Не только для кухни: 12 полезных советов по использованию алюминиевой фольги в быту
Как правило, мы используем алюминиевую фольгу при приготовлении блюд.
Однако она годится не только для этого.
Есть еще как минимум 12 вариантов практичного применения фольги, которые точно пригодятся в домашнем быту.
1. Спасение от ожога
Алюминиевая фольга — спасатель №1.
Неприятные случайности на кухни могут произойти с кем угодно. Если вы нечаянно обожглись, не стоит бросаться к маслу — это в корне неверное решение. Гораздо эффективнее будет приложить к пострадавшей коже кусочек фольги блестящей стороной внутрь. Его нужно подержать так минут 20. Фольга не только избавит от боли, но и снимет воспаление.
2. Защита от вредителей
Алюминиевая фольга отлично отпугивает нежелательных гостей на садовом участке.
Садовые растения требуют бдительной защиты. Чтобы уберечь их от различных вредителей, необязательно использовать дорогостоящие и не особо полезные химикаты. Есть вполне надежное и проверенное средство — алюминиевая фольга. Нужно закрепить неширокие полоски на стебли или ветки садовых растений. Тогда жуки, птицы, мыши, а также другие насекомые и животные будут обходить ваше огородное богатство стороной.
3. Улучшенный сигнал Wi-Fi
Усилить сигнал оказывается проще простого.
Каждый связист знает, что алюминиевая фольга пригодится и в работе с радиоэлектронными приборами. Для людей других профессий раскрываем секрет: с помощью фольги можно улучшить сигнал Wi-Fi роутера. Прямоугольный кусочек с размерами примерно 10 на 15 сантиметров нужно приложить к задней стенке маршрутизатора. Блестящая сторона должна быть внутри, а форма изогнутая.
4. Приведение серебра в порядок
С алюминиевой фольгой чистка ювелирных изделий станет быстрой и простой.
Не очень глубокую и небольшую пиалу нужно обернуть фольгой. В емкость залить горячую воду и добавить по чайной ложке пищевой соды и соли, немного перемешать. В полученную смесь отправить почерневшее серебро. Оставляем его там на 10-15 минут, после чего достаем и просто промываем под проточной водой. Блеск и цвет серебра станут идеальными!
5. Борьба с ржавчиной
Кто бы мог подумать, но действует на ура.
Алюминиевая фольга отлично справляется с ржавчиной в любых местах. Чтобы метод сработал, из нее нужно сформировать комочек и смочить в дистиллированном уксусе. Фольгой просто оттираем ржавчину.
6. Свежие бананы
С фольгой бананы намного дольше остаются свежими.
Бананы — очень вкусный и полезный продукт. Но они имеют один довольно неприятный недостаток — начинают портиться и приобретают коричневатый оттенок уже через день или два после покупки. Чтобы этого избежать, можно использовать алюминиевую фольгу. С ее помощью нужно обернуть верхнюю часть кожуры банана — это продлит срок хранения как минимум вдвое.
7. Острые ножницы
Быстрая и легкая заточка ножниц.
Если ножницы затупились, не обязательно использовать неудобный точильный камень, рискуя порезать руки. Возьмите кусочек алюминиевой фольги! С ним заточка пройдет намного быстрее и проще. Фольгу складываем в несколько раз, после чего просто делаем надрезы. Раз десять, и ножницы будут резать как новенькие.
8. Помощь в домашней перестановке
Выдержать шкаф? Легко!
Алюминиевая фольга справляется и с более тяжелыми задачами. С ней предоставляется отличная возможность быстро и без особого труда передвинуть тяжелую мебель из одного угла комнаты в другой. Но только при условии, что на полу есть ковровое покрытие. Для этого надо подложить небольшие кусочки фольги под каждую ножку мебели. Теперь она будет скользить и не доставит неудобств.
9. Трансформация батареек
Батарейка ААА с легкостью превращается в АА.
При покупке батареек перепутали размеры? Или может дома остались не те, что нужно? Нет ничего страшного, ведь на помощь придет алюминиевая фольга. С ее помощью можно с легкостью превратить почти любые батарейки типа ААА в АА. Чтобы они заработали, нужно положить между ними и катушкой маленький шарик из алюминиевой фольги.
10. Чистая и блестящая посуда
Чугун будет снова как новенький, если под рукой есть алюминиевая фольга.
Чугунная посуда легко поддается различного рода загрязнениям. Причем моющее средство и вода не особо эффективны в борьбе с ними. Тереть приходится долго и интенсивно. А вот алюминиевая фольга справляется намного быстрее. Для этого из нее нужно сформировать шар, который на раз и два вычистит всю грязь и ржавчину.