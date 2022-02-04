Как выглядит Венеция без воды, и куда подевались гондольеры

Засуха стала причиной пересыхания каналов в Венеции.
Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире. Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен.
Катера в обмелевшем канале.
Каналы Венеции без воды - природная аномалия.
Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют гондолы, стоят без воды. На улице грязно, да и отсутствие канализации в историческом центре дает о себе знать: очищенные канализационные воды обычно сбрасываются в каналы, и благодаря приливам и отливам вода в каналах очищается и освежается. Сейчас же этот процесс нарушен.
Венецианские каналы без воды - тоскливое зрелище.
Обмелевшие каналы обнажили грязь и разруху.
Гондолы, пришвартованные у берега.
Есть и еще одна проблема: транспортная система в городе практически не работает. Когда уровень воды падает на 50-60 см, гондолы с трудом могут перемещаться по каналам. Учитывая, что город стоит на воде, и наземного транспорта в городе нет, люди с трудом добираются на работу, скорая помощь не может оперативно прибывать по вызовам, а некоторые районы и вовсе остаются «отрезанными».
Обмелевшие каналы обнажили грязь и разруху.
Гондолы готовы к карнавалу.
Вместо романтической атмосферы в центре — гондолы на заиленном берегу. Выглядит такое зрелище уныло. Причина обмеления каналов — климатические изменения: сильные отливы и засуха зимой. Венецианцам остается только уповать на обильные осадки.
Водное транспортное сообщение сохраняется только на Большом канале.
К сожалению, ситуация с каналами усугубляется зимой, как раз тогда, когда в Венеции проходит знаменитый карнавал. Туристы, приехавшие в этом году насладиться чудесными видами, по-настоящему разочарованы. В обычном режиме работает только Большой канал, а вот по другим улочкам прогуляться по воде не получится, гондольеры объявили, что приостанавливают катания.
Обмелевшие каналы Венеции.
Обмелевшие каналы Венеции - неприятный сюрприз для туристов.
Обмелевшие каналы Венеции.
Обмелевшие каналы Венеции.
Обмелевшие каналы Венеции.
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