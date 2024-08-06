Парад девственниц: как монарх из 70 тысяч претенденток раз в год королеву выбирает

Девушки на параде девственниц и король Свазиленда Мсвати III.

Девушки танцуют на параде девственниц.

Праздник тростника и парад девственниц в Свазиленде.

Король Мсвати III выбирает очередную жену.

Подготовка к Празднику тростника.

Девушек со всей страны в фургонах свозят к королю.

Девственницы в ожидании праздника.

Для девушек Свазиленда Праздник тростника похож на лотерею с возможностью выиграть главный приз - стать королевой.

Мсвати начинает ритуальные танцы.

Возвращение девушек домой.

Первые две жены Мсвати выбраны парламентом.

Третья и четвертая жена короля.

Седьмая жена короля.