Парад девственниц: как монарх из 70 тысяч претенденток раз в год королеву выбирает

Девушки на параде девственниц и король Свазиленда Мсвати III.
Свазиленд – крохотное африканское государство, одна из нескольких абсолютных монархий на земле. Правит здесь король Мсвати III, который ежегодно пополняет свой гарем новой женой. Для этого в королевстве устраивают Праздник тростника, на который свозят 60-70 тысяч так называемых «девственниц». Из них-то король и выбирает свою суженую.
Девушки танцуют на параде девственниц.
Праздник тростника и парад девственниц в Свазиленде.
По масштабам Праздник тростника – крупнейшее торжество в Свазиленде. Девушек для него свозят со всех уголков государства, разбивают для них шатры и неделю кормят за счет короля.государств, такой «щедрый» подарок – уже немалая мотивация для женщин, чтобы приехать. Кстати, кормят девушек по нашим меркам скромно – манной кашей и курицей. За порцией ужина они выстаивают длинную очередь с наступлением темноты.
Король Мсвати III выбирает очередную жену.
Своим названием праздник обязан традиции сбора тростника, который идет на сооружение забора для короля и его матери. Этот забор служит знаком богатства. За забором и происходит «отбор» невест. По какой процедуре – неизвестно, король объявляет только свое решение, кто же из девственниц станет королевой.
Подготовка к Празднику тростника.
Девушек со всей страны в фургонах свозят к королю.
С понятием «девственности» в Свазиленде тоже дела обстоят специфически. Во-первых, законодательно закреплен запрет начинать половую жизнь до вступления в брак или до достижения девушкой 21 года. Если мужчина незаконно лишает невинности девушку, ему выписывается штраф в размере одной коровы или 170 долл. США. Такая норма в законодательстве страны появилась из-за эпидемии ВИЧ/СПИД и других болезней, передающихся половым путем. Однако сама «потерпевшая» может называть себя девственницей даже после того, как у нее уже были интимные отношения с мужчинами. Для того, чтобы вновь считаться целомудренной, девушке достаточно покаяться священнику и дать обет дальнейшего воздержания.
Девственницы в ожидании праздника.
Для девушек Свазиленда Праздник тростника похож на лотерею с возможностью выиграть главный приз - стать королевой.
Интересно, что штраф в одну корову не миновал и самого короля. Выбор тринадцатой супруги для Мсвати III не увенчался успехом: девушка оказалась несовершеннолетней. Когда монарх услышал обвинение в растлении малолетних от одного из министров, то отреагировал на это «рассудительно»: вначале уволил министра (что показательно, уведомил его об этом по СМС, вот они, возможности абсолютной монархии в век цифровых технологий), а потом вышел к народу, признал свою ошибку и… уплатил штраф.
Мсвати начинает ритуальные танцы.
Конечно, для Мсвати одна корова – сущие пустяки. По данным журнала Forbes, король - среди 15 богатейших монархов планеты. Кстати, за каждую новую жену Мсвати тоже выкупает за 12 коров. В настоящий момент у Мсвати 14 королев, первых двух для него выбрал парламент, а уже всех последующих он выбирал самостоятельно. Каждую следующую супругу Мсвати щедро одаривает подарками – машинами, драгоценностями, дворцами.
Возвращение девушек домой.
В силу того, что у каждого нового монарха количество жен исчисляется десятками (у предшественника, Собузы II, их было семьдесят), то и наследников короля – сотни. Так, у Собузы было около двух сотен отпрысков, и еще не менее 400 (если верить местным рассказам) – от некоронованных девушек. Важен и тот момент, что наследниками считаются все родственники до третьего колена. Мсвати пока отстает от своего предшественника: за 31 год правления у него родилось только 23 наследника. Так что у Мсвати все еще впереди.
Первые две жены Мсвати выбраны парламентом.
Третья и четвертая жена короля.
Седьмая жена короля.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии