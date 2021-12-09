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25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми


Нелепые и странные прически из 1980-х из годов.

Нелепые и странные прически из 1980-х из годов.

Кто-нибудь ещё помнит причёски 1980-х? Длинные и взбитые волосы, чёлки, прикрывающие глаза и асимметрия. Сегодня стоило бы хорошо подумать, перед тем, как выбрать одну из этих причёсок. Окружающие точно могут не понять.

1. Безумный объем


25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

… и баллончик лака для волос, чтобы зафиксировать всю эту «красоту».

 

2. В поисках своего стиля


На какие только ухищрения не шли девушки, чтобы выглядеть стильно и необычно.

На какие только ухищрения не шли девушки, чтобы выглядеть стильно и необычно.

 

3. Два в одном


Маллет с начесом и крупные локоны – самое то, чтобы стать звездой на выпускном.

Маллет с начесом и крупные локоны – самое то, чтобы стать звездой на выпускном.

 

4. «Зародыш» маллета


Прическа, которую американцы называли «деловой спереди и вечерней сзади».

Прическа, которую американцы называли «деловой спереди и вечерней сзади».

 

5. Готический стиль


Темные волосы, закрывающие половину лица и… объем - без него в 1980-х было не обойтись.

Темные волосы, закрывающие половину лица и… объем - без него в 1980-х было не обойтись.

 

6. Асимметрия – ваш друг!


25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

…потому что сделать начес на другой стороне сил уже не хватило.

 

7. Челка «до небес»


Появиться на дискотеке без лакированной челочки было делом немыслимым.

Появиться на дискотеке без лакированной челочки было делом немыслимым.

 

8. Гламурное фото


Неотразимый мужчина с соблазнительным взглядом и модным маллетом.

Неотразимый мужчина с соблазнительным взглядом и модным маллетом.

 

9. Больше лака!


Если невозможно было расчесать пальцами волосы – значит лака нанесено достаточное количество.

Если невозможно было расчесать пальцами волосы – значит лака нанесено достаточное количество.

 

10. Объем из воздуха


Обладательницы не слишком густых волос старались делать акцент на макияже.

Обладательницы не слишком густых волос старались делать акцент на макияже.

 

11. На всю длину


Лак для волов в 1980-х годах обладал какой-то поистине магической силой фиксации.

Лак для волов в 1980-х годах обладал какой-то поистине магической силой фиксации.

 

12. Прическа «Пудель»


Для 1980-х это было модно, а сегодня такая прическа выглядит, по меньшей мере, странной.

Для 1980-х это было модно, а сегодня такая прическа выглядит, по меньшей мере, странной.

 

13. Два стиля


Когда сложно определиться с вариантом прически на день – можно было сочетать несколько.

Когда сложно определиться с вариантом прически на день – можно было сочетать несколько.

 

14. Объем везде


В 1980-х годах правила «чем больше, тем лучше» точно относилось именно к волосам и объему.

В 1980-х годах правила «чем больше, тем лучше» точно относилось именно к волосам и объему.

 

15. Рыжая грива


Обладательницы длинных и вьющихся волос были настоящими королевами объемных причесок.

Обладательницы длинных и вьющихся волос были настоящими королевами объемных причесок.

 

16. «Взрывной» стиль


Парни не отставали от девушек и тоже щеголяли с немыслимыми объемными хохолками.

Парни не отставали от девушек и тоже щеголяли с немыслимыми объемными хохолками.

 

17. «Утренняя» прическа


25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

…проснулась, зафиксировала лаком для волос и красивая отправилась на работу.

 

18. Волосы дыбом


На что только не пойдешь, чтобы продемонстрировать сережки, подаренные парнем.

На что только не пойдешь, чтобы продемонстрировать сережки, подаренные парнем.

 

19. Двойной объем


Маллет на кудрявых волосах – несбыточная мечта многих мужчин 1980-х годов.

Маллет на кудрявых волосах – несбыточная мечта многих мужчин 1980-х годов.

 

20. Мистер Ти


Знаменитый американский актер до сих пор легко узнаваем по ирокезу на голове.

Знаменитый американский актер до сих пор легко узнаваем по ирокезу на голове.

 

21. Афромаллет


Стильно, модно и абсолютно молодежно!

Стильно, модно и абсолютно молодежно!

 

22. Детская прическа


Все хотели быть модными…

Все хотели быть модными…

 

23. Вариации модной стрижки


Маллет – практически самая популярная стрижка 1980-х годов.

Маллет – практически самая популярная стрижка 1980-х годов.

 

24. В погоне за модой


Кажется, парень вполне доволен своим внешним видом.

Кажется, парень вполне доволен своим внешним видом.

 

25. Прическа «Одуванчик»


Невероятно объемная и… круглая!

Невероятно объемная и… круглая!

 

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25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепыми

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25 причесок из 1980-х, которые сегодня кажутся откровенно нелепымиПодписаться на мой Instagram
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