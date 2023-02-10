Почему египетскую Александрию считают первым космополитическим мегаполисом в мире

За свою короткую жизнь легендарный завоеватель Александр Македонский основал множество городов, носящих его имя. Однако только один из них достиг славы, достойной своего основателя. Александрия в Египте быстро стала одним из важнейших городов древнего мира. Столица расцветающей династии Птолемеев, а затем центр Римского Египта, Александрия была не только важным торговым центром. На протяжении веков этот великолепный город был местом образования и науки, в котором находилась легендарная Александрийская библиотека и не только. О том, как величественный город достиг пика своей популярности, став первым крупнейшим в мире мегаполисом – далее в статье.
Его выгодное положение на перекрёстке Средиземного моря, долины Нила, Аравии и Азии привлекало людей всех культур и религий, что сделало Александрию первым в мире космополитическим мегаполисом. После появления христианства Александрия стала одним из центров новой религии, которая постепенно вытеснила язычество. Вскоре вакуум власти в городе вызвал вспышки насилия, которые опустошили процветающую городскую жизнь там. Угнетённый стихийными бедствиями и войнами, некогда великий мегаполис начал приходить в упадок, пока не превратился в небольшой средневековый порт. Только в XIX веке Александрия вновь поднялась, став одним из крупнейших городов современного Египта и Средиземноморья.
Предыстория
Александр Великий основатель Александрии, Плачидо Констанци, 1736-1737 гг. \ Фото: wordpress.com.
История Александрии начинается, согласно классическим историкам, с золотой шкатулки. Этот военный трофей, найденный в царском шатре персидского царя Дария III, был тем местом, где Александр Македонский запер своё самое ценное достояние - произведения Гомера. После завоевания Египта Гомер посетил Александра во сне и рассказал ему об острове в Средиземном море под названием Фарос. Именно здесь, на земле фараонов, Александр заложит основы своей новой столицы, места, не имеющего себе равных в древнем мире. Древняя метрополия с гордостью стала носить имя своего основателя—Александрия.
Александр Великий.
Как и многие подобные истории, рассказ о явлении Гомера, вероятно, всего лишь миф, призванный представить Александра образцовым воином-героем. История основания города, возможно, тоже легенда, но она предвещает его будущее величие. Для надзора за строительством своей великолепной столицы полководец назначил своего любимого архитектора Дейнократа. У него кончился мел, и он отметил будущие дороги, дома и водные каналы нового города ячменной мукой.
Гомер — древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одиссея».
Это изобилие дармовой еды привлекло большие стаи морских птиц, которые начали буквально поглощать недавно намеченный проект города. Многие сочли это ужасным предзнаменованием, но провидцы Александра восприняли необычный пир как добрый знак, объясняя правителю, что однажды Александрия обеспечит продовольствием всю планету. Столетия спустя большие зерновые флотилии, отправляющиеся из Александрии, будут кормить Рим.
Древняя Александрия, археолог Жан-Клод Гольвин. \ Фото: pholder.com.
В 331 году до н. э. Рим ещё не был крупным поселением. Однако район рядом с небольшой рыбацкой деревушкой Ракотис быстро превращался в город. Дейнократ выделил место для царского дворца Александра, храмов различных греческих и египетских богов, традиционной агоры (рыночной площади и центра общественных собраний) и жилых районов. Он предполагал, что мощные стены защитят новый город, в то время как каналы, отведённые от Нила, обеспечат водоснабжение растущего населения Александрии.
Интеллектуальный центр
Памятник Александру Великому, гравюра по рисунку Иоганна Бернхарда Фишера фон Эрлаха. \ Фото: wikipedia.org.
Александр так и не дожил до того, чтобы увидеть город, который он себе представлял. Вскоре после того, как Дейнократ начал рисовать линии ячменной мукой, полководец отправился в персидскую кампанию, которая должна была привести его в Индию, где в скором времени, потерпев поражение и получив смертельную рану, он скончался. Империя, созданная Александром Великим, трещала по швам, терзаемая в войнах между его полководцами. Но один из диадохов, Птолемей, организовал кражу тела Александра, вернув основателя в его любимый город. Выполняя план Александра, Птолемей I Сотер выбрал Александрию столицей недавно основанного царства Птолемеев. Тело Александра, заключённое в роскошный саркофаг, стало местом паломничества.
Птолемей I Сотер. \ Фото: mobile.twitter.com.
В течение последующих десятилетий репутация и богатство Александрии продолжали расти. Птолемей был полон решимости сделать свою столицу не только торговым, но и интеллектуальным центром, не имеющим себе равных во всём древнем мире. Он заложил фундамент Мусейона (храма муз), который вскоре стал центром обучения, объединившим ведущих учёных. Крытая мраморная колоннада соединяла Мусейон с прилегающим величественным зданием: знаменитой Александрийской библиотекой. В последующие столетия его главными библиотекарями будут такие академические звёзды, как Зенодот Эфесский, знаменитый грамматик, и Эратосфен, эрудит, наиболее известный вычислением окружности Земли.
Исторический набросок Великой Александрийской библиотеки. \ Фото: akt-uk.com.
