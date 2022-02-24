Сегодня очень популярны сварочные маски типа хамелеон. Однако желание сэкономить берет верх над благоразумием.

В результате большинство сварщиков пользуются в работе недорогими «хамелеонами» стоимостью до 20 долларов.

Тут логика очень простая: зачем переплачивать, когда такую же маску можно приобрести за сравнительно меньшие деньги?

Но, как показывает практика, такие недорогие маски быстро «выходят из строя» в том плане, что уже не способны выполнять свои прямые обязанности. То есть они работают, но не защищают ваши глаза должным образом!

Причина неисправности сварочной маски заключается в том, что «садится» батарейка, которая отвечает за питание управляющей платы.

Что внутри светофильтра

Что же, давайте разберем светофильтр бюджетной сварочной маски «хамелеон».

Чтобы разобрать светофильтр, можно воспользоваться обычным ножом. Однако постарайтесь нанести как можно меньше повреждений пластиковому корпусу.

Внутри корпуса находится управляющая плата и элемент питания (круглая батарейка) на 3 V.

Кроме того, под управляющей платой присутствует солнечная батарея и два датчика, которые находятся рядом с ней.

Замена «севшей» батарейки

Прежде чем приступить к распайке, необходимо повернуть в крайнее положении со щелчком. Это нужно, чтобы обесточить плату.

На следующем этапе аккуратно выпаиваем «посадочное место» элемента питания.

Проверить напряжение батарейки можно при помощи мультиметра. Если напряжение элемента питания менее 3 V, то батарейка подлежит замене.

Напряжение на новой батарейке должен превышать 3 V. Причем чем толще элемент питания, тем дольше он прослужит.

Однако толстые батарейки не помещаются в корпус.

В этом случае можно вынести элемент питания наружу. Тогда не придется больше лазить внутрь корпуса.

Видео по теме

Подробно о том, как заменить батарейку в сварочной маске «хамелеон», можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.