Почему египетскую Александрию считают первым космополитическим мегаполисом в мире

Предыстория

Александр Великий основатель Александрии, Плачидо Констанци, 1736-1737 гг. \ Фото: wordpress.com.

Александр Великий.

Гомер — древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».

Древняя Александрия, археолог Жан-Клод Гольвин. \ Фото: pholder.com.

Интеллектуальный центр

Памятник Александру Великому, гравюра по рисунку Иоганна Бернхарда Фишера фон Эрлаха. \ Фото: wikipedia.org.

Птолемей I Сотер. \ Фото: mobile.twitter.com.

Исторический набросок Великой Александрийской библиотеки. \ Фото: akt-uk.com.

Александрийская библиотека. \ Фото: athensmagazine.gr.

«Центр» мира

Ночной маяк, Жан-Клод Голвин. \ Фото: google.com.

Птолемей II беседует с еврейскими учеными в Александрийской библиотеке, Жан-Батист де Шампань, 1627 год. \ Фото: google.com.

Слева направо: Сострат Книдский. \ Александрийский маяк, построенный Состратом.

Великая александрийская библиотека (кадр из игры: Assassins Creed). \ Фото: wordpress.com.

Имперская житница

Встреча Антония и Клеопатры, сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1885 год. \ Фото: thehistorianshut.com.

Александрия в Египте. \ Фото: twitter.com.

Слева направо: Александрийский маяк, цифровая репродукция. \ Маяк, автор Жан-Клод Голвин.

Падение

Александрия при Александре Великом. \ Фото: google.com.

Величественный Серапеум. \ Фото: home.blog.

Слева направо: Бюст Сераписа, римская копия греческого оригинала из Александрийского Серапеума, II век н.э. \ Мраморная статуя Сераписа, сидящего на троне и опирающегося одной рукой на Цербера, трехглавого пса, охранявшего Подземный мир, около 100-200 гг. н.э.

Заключение

Александрия под водой: Очертания сфинкса со статуей жреца, несущего сосуд Осириса. \ Фото: pinterest.com.

Центр обучения и науки XXI века, читальный зал Александрийской библиотеки, открылся в 2002 году. \ Фото: bibalex.org.