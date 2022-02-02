10 малоизвестных и весьма любопытных фактов о железнодорожном транспорте

Поезд на Гленфиннанском виадуке.
Поезда - один из наиболее популярных видов транспорта. Каждый день они развозят более миллиона пассажиров по всему миру. Но при этом немногие знают, что с поездами связано множество интереснейших фактов.
1. Заброшенная станция
Таинственная заброшенная станция.
В Нью-Йорке есть станция метро, Сити Холл, проезжая которую, поезд притормаживает, не останавливаясь и не открывая дверей. Эта красивая станция была открыта в 1904 году на новой ветке метро, но в 1945 году ее закрыли из-за малого потока пассажиров и небезопасности использования. Но сегодня поезд № 6 каждый день очень медленно проходит через эту станцию, чтобы пассажиры могли полюбоваться ее роскошным интерьером.
2. От самолетов-камикадзе до высокоскоростных поездов
Почти запредельная скорость.
Во время II мировой войны для атак на американские военные корабли японцы использовали специальные самолеты, разработанные конструктором Мики Таданао. Благодаря оптимизированной обтекаемой форме они пикетировали с огромной скоростью, молниеносно поражая цель. Но осознав, сколько летчиков погибло из-за его самолетов-камикадзе, Мики Таданао сосредоточился на более мирных проектах. Используя свои знания, он участвовал в создании первого поколения сверхскоростных пассажирских экспрессов. Во время пробного прогона в 1963 году ими была достигнута скорость 256 км/час. Сегодняшние сверхскоростные пассажирские экспрессы могут достигать скорости уже более 600 км/час.
3. Пар против лошади
Пар против лошади.
В 1830 году между Балтимором и Огайо была построена железная дорога, по которой курсировали лошади с повозками. Питер Купер предложил использовать вместо лошадей паровой двигатель. Для осуществления этой идеи Питер сконструировал и построил небольшой паровоз, «Tom Thumb» - «Мальчик-с-пальчик». Испытание его прошло весьма успешно. После этого Питер Купер решил устроить показательные гонки «Пар против лошади».
В начале гонки преимущество было на стороне лошади, поскольку паровозу нужно было время, чтобы разогнаться, но, набрав скорость 29 км/час, он легко обогнал лошадь. Однако спустя некоторое время у паровоза соскочил приводной ремень, он замедлил ход, и лошадь пришла к финишу первой. Но, тем не менее, превосходство паровоза было очевидным, и вскоре по железной дороге начали курсировать составы с паровозами.
4. Хогвартс-экспресс
Поезд на Гленфиннанском виадуке.
Мир Гарри Поттера наполнен волшебством, и, конечно, всем нам хотелось бы увидеть его в реальности. И кое-какие следы того мира в нашей жизни все же остались. Приехав в Шотландию, вы сможете прокатиться на том самом экспрессе, на котором ученики, в том числе и Гарри Поттер, добирались в Хогвартс, школу Чародейства и Волшебства. По живописному маршруту Вест Хайленд и сегодня курсируют поезда с теми самыми красными вагончиками. Они проезжают по знаменитому Гленфиннанскому виадуку, а за окнами мелькают те же самые чудесные пейзажи, что и в фильме про Гарри Поттера.
5. Гражданская война в США
Поезд времён гражданской войны в США.
Паровозы широко использовались для перевозки пассажиров и товаров. Но, начиная с 1861 года, во время гражданской войны, на них стали также перевозить солдат и военную технику. В сентябре 1863 года союзники доставили на фронт 20000 солдат с помощью поездов, преодолевших за 11 дней 1900 км. К сожалению, в дальнейшем, широко используемые железные дороги стали объектом множественных терактов.
6. “Лошадиная сила”
1 лошадиная сила.
Единица измерения мощности “лошадиная сила” используется уже в течение сотен лет. Но что это за единица и откуда она взялась? Джеймс Уатт предложил на пивоваренных производствах вместо лошадей использовать силу пара. Наблюдая за лошадьми, Уатт заметил, что лошадь могла перетащить груз весом 14,774 кг на расстояние 0.3 м за 1 минуту. Округлив 14,774 кг до 15 кг, он ввел единицу измерения мощности “лошадиная сила”. Сравнив производительность лошади и парового двигателя с помощью этой единицы, Уатт убедил пивоваров заменить лошадей на пар, и в результате эффективность пивоваренного процесса значительно возросла. А термин “лошадиная сила” стал с этого времени широко использоваться.
7. Президентский похоронный поезд
Президентский похоронный поезд.
Джордж Пуллман обратил внимание на то, что вагоны поездов не очень удобны для ночных поездок и решил их усовершенствовать. В партнерстве со своим близким другом, Бенджамином Филдом, он создал компанию по разработке комфортабельных железнодорожных вагонов, и спустя шесть лет компания выпустила два таких вагона, “Спрингфилд” и “Пионер”. В 1865 году, после убийства президента Авраама Линкольна, его тело пришлось перевозить на поезде в Спрингфилд. На всем пути следования в десятках городов стояли скорбящие люди. Вдова Линкольна, видя все это, по прибытии в Чикаго, упала в обморок от нервного истощения. Пуллман, для того, чтобы ей легче было переносить остаток пути, предложил воспользоваться своим вагоном “Пионер”. Удобство этого вагона было по достоинству оценено, и с тех пор все поезда стали оснащаться спальными вагонами.
8. Часовые пояса
Часовые пояса.
Как определять время на территории большой страны, в разных частях которой световой день протекает несинхронно. Для этих целей были придуманы часовые пояса. В 1883 году представители железнодорожных компаний США собрались с целью выработки Конвенции по определению общего времени. 18 ноября, в 12 часов дня, с американской обсерватории был отправлен телеграфный сигнал, по которому все железнодорожные станции скорректировали свои часы. В 1918 году Конгресс США официально утвердил на территории страны девять часовых поясов.
9. Железнодорожная лихорадка
Железнодорожная лихорадка.
После того, как в Америке начали использовать паровозы, появилась необходимость масштабного строительства железнодорожных путей. В 1830 году, когда прошло испытание первого паровоза, длина железнодорожных путей в США составляла 37 км. К 1861 году она достигла 48000 км, между 1890 и 1900 гг добавилось еще 64000 км, а к 1916 году длина железных дорог в США (402000 км) превысила расстояние от Земли до Луны. К 1930 году длина дорог составляла 692000 км. В дальнейшем, с появлением автомобилей, строительство железнодорожных путей начало сокращаться.
10. Точно по расписанию
фывавыфавыфаыва
Все поезда в Японии ходят без опозданий, задержка даже на одну минуту бывает очень редко. Японцы добились этого благодаря серьезному отношению к обучению водителей, управляющих поездами, и серьезными наказаниями их за опоздания. В случае опоздания пассажирам на станции по громкой связи приносятся извинения, и выдается документ, подтверждающий опоздание поезда с указанием причины. Этот официальный документ пассажиры могут предъявить своему работодателю, если возникнут проблемы в связи с их опозданием на работу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии