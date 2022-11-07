Для чего у некоторых тепловозов делают косые стекла против законов аэродинамики

Хотя большинство людей по объективным причинам не имеет и малейшего понятия о том, как именно называются тепловозы, изображенные на фотографии, каждому при этом наверняка бросалась в глаза такая особенность тягачей, как странная кабина со скошенными стеклами, сделанными против всех законов аэродинамики. Что же это: специфическое дизайнерское решение или сугубо утилитарный элемент конструкции?
Такие кабины делают не просто так. |Фото: train-photo.ru.
Советские тепловозы из серий 2ТЭ10 и 2ТЭ116 так или иначе (хотя бы в кино) должно было видеть большинство наших соотечественников. Как уже было отмечено, у всех перечисленных составов есть одна крайне специфическая особенность – скошенные лобовые стекла. На них все обращают внимание при взгляде на упомянутые тепловозы, даже если не придают этому большого значения.
Аэродинамика тут не причём. |Фото: train-photo.ru.
Они просто «режут глаз» на фоне других тягачей, которые сделаны с учетом законов аэродинамики. Совершенно очевидно, что такая форма кабины тепловоза, пускай и незначительно, но все-таки ухудшает его аэродинамические показатели. Вместе с тем падает скорость и растет потребление горючего.
Стекло направлено иначе. |Фото: trainpix.org.
На самом деле аэродинамика имеет крайне мало значения для поездов, которые движутся со скоростью до 100 км/ч. Советские тепловозы по долгу службы редко разгоняются хотя бы до 80 км/ч. На таких показателях скорости, даже полное нарушение законов аэродинамики не дает сколь-нибудь критических значений в области падения скорости и увеличения расхода энергии. При этом кабины с отрицательным углом (именно так их называют) используются не красоты ради.
Капитанский мостик. |Фото: sea-journal.ru.
У кабин тепловозов очень большая зона остекления. Нужно это для того, чтобы машинист имел самый полный обзор перед собой и вокруг себя. При этом у остекления большой площади есть огромный минус, особенно в отношении транспортных средств: через него проникает огромное количество солнечного света, что может стать проблемой для машиниста или водителя ясным днем. Для того, чтобы человека за пультом управления не ослепляло и используется остекление кабины с отрицательным углом.
И здесь отрицательный угол. ¦Фото: casper.aero.
Дело в том, что такие стекла совершенно иначе преломляют лучи света, в результате чего они не падают слепящими бликами на лицо человека. Используется данная технология не только в железнодорожных составах. Остекление с отрицательным углом широко применяется при строительстве диспетчерских башен в аэропортах, а также при создании капитанских мостиков на кораблях.
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