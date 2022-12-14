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Сколько нужно выпустить стрел из лука, чтобы победить одного средневекового рыцаря


Сколько нужно выпустить стрел из лука, чтобы победить одного средневекового рыцаря

Просматривая современные фильмы в жанре фэнтези в античной или средневековой эстетике, иногда хочется задать всего один вопрос: а зачем всем этим персонажам вообще нужны доспехи? И ладно, когда речь идет об индийском кино. Тамошним парням даже законы физики нипочем. Однако, действительно ли настоящая средневековая броня так легко прокалывается, протыкается, прорезается, прорубается и простреливается? Поговорим на примере лучников.

Эффективность лука сильно преувеличена. |Фото: virginexperiencedays.co.uk.

Эффективность лука сильно преувеличена. |Фото: virginexperiencedays.co.uk.

 

Для тех, кто владеет языком «наиболее вероятного противника» и хочет глубоко погрузиться в вопрос, рекомендуется монография, написанная британским историком и криминалистом Аланом Р. Уильямсом «Рыцарь и доменная печь: история металлургии доспеха в Средневековье и раннее Новое время», 2003 года издания. В своей книге исследователь описал многочисленные тесты самых разнообразных средств индивидуальной защиты из металла и кожи. Тестировал Уильямс в том числе латные доспехи на устойчивость к арбалетному и лучному обстрелу.
Лучники крайне специфические войска в средние века. |Фото: topwar.ru.

Лучники крайне специфические войска в средние века. |Фото: topwar.ru.

 

Эксперименты проводили в специальной криминалистической лаборатории с использованием специальных пневматических пушек, что позволило составить подробнейшие таблицы о шансах пробития доспеха при разной силе выстрела, разных стрелах и разных углах попадания снаряда. В общем можно сказать, что кольчуга с поддоспешной одеждой обеспечивает вполне приемлемый уровень защиты от стрел и арбалетных болтов. Элементы латных доспехов обеспечивают крайне высокий уровень защиты, делая человека в местах своего прилегания чаще всего вообще неуязвимым для лучного обстрела.


Вот главный средневековый штопор для рыцарей. |Фото: livejournal.com.

Вот главный средневековый штопор для рыцарей. |Фото: livejournal.com.

 

Однако, все не так просто. Еще в каком-нибудь XIV веке во времена Столетней войны доспехи рыцарей в большинстве случаев были не полностью латными. В тогдашней броне оставалось много сочленений, которые прикрывались изнутри только кольчугой и поддоспешной одеждой. Эти места были потенциально уязвимы. Делать полностью латные доспехи в Европе научатся лишь незадолго до того, как они окончательно выйдут из моды в XV веке. Важно понимать, что рыцарское войско – это не армия Александра Васильевича Суворова в вопросе однообразности экипировки. Войско – оно на то и войско, что представляет из себя достаточно разношерстную формацию из людей в сильно отличающемся снаряжении. Каждый рыцарь снаряжал себя и своих людей в соответствии с имеющимся уровнем дохода от имения. Поэтому чем беднее был рыцарь, тем хуже была его броня и тем больше шансов у него было погибнуть, в том числе от лучного обстрела.
Даже в столетнюю войну доспехи были еще далеки от идеала. |Фото: livejournal.com.

Даже в столетнюю войну доспехи были еще далеки от идеала. |Фото: livejournal.com.

 

Но насколько эффективными были лучники? Крайне показательной в этом отношении является знаменитая Битва при Креси 1346 года в ходе той самой Столетней войны. Популярная культура и без преувеличения британская пропаганда сформировали в общественном сознании образ английского лучника-победителя (до сих пор тема Столетней войны остается для Франции и Великобритании настолько же политизированной, как, например, тема репрессий в СССР в его бывших республиках). И хотя валлийские лучники (Уэльс) действительно внесли огромный вклад, победа при Креси все-таки не была бы возможной без тяжелой пехоты, усиленной спешенными английскими рыцарями. Именно последние предопределили ход, а в конечном счете и итог битвы.

Наглядно о наболевшем: длинный английский лук против латного панциря

Битва при Креси для отступающих из Франции англичан была вынужденной. На момент возвращения на острова у английского короля осталось около 8 тысяч людей, из которых примерно 5 тысяч составляли лучники. Их преследовала армия короля Франции из 12 тысяч рыцарей-латников и примерно 3 тысяч генуэзских арбалетчиков-наемников. Загнанные в угол англичане были вынуждены занять оборону на выгодной позиции рядом с местечком Креси. Позиция была подготовлена к бою: вокруг холмов, где стояло войск, нарыли ямы-ловушки, позиции лучников отгороди вкопанными кольями. Король приказал всем рыцарям спешиться, после чего его люди спрятали всех лошадей за 1 километр в лагере от места обороны. Сделано это было для того, чтобы никто не бежал с поля и сражался до конца. Только так можно было убедить пехоту (в том числе лучников) из простолюдинов, что рыцари их не бросят и просто не уедут, когда все пойдет плохо.
Тяжелые доспехи дают достаточно надежную защиту человеку. |Фото: livejournal.com.

Тяжелые доспехи дают достаточно надежную защиту человеку. |Фото: livejournal.com.

 

Французская армия, численное превосходившая англичан, не имела единства управления из-за политических проблем и пошатнувшегося авторитета короля в глазах рыцарства. В итоге вассалы короля Франции Филиппа VI склонили его к проведению атаки на англичан в вечернее время на хорошо подготовленную позицию. Бой начался с перестрелки 5 тысяч лучников и 3 тысяч арбалетчиков. Из-за ряда организационных ошибок (марша и атаки на подготовленную позицию) валлийские арбалетчики были вынуждены бежать и отступать, не нанеся английским лучникам хоть сколь-нибудь значимых потерь. Сразу после этого прямо с марша, не дожидаясь остальных войск, на холм к англичанам помчалась первая французская рыцарская баталия во главе с Карлом II графом Алансона. Большая часть войска в этот момент все еще двигатель в колонне. Под рукой графа было несколько тысяч человек. Точное количество неизвестно, однако скорее всего это было что-то в районе 1 500-2 000 элитных французских латников. Стоит отметить, что вместе с графом Алансона был и сам король Франции Филипп VI.
Крайне показательной является битва при Креси. |Фото: cont.ws.

Крайне показательной является битва при Креси. |Фото: cont.ws.

 

Теперь нужно отвлечься на цифры и «механику». Лучники стреляют залпами. Даже после перестрелки с генуэзцами у англичан стрелков все-равно оставалось около 5 тысяч, так как арбалетчики не смогли в большинстве случаев сделать и 2 залпов, в то время как англичане отправили в них сразу 5 за первую же минуту. Пять залпов 5 тысяч лучников – это примерно 25 тысяч стрел по площади в минуту. Настоящий дождь смерти для незащищенных доспехами и щитами людей.

Стрелять лучники могут на дистанцию в 200-250 метров. Рыцарская лошадь с всадником в доспехах на галопе проходит дистанцию в 500 метров примерно за 60 секунд. Таким образом 250 метров будет пройдено строем кавалерии примерно за 30 секунд. Несложно посчитать, что за это время лучники успеют сделать всего 2-3 залпа отправив в конную лавину порядка 12 500-15 000 стрел при численности около 5 тысяч человек. Именно это и встретило баталию латников графа Алансона в роковой вечер при Креси. К слову, сам граф остался на том поле лежать.
В реальности бой выиграли отнюдь не лучники. |Фото: valerongrach.livejournal.com.

В реальности бой выиграли отнюдь не лучники. |Фото: valerongrach.livejournal.com.

 

И каким же был результат атаки? Две тысячи латников против 5 тысяч лучников и 12500 стрел, против подъема на холм, кольев и ям. Французы гибли под стрелами, французы теряли людей лошадей на ямах и от стрел. И несмотря на все это, баталия латников прошла холм, прошла колья, прошла обстрел, добралась до лучников и врезалась в тяжелую пехоту англичан, после чего завязалась рукопашная схватка. После этого французы смогли отступить и совершить вторую кавалерийскую атаку. Потери были тяжелыми, однако рыцари совершили за 2.5 часа 16 атак. Даже при условии постоянно подходящих свежих сил – это колоссальное число для рыцарской конницы. В обычных условиях 3 атаки кавалерии – это уже работа на износ людей и лошадей.
Даже при Креси была страшная рубка в ближнем бою. |Фото: hse.ru.

Даже при Креси была страшная рубка в ближнем бою. |Фото: hse.ru.

 

Очень часто приходится слышать тезис о том, что при Креси «несчастных» французов просто расстреляли. В действительности там был серьезнейшая рубка в ближнем бою между рыцарями. Самым простым подтверждением того, что бой был отнюдь не в одну калитку в пользу англичан служит хотя бы тот факт, что при Креси серьезно ранили самого наследника короля Англии – 16-летнего Эдуарда Вудстока «Черного принца». Это означает, что французская конница добралась до баталии принца и вступила в бой с его людьми. Нужно ли говорить о том, что будущего короля Англии охраняли лучшие люди и «жалкие ошметки» французов едва ли смогли бы дать телохранителям настолько знатный бой, что ранен был сам принц.
Убить человека в броне очень непросто. ¦Фото: br.pinterest.com.

Убить человека в броне очень непросто. ¦Фото: br.pinterest.com.

 

В итоге англичане потеряли порядка 150 человек-латников (рыцарей, оруженосцев, сержантов). Потери «всяких простолюдинов» из числа пехоты, лучников и арбалетчиков предусмотрительно считать не стали. Французы в 16 атаках при Креси потеряли до 2 тысяч латников из 12 тысяч. При этом погиб едва ли не весь высший свет французского рыцарства из наиболее знатных людей.

Так сколько же нужно стрел на одного рыцаря? Выходит – очень много. Если даже знаменитые валлийские лучники не смогли остановить конную лавину латников с хорошо подготовленной позиции, то чего ждать от всех остальных.
Черный принц на поле брани при Креси после битвы. |Фото: historycollection.com.

Черный принц на поле брани при Креси после битвы. |Фото: historycollection.com.

 

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Сколько нужно выпустить стрел из лука, чтобы победить одного средневекового рыцаря

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Сколько нужно выпустить стрел из лука, чтобы победить одного средневекового рыцаряПодписаться на мой Instagram
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