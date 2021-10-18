Интереснейшие достопримечательности Норвегии на раскрашенных фото 100-летней давности

Разукрашенные вручную фотографии Норвегии 100-летней давности.
В этом обзоре фотографии начала XX века, на которых запечатлены самые популярные туристические места Норвегии. Авторы фото - профессиональный фотограф Сэмюэл Дж. Бекетт (Samuel J. Beckett) и фотолюбитель П. Хейвуд Хэдфилд (P. Heywood Hadfield), сотрудник пароходной компании «Ориент». Они отправились в круиз по фьордам Норвегии и снимали её красоты и людей. Все фотографии были раскрашены вручную.
1. Туристическая группа
Группа туристов на леднике.
2. Местные жители
Мужчина с девочкой в Хеймсте-Холен.
3. Город Берген
Второй по величине город Норвегии.
4. Горнолыжный курорт
Четыре туристки возле горного коттеджа.
5. Чудесная панорама
Отель в коммуне Балестранн.
6. Разукрашенная вручную фотография
Отель Флейшера в коммуне Восс.
7. Город Хеллесилт
Горный пейзаж вокруг города Хеллесилт.
8. Женщины в национальных костюмах
Женщины в национальных костюмах возле гостевого дома в коммуне Квиннхерад.
9. Большая стирка по-норвежски
Женщины стирают бельё в ручье возле Hotell Gerianger.
10. Отель в посёлке Гейрангер
3-звездочный отель в посёлке Гейрангер.
11. Цветная красота Норвегии
Вид на Берген с Пуддефьорден.
12. Восточная сторона озера Гранвинсватнет
Вид с фермы на восточную сторону озера Гранвинсватнет в коммуне Гранвин губернии Хордаланн.
13. Старинный рынок
Рыбный рынок в Бергене.
14. Центр города
На улице в Бергене.
15. Гудванген
Вид на фьорд из деревни Гудванген в муниципалитете Эурланн в фюльке Согн-ог-Фьюране.
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