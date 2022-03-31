17 доступных блюд, которые можно приготовить за считанные минуты

Вкусные и доступные блюда, которые под силу приготовить каждому.
Стремительный образ жизни заставляет нас делать все гораздо быстрее. Это касается и приготовления еды. Люди отказываются от вкусных завтраков в пользу чашки кофе или булочки из фаст-фуда. Сегодня мы собрали 17 рецептов вкуснейших блюд, которые можно приготовить на скорую руку.
1. Омлет в стакане
Аппетитный омлет в микроволновке.
2. Овощная пицца
Пицца на цукини.
Вымытый и очищенный цукини разрежьте вдоль, очистите его от семян, смажьте томатной пастой, сверху выложите, нарезанный тонкими кольцами лук, дольки помидоров черри, оливки и тертый сыр. Получившиеся заготовки следует выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой и выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 15-20 минут.
3. Курино-сельдереевый салат
Салат из сельдерея и курицы.
Вареную куриную грудку нарежьте тонкими ломтиками, добавьте измельченный сельдерей, яблоки, нарезанные кубиками, зелень, заправьте смесью оливкового масла и лимонного сока. В конце посолите и поперчите по вкусу.
4. Пицца в багете
Пицца в батоне.
Возьмите французский батон и разрежьте на три части. Каждую часть разрежьте вдоль, вытащите мякоть. Хлеб смажьте любимым соусов или томатной пастой, мякоть раскрошите, смешайте с измельченным луком и обжарьте на сковороде. Получившуюся массу выкладывайте в половинки батона, сверху положите порезанную ветчину, кружочки помидоров и тертый сыр. Готовить пиццу нужно в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 5-10 минут.
5. Йогуртово-кокосовый десерт
Йогуртовый десерт.
Поллитра натурального йогурта без добавок смешайте с медом и кокосовой стружкой. Полученную массу разлейте в формочки и поставьте в морозилку. Через пару часов десерт готов к употреблению. Перед подачей посыпьте его тертым шоколадом и хлопьями.
6. Запеченный сыр
Запеченный сыр в панировке.
7. Яичница в помидоре
Яичница в помидоре.
Отличнаый вариант летнего завтрака, который можно приготовить за 15 минут из помидора, яйца, ветчины и сыра. Для начала возьмите большой помидор, вырежьте его сердцевину, внутрь положите немного измельченной ветчины, разбейте яйцо, добавьте зелень и специи, сверху посыпьте тертым сыром. Начиненный помидор отправьте в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов 10 минут.
8. Закуска на чипсах
Сырная закуска на чипсах.
Натрите любой твердый сыр на крупной терке, мелко нарежьте два небольших помидора, пропустите через пресс два зубчика чеснока, измельчите зелень. Все ингредиенты перемешайте, добавьте немного майонеза. Полученную массу выкладывайте на широкие чипсы, украшайте оливками и подавайте в качестве холодной закуски к столу.
9. Рулеты из лаваша
Рулеты из лаваша.
Лаваш - прекрасная основа для приготовления простых и красивых закусок. В него можно заворачивать любую начинку: курицу, яйца, рыбу, грибы, овощи, зелень и многое другое. Просто смешайте измельченные ингредиенты и заверните их в лаваш, смазанный любимым соусом.
10. Творожное желе
Творожный десерт.
Вкусный и оригинальный десерт, который сможет приготовить каждый. Просто вскипятите молоко, добавьте сахар, желатин, хорошо перемешайте и отставьте остывать. В теплую смесь высыпьте творог и взбивайте миксером до получения однородной массы. Залейте в форму и отправьте на несколько часов в холодильник. После чего десерт можно будет извлечь из формы и украсить фруктами или ягодами.
11. Куриное филе с грибами
Запеченное куриное филе с грибами.
Куриное филе разделите на несколько частей, порежьте шампиньоны, добавьте измельченный лук. Все ингредиенты заверните в фольгу, добавьте оливковое масло, белое вино, специи и травы по вкусу. Ароматный сверток отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
12. Картофельный салат
Салат из картошки и ветчины.
Сытный салат, который можно приготовить из отварного картофеля, соленых огурцов и ветчины или салями. Просто нарежьте и смешайте все ингредиенты, приправьте специями, добавьте зелени и заправьте растительным маслом.
13. Яичница в хлебе
Яичница в гренке.
Еще один оригинальный способ приготовления яичницы. Возьмите ломтик хлеба для тостов, вырежьте в центре сердечко, извлеките мякиш, положите на разогретую сковородку и обжарьте с двух сторон. В серединку тоста аккуратно разбейте яйцо.
14. Творог с фруктами
Творожный десерт с фруктами.
100 грамм творога, 2 ложки натурального йогурта или сметаны, немного сезонных фруктов и сытный, вкусны, а главное полезный завтрак готов. В зимний период свежие фрукты можно заменить на замороженные, а для вкуса добавить пару чайных ложек джема или меда.
15. Копченые колбаски с сыром
Пикантные колбаски с сыром.
Для приготовления этой пикантной закуски понадобятся 6 копченых колбасок, сыр, бекон и 15 минут свободного времени. С помощью ножа, сделайте в колбасках глубокий тонкий надрез, вложите туба сыр и веточки зелени. Тонкой полосочкой бекона оберните колбаску, заправив края в надрез. Проделав все это, обжарьте колбаски на сухой сковороде.
16. Сырные кексы
Кексы с сыром и зеленью.
Смешайте 4 столовых ложки муки, чайную ложку разрыхлителя, 2 яйца, 100 миллилитров молока и 100 гр. сыра, натертого на мелкой терке, добавьте измельченную зелень, соль и перец по вкусу. Полученную массу разлейте по формочкам и выпекайте в течение 25 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
17. Панини
Закрытый бутерброд с ветчиной.
Вкуснейший хрустящий сэндвич, который можно приготовить в духовке из белого пшеничного хлеба, соуса песто, сыра, ветчины и помидоров.
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