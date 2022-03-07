Что за чёрные точки на стеклах авто и зачем они нужны

Правда о чёрных точках по периметру автомобильных окон.
В собственном авто, такси, автобусе и даже маршрутке – везде и наверняка вы заметите их. Стоит только слегка присмотреться. Видите эти чёрные точки по краям стёкол? Думаете, они там просто для красоты? Нет, у них куда более серьёзное предназначение. И пора бы всем узнать о нём.
И что же это такое?
Мы часто не замечаем мелочи, которые окружают нас повседневно. Даже, если смотрим на них практически в упор. К примеру, разглядывая что-то из окна автомобиля или автобуса, по периметру стекла которого расположены одинаковые чёрные точки. Знакомьтесь, это – фритты. И без них ваша поездка не была бы такой безопасной.
Знакомьтесь: это – фритты.
Фритты – это узор из особой керамической краски, которую запекают прямо на стекле. Чтобы наверняка не стёрлась. И служат они не только эстетическим целям. Фритты выполняют сразу три важных функции.
Герметик нужно защищать от солнца.
Первая и самая главная – защита герметика, который удерживает стекло в раме. Начиная с 50-ых годов прошлого века, производители авто решили заменить непривлекательные и потенциально опасные стальные рамы специальным клеем. Состав надёжно удерживал стекло на месте, но, как оказалось, был весьма чувствителен к ультрафиолету. И продолжительное воздействие солнечных лучей могло ухудшать его свойства. Тут и пригодились чёрные керамические фритты, обеспечивающие надёжную защиту от вредного УФ-излучения.
Не видите точки? А они есть…
Во-вторых, фритты защищают малопривлекательные места «склейки» от любопытного взгляда. Сплошная чёрная полоса по периметру переходит в точки, размер которых с каждым новым рядом всё уменьшается. Это – оптическая иллюзия, из-за которой многие из нас и вовсе не замечают их существования. Хитро, правда?
Фритты защищают не только стекло, но и водителя от солнца.
Ну а в-третьих, фритты часто наносят в районе зеркала заднего вида, чтобы водителя не слепило солнце. Ещё один способ, как маленькая деталь работает на вашу безопасность.
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