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Интереснейшие достопримечательности Норвегии на раскрашенных фото 100-летней давности


Разукрашенные вручную фотографии Норвегии 100-летней давности.

Разукрашенные вручную фотографии Норвегии 100-летней давности.

В этом обзоре фотографии начала XX века, на которых запечатлены самые популярные туристические места Норвегии. Авторы фото - профессиональный фотограф Сэмюэл Дж. Бекетт (Samuel J. Beckett) и фотолюбитель П. Хейвуд Хэдфилд (P. Heywood Hadfield), сотрудник пароходной компании «Ориент». Они отправились в круиз по фьордам Норвегии и снимали её красоты и людей. Все фотографии были раскрашены вручную.

1. Туристическая группа


Группа туристов на леднике.

Группа туристов на леднике.

 

2. Местные жители


Мужчина с девочкой в Хеймсте-Холен.

Мужчина с девочкой в Хеймсте-Холен.

 

3. Город Берген


Второй по величине город Норвегии.

Второй по величине город Норвегии.

 

4. Горнолыжный курорт


Четыре туристки возле горного коттеджа.

Четыре туристки возле горного коттеджа.

 

5. Чудесная панорама


Отель в коммуне Балестранн.

Отель в коммуне Балестранн.

 

6. Разукрашенная вручную фотография


Отель Флейшера в коммуне Восс.

Отель Флейшера в коммуне Восс.

 

7. Город Хеллесилт


Горный пейзаж вокруг города Хеллесилт.

Горный пейзаж вокруг города Хеллесилт.

 

8. Женщины в национальных костюмах


Женщины в национальных костюмах возле гостевого дома в коммуне Квиннхерад.

Женщины в национальных костюмах возле гостевого дома в коммуне Квиннхерад.

 

9. Большая стирка по-норвежски


Женщины стирают бельё в ручье возле Hotell Gerianger.

Женщины стирают бельё в ручье возле Hotell Gerianger.

 

10. Отель в посёлке Гейрангер


3-звездочный отель в посёлке Гейрангер.

3-звездочный отель в посёлке Гейрангер.

 

11. Цветная красота Норвегии


Вид на Берген с Пуддефьорден.

Вид на Берген с Пуддефьорден.

 

12. Восточная сторона озера Гранвинсватнет


Вид с фермы на восточную сторону озера Гранвинсватнет в коммуне Гранвин губернии Хордаланн.

Вид с фермы на восточную сторону озера Гранвинсватнет в коммуне Гранвин губернии Хордаланн.

 

13. Старинный рынок


Рыбный рынок в Бергене.

Рыбный рынок в Бергене.

 

14. Центр города


На улице в Бергене.

На улице в Бергене.

 

15. Гудванген


Вид на фьорд из деревни Гудванген в муниципалитете Эурланн в фюльке Согн-ог-Фьюране.

Вид на фьорд из деревни Гудванген в муниципалитете Эурланн в фюльке Согн-ог-Фьюране.

 

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Интереснейшие достопримечательности Норвегии на раскрашенных фото 100-летней давности

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Интереснейшие достопримечательности Норвегии на раскрашенных фото 100-летней давностиПодписаться на мой Instagram
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