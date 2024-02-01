Современный купальник имеет увлекательное наследие. В прошлом женщины носили купальные костюмы, которые покрывали почти каждый сантиметр их тела, но в течении долгих лет купальники превратились в бикини, которые мы носим сейчас.
Но многие современные купальники вдохновлены стилями из 1950х годов.
Вот 13 самых культовых купальников, которые оказали огромное влияние на историю пляжной моды.
Первый бикини, созданный в 1946 году.
В 1948 году Элизабет Тейлор позировала для портрета в закрытом купальнике.
Актриса Брижит Бардо в бикини в фильме 1952 года «Девушка в бикини».
Купальник, который носила Мэрилин Монро в 1950-х и 1960-х годах, стал классикой.
В 1962 году Урсула Андрес носила это потрясающее бикини в фильме «Доктор Ноу», первый фильм о Джеймсе Бонде.
В 1965 году актриса Салли Филд позировала в бикини с высокой талией.
Фарра Фосетт стала иконой после романа «Ангелы Чарли» в 1976 году.
Кэрри Фишер носила потрясающий бикини в фильме 1983 года «Звездные войны: Эпизод VI — Возвращение джедая».
Памела Андерсон произвела впечатление на всех, когда в 1995 году предстала в красном закрытом купальнике в «Спасатели Малибу».
Бикини Рэйчел МакАдамс в «Дневнике памяти» в 2004 году было культовым.
Бейонсе появилась в красочном бикини на обложке журнала Sports Illustrated’s swimsuit в 2007 году.
В 2007 году Тайра Бэнкс, обладающая тогда пышными формами, предстала в этом купальнике.
В 2016 году Эшли Грэхем сделала историю, став первой моделью плюс сайз, украсившей обложку Sports Illustrated’s.
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Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды
Современный купальник имеет увлекательное наследие. В прошлом женщины носили купальные костюмы, которые покрывали почти каждый сантиметр их тела, но в течении долгих лет купальники превратились в бикини, которые мы носим сейчас.
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