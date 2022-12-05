Идеи креативного оформления столовой

Обычно столовые зоны присутствуют в больших квартирах и частных домах. Эту часть комнаты редко нагружают мебелью, так как основным акцентом становятся стол и стулья. В материале мы собрали несколько идей для оформления стильной и красивой столовой.



Стильные стеллажи или открытые полки

Креативные ниши

Сервант как акцент

Низкая перегородка

Фуршетный стол

Столовая возле окон

Столовая в кухне

Зеленый рай

Укромный уголок

Яркие контрасты

Чтобы в столовой зоне все и всегда было под рукой, стоит в разных уголках комнаты поставить стеллажи. Выбирайте открытые полки, чтобы показать всю красоту вашей посуды или оригинальных статуэток и любимых фотографий.Чтобы в столовой ощущалась глубина и динамичность, стоит в стенах сделать ниши. В них можно обустроить открытые полки, которые будут играть важную роль в дизайне интерьера.Для создания креативного оформления столовой поставьте в центр комнаты возле стены небольшой сервант или шкаф. На нем можно разместить детали интерьера и свечи для создания уютной атмосферы. А в сам сервант можно убрать праздничный сервис.Если вам необходимо отделить столовую от другой комнаты, тогда можно поставить перегородку. Выбирайте низкие конструкции в стиле стеллажей, чтобы она также играла роль места для хранения важных для вас вещей. Низкая перегородка позволит одновременно отделить комнату и присутствовать сразу в двух помещениях.Кроме основного стола и стульев, в столовой можно сделать длинный фуршетный стол. На него ставят закуски и напитки до начала полноценного обеда. В обычные дни он будет выполнять роль места для работы и хранения вещей, если сделать его с выдвижными ящиками.Сделайте вашу столовую угловой и поставьте стол возле окон. Во-первых, так вы получите больше естественного света, во-вторых, в углу можно сделать удобный диванчик.Если ваша столовая находится в кухне, тогда разделите две комнаты большим островком. Самое главное – это рассчитать расстояние, чтобы можно было сразу сидеть за столом, и ходить вокруг островка.Сделайте вашу столовую самой приятной комнатой в доме. Для этого не нужно ставить множество растений, достаточно заказать креативную зеленую стену, которая украсит любой интерьер.Чтобы в столовой наслаждаться только общением и вкусной едой, советуем выбрать отдельный угол в квартире. Можно даже подобрать помещение без окон и отделить комнату стеклянными дверями.Попробуйте оформить вашу столовую зону в виде настоящего произведения искусства. Используйте современные детали, яркие оттенки и необычные формы.Для создания идеальной столовой зоны стоит приложить все усилия. Пусть в этой комнате вы и не будете находиться постоянно, но она станет главным акцентом для отдыха и приема гостей.