четушки — древней русской единицы объема, эквивалентного 1/50 ведра. Оказывается, что в бутылках такого размера размещали всего две чашки. Их объем составляет приблизительно 246 миллилитров в современной системе измерения. Мало кто об этом знает, но это действительно так.
Водка
Но как оказалось, в 1918 году большевистский режим выступил с указом, который отменял просторечные названия единиц измерения. Было принято решение перейти на метрическую систему. Тем не менее, переход к ним был постепенным и длительным процессом. Тем более, что после этого указала нужно было приложить очень много усилий. Люди должны были запомнить новые единицы измерения. А также нужно было заменить устаревшее оборудование, которое было в магазинах.
Этикетки
Это трудное мероприятие завершилось только в 1927 году. Но даже несмотря на это, некоторые люди до сих пор используют просторечные слова в своей речи и по сей день. Следовательно, «четушка» как единица измерения устарела.Тем не менее, миниатюрные бутылки все ещё сохранялись, завоевывая ещё большую популярность среди граждан. Таким образом, слово «четушка» больше не использовали для обозначения объема содержимого. А как же быть? Ведь нужно было дать какое-то название этой бутылочке с волшебным зельем. Тогда было принято решение называть их «чекушками».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии