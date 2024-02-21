Какими были последние слова Джона Леннона и почему о них стало известно только спустя 40 лет

Неожиданная и жестокая смерть Джона Леннона от рук Марка Дэвида Чепмена в декабре 1980 года потрясла весь мир. Фанаты не могли поверить в произошедшее. Бывшего «битла» оплакивали миллионы людей во всех уголках земного шара. Недавно был выпущен новый документальный сериал под названием «Джон Леннон: Убийство без суда». Там подробно рассказывается о том роковом дне, а также раскрывается тайна того, какими были последние слова гитариста и автора песен культовой группы 1960-х. Что же сказал Джон и почему об этом молчали более 40 лет?
Роковой день
Джон Леннон. / Фото: soyuz.ru
В тот зимний день 8 декабря 1980 года Джон Леннон вместе со своей любимой супругой Йоко Оно возвращался в свою нью-йоркскую квартиру. Незадолго до этого Джон раздавал автографы фанатам и одним из них был человек, который вскоре лишит легендарного музыканта жизни. Фотограф даже запечатлел, как Марк Дэвид Чепмен берёт автограф у своей будущей жертвы.
Группа «Битлз». / Фото: cnnphilippines.com
Чепмен был фанатичным поклонником «Битлз» и не совсем здоровым человеком. Позже он говорил, что был возмущён заявлением музыканта, которое он сделал в 1966 году. Леннон тогда сказал, что группа стала «более популярной, чем Иисус». Также он утверждал, что Джон — предатель, который попрал те политические идеалы, которые пропагандировал.
Йоко Оно и Джон Леннон - акция протеста против войны во Вьетнаме. / Фото: karabas.live
Несколькими часами ранее фанатик встретил Леннона и попросил его подписать принадлежащую Чепмену копию альбома Double Fantasy. Вечером того же дня он подошёл к Джону и Йоко, когда они возвращались в свою квартиру. Убийца достал револьвер и произвёл пять выстрелов, четыре из которых попали музыканту в спину.
Чепмен берёт автограф у Джона Леннона. / Фото: thevintagenews.com
Леннона доставили в больницу Рузвельта (ныне Маунт-Синай-Уэст) в Мидтаун-Уэст. Было уже поздно. Кумир миллионов был мёртв. Ему было всего 40 лет. Интересно, что Чепмен никуда не уходил с места преступления, он спокойно ждал прибытия полиции и читал книгу Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», с главным героем которой всерьёз себя ассоциировал.
Марк Дэвид Чепмен. / Фото: thevintagenews.com
Какие тайны обещает раскрыть новый документальный сериал
В новом документальном фильме «Джон Леннон: Убийство без суда» повествование ведёт знаменитый голливудский актёр Кифер Сазерленд. Кроме подробного разбора каждой минуты того рокового дня 8 декабря 1980 года, в ленте также скрупулёзно разобраны все самые популярные теории заговора. Долгие годы фанаты и газетчики выдумывали различные небылицы.
Джон Леннон и Йоко Оно.
Сериал состоит из трёх частей. Там представлены аудиозаписи разговоров Чепмена со своими адвокатами во время подачи заявления об условно-досрочном освобождении, а также интервью с юристами, детективами, психиатрами и друзьями. Тщательное расследование разоблачает множество беспочвенных сплетен и слухов, а также раскрывает тайну последних слов культового музыканта.
На этой почве существует огромное количество спекуляций. Главная из которых касается последних слов Леннона. Эту тайну поведал регистратор отеля «Дакота» по имени Джей Гастингс. В тот день он был на своём рабочем месте. Молодой человек услышал выстрелы, потом мимо него пробежал Джон и сказал: «Меня застрелили». Изо рта музыканта пошла кровь и он рухнул на пол лицом вниз. Джей попытался развернуть его, снял с него очки. Всё это происходило под истошные вопли Йоко Оно: «Вызовите скорую, вызовите скорую, вызовите скорую»...
Фанаты собрались возле отеля «Дакота» после смерти Джона Леннона, декабрь 1980 года. / Фото: thevintagenews.com
Огромное количество людей собрались, чтобы почтить память Джона Леннона. / Фото: thevintagenews.com
Марк Дэвид Чепмен в настоящее время ещё жив и отбывает наказание за своё преступление в исправительном учреждении Грин-Хейвен в Нью-Йорке. Он неоднократно подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему неизменно отказывали. Чепмен сейчас говорит, что он очень сожалеет о содеянном. Он даже принёс свои извинения Йоко Оно за то, что причинил ей такую боль, забрав жизнь у любимого человека. Чепмен уже не делает громких политических заявлений. Он честно признался, что убил Джона ради славы.
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