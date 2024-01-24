Зачем католические священники носят белый «ошейник»

Наверняка всем доводилось видеть священников с белыми воротниками. Бытует мнение о том, что это символ целомудрия. Другие склонны считать, что загадочный воротничок – это символ ошейника, который должен носить послушный «раб божий». Самое время узнать, как давно появился данный элемент одежды и какой смысл на самом деле он имеет.
Изначально - это как подворотничок у солдат. |Фото: osheafuneral.com.
Католического священнослужителя очень легко узнать по характерному белому воротничку, который некоторые люди ошибочно принимают за какой-то ритуальный ошейник. На просторах интернета ходит немало «забавных» версий о сакральном значении белого воротничка. Якобы ношение этого воротника должно символизировать, что священник, как и всякий человек – раб божий. Некоторые даже утверждают, что католические священники носили белый воротник-ошейник с «незапамятных» римских времен. Все это полная глупость.
В наши дни - это служебный отличительный аксессуар. |Фото: boelah.blogspot.com.
Белый воротник католического священника у нас называется колораткой. На Западе его называют «Римским воротником» и «клириканским воротником». Появился он недавно относительно всей истории христианской церкви. Придуман данный элемент гардероба был священником Дональдом МакЛеодом, служившим в англиканской церкви в Шотландии в XIX веке. Появилась колоратка на волне очередного изменения моды повседневной одежды. В то время в Великобритании стали массово отказываться от воротников. Однако, ряса священника была достаточно тяжелой и постоянно натирала шею. МакЛеодом первоначально решил для себя эту проблему обычным поддеванием белой рубашки под рясу, а затем додумался сделать съемный воротник.
Полагается всем рангам священнослужителей. ¦Фото: thejournal.ie.
В последствии одежда священников менялась еще несколько раз, однако белые воротники оказались настолько удачным решением, что постепенно стали неотъемлемым атрибутом формы священнослужителя. Имевшая изначально исключительно утилитарный смысл колоратка с годами утратила и его, превратившись окончательно в предмет статуса. Достаточно сказать, что старинные римские воротники делали из «гуманных тканей», таких как хлопок и лен. Сегодня же колоратки зачастую и вовсе делают из белого пластика.
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