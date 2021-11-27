Не только для кухни: 12 полезных советов по использованию алюминиевой фольги в быту

Как правило, мы используем алюминиевую фольгу при приготовлении блюд.

Однако она годится не только для этого.

Есть еще как минимум 12 вариантов практичного применения фольги, которые точно пригодятся в домашнем быту.

1. Спасение от ожога

Алюминиевая фольга — спасатель №1.

Неприятные случайности на кухни могут произойти с кем угодно. Если вы нечаянно обожглись, не стоит бросаться к маслу — это в корне неверное решение. Гораздо эффективнее будет приложить к пострадавшей коже кусочек фольги блестящей стороной внутрь. Его нужно подержать так минут 20. Фольга не только избавит от боли, но и снимет воспаление.

2. Защита от вредителей

Алюминиевая фольга отлично отпугивает нежелательных гостей на садовом участке.

Садовые растения требуют бдительной защиты. Чтобы уберечь их от различных вредителей, необязательно использовать дорогостоящие и не особо полезные химикаты. Есть вполне надежное и проверенное средство — алюминиевая фольга. Нужно закрепить неширокие полоски на стебли или ветки садовых растений. Тогда жуки, птицы, мыши, а также другие насекомые и животные будут обходить ваше огородное богатство стороной.

3. Улучшенный сигнал Wi-Fi

Усилить сигнал оказывается проще простого.

Каждый связист знает, что алюминиевая фольга пригодится и в работе с радиоэлектронными приборами. Для людей других профессий раскрываем секрет: с помощью фольги можно улучшить сигнал Wi-Fi роутера. Прямоугольный кусочек с размерами примерно 10 на 15 сантиметров нужно приложить к задней стенке маршрутизатора. Блестящая сторона должна быть внутри, а форма изогнутая.

4. Приведение серебра в порядок

С алюминиевой фольгой чистка ювелирных изделий станет быстрой и простой.

Не очень глубокую и небольшую пиалу нужно обернуть фольгой. В емкость залить горячую воду и добавить по чайной ложке пищевой соды и соли, немного перемешать. В полученную смесь отправить почерневшее серебро. Оставляем его там на 10-15 минут, после чего достаем и просто промываем под проточной водой. Блеск и цвет серебра станут идеальными!

5. Борьба с ржавчиной

Кто бы мог подумать, но действует на ура.

Алюминиевая фольга отлично справляется с ржавчиной в любых местах. Чтобы метод сработал, из нее нужно сформировать комочек и смочить в дистиллированном уксусе. Фольгой просто оттираем ржавчину.

6. Свежие бананы

С фольгой бананы намного дольше остаются свежими.

Бананы — очень вкусный и полезный продукт. Но они имеют один довольно неприятный недостаток — начинают портиться и приобретают коричневатый оттенок уже через день или два после покупки. Чтобы этого избежать, можно использовать алюминиевую фольгу. С ее помощью нужно обернуть верхнюю часть кожуры банана — это продлит срок хранения как минимум вдвое.

7. Острые ножницы

Быстрая и легкая заточка ножниц.

Если ножницы затупились, не обязательно использовать неудобный точильный камень, рискуя порезать руки. Возьмите кусочек алюминиевой фольги! С ним заточка пройдет намного быстрее и проще. Фольгу складываем в несколько раз, после чего просто делаем надрезы. Раз десять, и ножницы будут резать как новенькие.

8. Помощь в домашней перестановке

Выдержать шкаф? Легко!

Алюминиевая фольга справляется и с более тяжелыми задачами. С ней предоставляется отличная возможность быстро и без особого труда передвинуть тяжелую мебель из одного угла комнаты в другой. Но только при условии, что на полу есть ковровое покрытие. Для этого надо подложить небольшие кусочки фольги под каждую ножку мебели. Теперь она будет скользить и не доставит неудобств.

9. Трансформация батареек

Батарейка ААА с легкостью превращается в АА.

При покупке батареек перепутали размеры? Или может дома остались не те, что нужно? Нет ничего страшного, ведь на помощь придет алюминиевая фольга. С ее помощью можно с легкостью превратить почти любые батарейки типа ААА в АА. Чтобы они заработали, нужно положить между ними и катушкой маленький шарик из алюминиевой фольги.

10. Чистая и блестящая посуда

Чугун будет снова как новенький, если под рукой есть алюминиевая фольга.

Чугунная посуда легко поддается различного рода загрязнениям. Причем моющее средство и вода не особо эффективны в борьбе с ними. Тереть приходится долго и интенсивно. А вот алюминиевая фольга справляется намного быстрее. Для этого из нее нужно сформировать шар, который на раз и два вычистит всю грязь и ржавчину.

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