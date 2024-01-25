Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Некоторые здания, особенно старинные, имеют свои секреты, которые с первого раза и не разгадаешь. Вот и на отечественных просторах есть такие дома, которые при реконструкции ниже уровня земли обнажают как будто один, ранее неизвестный этаж - под землёй обнаруживаются окна и двери. И для обывателей такое открытие настолько неожиданное, что они распространяют мнения о каком-то большом потопе, засыпавшем целый уровень зданий. Впрочем, у историков на этот счёт совсем другая точка зрения.
Загадка таких окошек под землёй будоражит общество давно. /Фото: yaplakal.com
Такая конспирология, справедливости ради, появляется не из ниоткуда: когда в ходе ремонтных работ старинных сооружений обнаруживается как будто «закопанный» этаж, где есть окна и даже двери, невольно начинаешь задумываться - возможно, мы не обо всём знаем. Самой популярной версией, которая объясняет такой феномен, является утверждение, что пару столетий назад произошёл какой-то мощный потоп, о котором не осталось никакой информации, но, якобы, именно он затопил этажи этих зданий, которые потом попросту не расчистили.
Как будто действительно затопило целый этаж. /Фото: masterok.livejournal.com
Само собой, что в действительности никакого потопа не было: историки достаточно скрупулёзны и дотошны, чтобы пропустить хотя бы одно упоминание о таком страшном наводнении. Ведь, учитывая масштабы, о нём должны были сохраниться хоть какие-то данные и воспоминания. Значит, потопа не существовало. Но ведь здания с этажами, где окна и двери находятся под землёй, остаются. И появлялись они в своё время не просто так, потому что обладали чисто практическим смыслом.
Здание музея в Омске - один из самых ярких примеров якобы закопанного дома. /Фото: glav.su
Оказывается, подобные «закопанные» уровни появлялись ранее в тех зданиях, где строили подземные обходные галереи. Войти в них можно было как через внутренние двери в здании, так и со стороны фасада, то есть, с улицы. Обычно такие помещения отдавались под склады - так как на первом наземном этаже в таких домах традиционно размещались магазины, то галереи использовали как коридоры подвоза продовольствия, и мест для их же хранения. Кроме того, этот вид проходов обеспечивал непрерывность движения по ним.
Обходные галереи были очень удобными. /Фото: bibliogavan.blogspot.com
Но раз уж речь идёт о дореволюционных здания, то о централизованном электричестве, а, соответственно, и об освещении говорить не приходится. А иллюминация в столь важных складских помещениях должна быть достаточной, но сделать её можно было только с использованием дневного света. И вот тут на помощь пришли оптики и инжереры, разработавшие технологию, о которой, в силу морального устаревания, уже никто и не помнит.
Реклама технологии, позволяющей освещать подвалы дневным светом. /Фото: lifesmilegoess.ru
Речь о призматических стёклах, именуемых люксферами - они устанавливались на те самые подземные окна сверху, преломляя свет с улицы так, чтобы он мог осветить склады. Это решало сразу несколько задач: прежде всего, эта система освещения позволяла в полной мере эксплуатировать торговые площади первого наземного этажа, потому что все склады находились на цокольном уровне. Кроме того, залитая дневным светом галерея давала возможность подвозить и грузить продукты просто на склад, без дополнительных мероприятий.
Те самые решётки с призмами. /Фото: lifesmilegoess.ru
Не менее важным оставался и вопрос безопасности, которые призматические стёкла тоже решали: при их применении продавцам не приходилось вечно спускаться на склад с керосиновой лампой в руке, что значительно снижало рикс возгораний. И хотя в случае некоторых зданий фишка появления окон и дверей под землёй может быть несколько иной, это в любом случае не имеет отношения к несуществующему потопу.
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