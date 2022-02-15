Полезная вещица из обычной картонной коробки

В доме всё должно радовать глаз! А это значит, что многочисленные мелочи, косметика, канцелярские товары и прочие нужные в быту, но захламляющие наше жильё вещи должны храниться аккуратно, компактно и красиво.Дешёвые пластиковые контейнеры хороши только в закрытых шкафах — на виду они смотрятся не очень эстетично. Что же делать? Раздобыть картонную коробку и за 15 минут сделать роскошный стильный органайзер, который станет украшением помещения.Итак, берем картонный ящик, тщательно проклеиваем его дно, отворачиваем крышку во внутрь и тоже клеим. Укрепить и выровнять боковые стенки можно дополнительными полосками картона.Теперь берём отрез ткани, длина которого равна периметру ящика плюс 3-4см, а ширина — двойной высоте стенки. Начиная от центра любой из сторон, клеим ткань на половину высоты, оборачивая в неё ящик. В конце, делая нахлёст, подворачиваем срез вовнутрь. Оставшуюся длину ткани приклеиваем к ящику изнутри, делая там, где необходимо аккуратные складки.Далее ставим ящик на кусок картона, обводим по контуру, вырезаем получившийся квадрат (прямоугольник). Оклеиваем его такой же тканью и вкладываем внутрь коробки.Ещё одним лоскутом ткани оформляем дно коробки снаружи. Припуски отгибаем и клеим на стенки, закладывая на углах аккуратные складки.Теперь берём джутовую верёвку и, начиная от одного из углов возле дна, скрепляя витки клеем, начинаем обматывать коробку.Когда витков будет сделано достаточно, верёвку обрезаем, а хвостик фиксируем клеем.Особый шик коробке придадут стильные кожаные ручки на заклёпках. Для этого, если имеющаяся кожа очень тонкая, наклейте её на фоамиран и вырежьте два прямоугольника.Скруглите концы полосок и при помощи металлических блочек закрепите на стенке корзины. Кстати, если блочек не оказалось, их роль могут выполнить посаженные на клей короткие гвоздики с большой шляпкой.Теперь роскошный короб для хранения можно использовать по назначению!Если вам нужно больше подробностей по её изготовлению, посмотрите видео ниже.