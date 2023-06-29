На востоке современной Турции, на берегу реки Ахурян находится город-призрак Ани́ — древняя столица армянского Анийского царства. Основанный более 1600 лет назад, город располагался на пересечении нескольких торговых путей. В 11 веке здесь проживало более 100 тысяч человек.



В последующие века Ани и близлежащие области были сотни раз завоеваны византийскими императорами, турами-османами, кочевыми курдами, армянами, грузинами…К 1300-м годам Ани оказался в глубоком упадке и был полностью заброшен в 1700-м годам.



В 2010 году «Фонд мирового наследия» внес памятники города в список «Памятники на грани гибели». Прогуляемся по древнему городу-призраку Ани, известному как «город 1001 церкви».







Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры. (Фото Georgios Giannopoulos):







Руины церкви Святого Григория. (Фоо AP Photo):







Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001-1010 годами. Строение рухнуло во время землетрясения в 1319 году. (Фото MrHicks46):







Замок на вершине горы около реки Ахурян, 4 июня 2013. (Фото MrHicks46):







Древний город-призрак Ани. (Фото haigoes):







Средневековые стены Ани. (Фото Marko Anastasov):







Собор. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):







Надписи на внешней стене собора. (Фото Scott Dexter):







Поврежденные фрески в церкви Святого Григория. (Фото Reuters | Umit Bektas):







Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани. (Фото Reuters | Umit Bektas):







Все, что осталось от древнего моста. (Фото Martin Lopatka):







Граница между Турцией и Арменией, 19 июня 2011. (Фото Martin Lopatka):







Собор города Ани на фоне горы Малый Арарат. (Фото Sara Yeomans):







Предупреждающий знак: «Секретная военная зона. Проход закрыт». (Фото Adam Jones):







Разрушенная церковь Святого Спасителя, 19 февраля 2010. (Фото Reuters | Umit Bektas):







Цитадель (слева) и мечеть (справа). (Фото Jean & Nathalie):







Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):







Фрески внутри церкви Святого Григория. (Фото MrHicks46):







Храм и человек для масштаба. (Фото Scott Dexter):







Фрески внутри церкви Святого Григория. Здесь от них мало что осталось. (Фото Reuters | Umit Bektas):







Церковь Святого Григория. (Фото Martin Lopatka):







Все что осталось от храма царя Гагика — царя Анийского царства. (Фото Scott Dexter):







Ущелье ниже города Ани. Здесь видны многочисленные пещеры в скалах, а также укрепления. (Фото Adam Jones):







Восстановление Дворца торговцев. Видно явное несоответствие древних и современных материалов. (Фото Jean & Nathalie):







Остатки города Ани, 24 июня 2012. (Фото Scott Dexter):







В центре кадра, на скалах виден замок. (Фото Scott Dexter):







Древний монастырь, предположительно построенный между 1000 и 1200 годами. (Фото Georgios Giannopoulos):







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