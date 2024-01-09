8 причин отказаться от кофе

Все мы привыкли к волшебной силе кофе. Трудно просыпаетесь по утрам? Не можете настроиться на работу, не выпив чашечку бодрящего напитка?
Бесспорно, аромат кофе нельзя не оценить по достоинству. Он тонизирует, наполняет собой каждую клеточку организма. Может ли кофе быть вредным и даже опасным? Согласно научным исследованиям, которые проводились учеными университета в Мельбурне, доказано, что кофеин является одним из наиболее сильных психически активных наркотиков. Также он оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта, негативно сказывается на детородной функции.
Итак, рассмотрим 8 самых ярких причин, почему стоит отказаться от употребления кофе:
1. Воздействие на усвоение витаминных и минеральных комплексов
Употребление кофеина (кофе, чай, лекарственные препараты) значительно уменьшает количество витаминов группы В и РР в организме человека, снижает уровень железа, кальция, магния, натрия, цинка и калия, что приводит к ломкости и хрупкости костей. Часто возникают сильные головные боли, приступы головокружения, раздражительность.
2. Негативное влияние на нервную систему, результатом которого может стать психическое расстройство и истощение
Кофеин стимулирует работу нервных клеток, человек постоянно пребывает в состоянии возбуждения. Возможны эпилептические приступы, неврозы, проявление паранойи и немотивированной агрессии, нарушается сон, снижается уровень умственной деятельности.
3. Ухудшается состояние зубов
Таннины, которые есть в составе кофе, окрашивают зубную эмаль, что может спровоцировать возникновение кариеса, зубного налета, пародонтоза
4. Ожирение
Выработка кортизола (гормона стресса) в больших количествах провоцирует неправильную работу щитовидной железы. Чем это опасно? Гормональным дисбалансом и нарушением обмена веществ, в результате чего увеличивается масса тела. Если планируете скинуть пару килограмм к началу лета, то, как минимум, необходимо отказаться от злоупотребления напитками с кофеином.
5. Негативное воздействие на иммунную систему
Часто болеете? Не успели выздороветь, как снова почувствовали легкое недомогание? Медики не могут определить причину такого состояния? Все достаточно просто – переизбыток кофеина в организме.
6. Сухость кожных покровов, ломкость ногтей и волос
Неправильная работа щитовидной железы, недостаток витаминов и минералов провоцируют выпадение волос, кожа на лице и руках становится слишком сухой, огрубевает и шелушится.
7. Проблемы с фертильностью
Повышение уровня кортизола (гормона стресса) не только приводит к гормональному сбою, но и значительно снижает количество прогестерона в крови женщины. Чем опасно такое состояние? При недостаточном количестве прогестерона возникают сложности с беременностью и вынашиванием ребенка.
8. Наличие химикатов и пестицидов в кофе
Сегодня вряд ли можно найти натуральный кофе, в котором нет никаких примесей химических микроэлементов и пестицидов. Выпили чашечку кофе, зарядились энергией и хорошим настроением? В действительности дело обстоит совсем иначе. Вместе с кофе в организм попали масса вредных микроорганизмов, которые негативно влияют на работу внутренних органов и систем.
Конечно же, не стоит совсем отказываться от кофе. Волшебный аромат этого чудесного напитка дает заряд энергии на весь день. Однако задумайтесь о своем здоровье! Для этого достаточно ограничить себя в день 1-2 чашечками вкусного и ароматного кофе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии