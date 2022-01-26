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Японские школьники рисуют мелом на доске изумительные картины


Гора Фудзи.

Гора Фудзи.

Каждый из нас, так или иначе, хоть раз в своей жизни рисовал на школьной доске. Вот только зачастую это были обычные каляки-маляки шутки ради. Чего не скажешь о творчестве японских школьников, которые во время перерыва, хвастаясь своими способностями друг перед другом, привлекли внимание компании по производству школьных досок. В итоге, Nichіgaku организовала конкурс на лучший арт, с поощрительным призом в размере ста тысяч йен (приблизительно тысяча долларов). Среди пятидесяти представленных работ были выбраны лучшие.


Правду говорят, что талантливые люди талантливы во всём. Работы этих ребят – прекрасный тому пример. В конкурсе участвовало около двух сот пятидесяти учеников, которые, вооружившись цветными мелками и специальными маркерами, дав волю фантазиям, рисовали всё то, на что хватало сил и возможностей от любимой многими горы Фудзи до сказочных пейзажей и дивных существ. И как жаль, что данные шедевры останутся лишь на снимках, а не на школьных досках, ведь рано или поздно, их попросту придётся стереть...
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Японские школьники рисуют мелом на доске изумительные картины

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Японские школьники рисуют мелом на доске изумительные картиныПодписаться на мой Instagram
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