Начатая при Птолемее I и завершённая при его сыне Птолемее II, Великая Александрийская библиотека стала крупнейшим хранилищем знаний в древнем мире. От Евклида и Архимеда до Герона, известные учёные изучали книги, написанные на греческом или переведённые с других языков. Правители Птолемеев лично участвовали в поддержке Библиотеки и расширении её впечатляющей коллекции. Королевские агенты прочёсывали Средиземное море в поисках книг, в то время как портовые власти проверяли каждое прибывающее судно, присваивая любую книгу, найденную на борту.
Александрийская библиотека. \ Фото: athensmagazine.gr.
Коллекция росла так быстро, что часть её пришлось разместить в храме Сераписа (Серапеум). По сей день многие историки и учёные всё ещё обсуждают размер Библиотеки. Оценки варьируются от четырёхсот тысяч до семисот тысяч свитков, хранящихся в залах в период её расцвета во II веке до нашей эры.
«Центр» мира
Ночной маяк, Жан-Клод Голвин. \ Фото: google.com.
Благодаря своему выгодному расположению Александрии не потребовалось много времени, чтобы стать главным эпицентром различных культур и религий. В то время как Мусейон и Великая библиотека привлекали известных учёных, крупные порты города и оживлённые рынки превратились в места встреч торговцев и покупателей. С огромным притоком иммигрантов население города резко возросло. Ко II веку до н. э. Александрия превратилась в космополитический мегаполис. Согласно источникам, более трёхсот тысяч человек назвали город Александра своим домом.
Птолемей II беседует с еврейскими учеными в Александрийской библиотеке, Жан-Батист де Шампань, 1627 год. \ Фото: google.com.
Одной из первых достопримечательностей, которую видел иммигрант или посетитель, прибыв в Александрию с моря, был величественный маяк, возвышающийся над гаванью. Построенный Состратом, известным греческим архитектором, Фарос считался одним из Семи чудес Древнего мира. Это был символ величия Александрии, величественный маяк, подчёркивающий важность и богатство города.
Слева направо: Сострат Книдский. \ Александрийский маяк, построенный Состратом.
Высадившись в одной из двух гаваней, будущий гражданин был ошеломлён величием Королевского квартала с его дворцами и роскошными резиденциями. Там располагались Мусейон и знаменитая Александрийская библиотека. Этот район был частью греческого квартала, также известного как Брухейон. Александрия была многокультурным городом, но её эллинистическое население занимало доминирующее положение. В конце концов, правящая династия Птолемеев была греческой и сохранила чистоту своей родословной благодаря смешанным бракам внутри семьи.
Великая александрийская библиотека (кадр из игры: Assassins Creed). \ Фото: wordpress.com.
Значительное коренное население проживало в египетском районе – Ракотисе. Египтяне, однако, не считались гражданами и не имели тех же прав, что и греки. Но если бы они выучили греческий язык и стали эллинизированными, они могли бы продвинуться в высшие эшелоны общества. Последней значительной общиной была еврейская диаспора, самая большая в мире. Именно еврейские учёные из Александрии завершили греческий перевод Библии, Септуагинты, в 132 году до нашей эры.
Имперская житница
Встреча Антония и Клеопатры, сэр Лоуренс Альма-Тадема, 1885 год. \ Фото: thehistorianshut.com.
Несмотря на то, что Птолемеи пытались поддерживать порядок, разнообразное население Александрии было нелегко контролировать, и спорадические вспышки насилия были обычным явлением. Однако главный вызов правлению Птолемеев исходил не изнутри, а извне. Убийство Помпея Великого в Александрийской гавани в 48 году до н. э. вывело и город, и царство Птолемеев на новую тропу с Римом. Приход Юлия Цезаря, поддержавшего молодую царицу Клеопатру, положил начало гражданской войне. Оказавшись в ловушке в городе, Цезарь приказал поджечь корабли в гавани. К сожалению, огонь распространился и сжёг часть города, в том числе Библиотеку.
Александрия в Египте. \ Фото: twitter.com.
Но город вскоре восстановился. С 30 года до н. э. Александрия и Египет стали главным центром Римского Египта, который находился под непосредственным контролем императора. Он также был вторым по значимости городом Империи после Рима, насчитывавшим полмиллиона жителей. Именно отсюда зерновые флоты снабжали столицу империи жизненно необходимыми продуктами питания. Товары из Азии перевозились по Нилу в Александрию, что делало её главным мировым рынком сбыта. Римляне поселились в греческом районе, но эллинистическое население сохранило свою роль в управлении городом. Помимо своей экономической роли, город оставался выдающимся центром образования, а римские императоры сменили правителей Птолемеев в качестве благотворителей.
Слева направо: Александрийский маяк, цифровая репродукция. \ Маяк, автор Жан-Клод Голвин.
Александрийская библиотека высоко ценилась римлянами. Император Домициан, например, послал писцов в египетский город с миссией переписать книги, которые были утеряны для римской библиотеки. Адриан тоже проявил большой интерес к городу и его знаменитой библиотеке. Однако к середине третьего века ослабление имперской власти привело к ухудшению политической стабильности города. Коренное египетское население превратилось в бурную силу, и Александрия потеряла своё господство в Египте. Восстание королевы Зенобии и императора Аврелиана в 272 году н. э. опустошили Александрию, повредив греческий район и уничтожив большую часть Мусейона, а вместе с ним и Александрийскую библиотеку. Всё, что осталось от комплекса, было позже разрушено во время осады императором Диоклетианом в 297 году.
Падение
Александрия при Александре Великом. \ Фото: google.com.
В религиозном плане Александрия всегда была любопытным объектом, где восточные и западные религии встречались, сталкивались или смешивались. Культ Сераписа - один из таких примеров. Эта смесь нескольких египетских и эллинистических божеств была представлена миру Птолемеями, вскоре став преобладающим культом в Египте. Во времена Римской империи храмы Сераписа строились по всей империи. Однако самый важный храм можно было найти в Александрии. Величественный Серапеум не только привлекал паломников со всех концов Средиземноморья. Он также служил хранилищем книг для главной библиотеки. После уничтожения 272 и 297 годов все уцелевшие свитки были перенесены в Серапеум.
Величественный Серапеум. \ Фото: home.blog.
Таким образом, история Серапеума переплетается с судьбой Александрийской библиотеки. Космополитическая природа Александрии была обоюдоострым мечом. С одной стороны, это гарантировало успех города. С другой стороны, это создавало большой потенциал для беспорядков, которые иногда могли перерасти в насильственные действия. Именно это и произошло в 391 году н. э. К тому времени выдающееся положение Александрии в Восточном Средиземноморье занял Константинополь. Корабли с зерном Александрии теперь кормили не Рим, а его прямого конкурента. В самом городе эллинистическому образованию бросила вызов быстро развивающаяся христианская теология.
Слева направо: Бюст Сераписа, римская копия греческого оригинала из Александрийского Серапеума, II век н.э. \ Мраморная статуя Сераписа, сидящего на троне и опирающегося одной рукой на Цербера, трехглавого пса, охранявшего Подземный мир, около 100-200 гг. н.э.
Печально известный конфликт 391 года н. э. не следует рассматривать только через религиозную призму. Запрет императора Феодосия I на языческие ритуалы спровоцировал общественное насилие, как и закрытие храмов. Тем не менее, столкновение различных общин было в первую очередь политической борьбой, битвой за контроль над городом. Во время этого конфликта Серапеум был разрушен, нанеся смертельный удар по последним остаткам некогда знаменитой Александрийской библиотеки. Ещё одной жертвой власти стала женщина-философ Гипатия, убитая христианской толпой в 415 году. Её смерть символически ознаменовала господство христиан над городом Александром.
Заключение
Александрия под водой: Очертания сфинкса со статуей жреца, несущего сосуд Осириса. \ Фото: pinterest.com.
В то время как политический вакуум и цикл насилия между языческими, христианскими и еврейскими общинами Александрии сыграли свою роль в упадке города, существовал элемент, который невозможно было контролировать. За всю свою историю Александрия пострадала от нескольких землетрясений. Но цунами 365 года н. э. и сопровождавшее землетрясение нанесли серьёзный ущерб, от которого Александрия никогда не оправится. Цунами, зафиксированное современным историком Аммианом Марцеллином, навсегда затопило большую часть королевского округа вместе с гаванью Александрии. Что ещё хуже, затопление солёной водой сделало окружающие сельскохозяйственные угодья бесполезными на долгие годы.
Тревожная ситуация в городе усугублялась отчуждением внутренних районов Александрии. В течение пятого и шестого веков Александрия потеряла большую часть своей торговли из-за городов в долине Нила. Римская империя тоже ослабла, потеряв контроль над Средиземноморьем. После падения восточной границы в начале седьмого века Александрия ненадолго попала под власть персов. Римляне смогли восстановить свой контроль при императоре Ираклии, но в 641 году город был захвачен исламскими армиями. Имперский флот отбил город в 645 году, но год спустя арабы вернулись, положив конец почти тысячелетию греко-римской Александрии. Именно тогда были уничтожены последние остатки Александрийской библиотеки.
Центр обучения и науки XXI века, читальный зал Александрийской библиотеки, открылся в 2002 году. \ Фото: bibalex.org.
В последующие столетия Александрия продолжала приходить в упадок. Появление Фустата (современный Каир) отодвинуло на второй план некогда славный город. Кратковременная оккупация крестоносцами в XIV веке восстановила некоторые из богатств Александрии, но упадок продолжился землетрясением, которое разрушило знаменитый маяк. Только после наполеоновской экспедиции 1798-1801 годов город Александрия начал восстанавливать своё значение.
ХIX век был периодом его возрождения, когда Александрия стала одним из главных центров в Восточном Средиземноморье. В настоящее время устойчивый город сохраняет эту роль, являясь вторым по значимости городом в Египте. Хотя древний город в значительной степени исчез под растущим мегаполисом, повторное открытие в 1995 году подводных руин знаменитого королевского района говорит о том, что городу Александрии ещё предстоит раскрыть свои секреты.
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