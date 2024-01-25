Почему у фасадов некоторых зданий под землёй «закопан» этаж с окнами и дверьми

Загадка таких окошек под землёй будоражит общество давно. /Фото: yaplakal.com

Как будто действительно затопило целый этаж. /Фото: masterok.livejournal.com

Здание музея в Омске - один из самых ярких примеров якобы закопанного дома. /Фото: glav.su

Обходные галереи были очень удобными. /Фото: bibliogavan.blogspot.com

Реклама технологии, позволяющей освещать подвалы дневным светом. /Фото: lifesmilegoess.ru

Те самые решётки с призмами. /Фото: lifesmilegoess.ru