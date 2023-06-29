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Древний город-призрак Ани

На востоке современной Турции, на берегу реки Ахурян находится город-призрак Ани́ — древняя столица армянского Анийского царства. Основанный более 1600 лет назад, город располагался на пересечении нескольких торговых путей. В 11 веке здесь проживало более 100 тысяч человек.

В последующие века Ани и близлежащие области были сотни раз завоеваны византийскими императорами, турами-османами, кочевыми курдами, армянами, грузинами…К 1300-м годам Ани оказался в глубоком упадке и был полностью заброшен в 1700-м годам.

В 2010 году «Фонд мирового наследия» внес памятники города  в список «Памятники на грани гибели». Прогуляемся по древнему городу-призраку Ани, известному как «город 1001 церкви».

Древний город-призрак Ани

Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры. (Фото Georgios Giannopoulos):

Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры

Руины церкви Святого Григория. (Фоо AP Photo):

Руины церкви Святого Григория

Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001-1010 годами. Строение рухнуло во время землетрясения в 1319 году. (Фото MrHicks46):

Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001-1010 годами

Замок на вершине горы около реки Ахурян, 4 июня 2013. (Фото MrHicks46):

Замок на вершине горы около реки Ахурян

Древний город-призрак Ани. (Фото haigoes):

Древний город-призрак Ани

Средневековые стены Ани. (Фото Marko Anastasov):

Средневековые стены Ани

Собор. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):

Собор

Надписи на внешней стене собора. (Фото Scott Dexter):

Надписи на внешней стене собора

Поврежденные фрески в церкви Святого Григория. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Поврежденные фрески в церкви Святого Григория

Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани

Все, что осталось от древнего моста. (Фото Martin Lopatka):

Все, что осталось от древнего моста

Граница между Турцией и Арменией, 19 июня 2011. (Фото Martin Lopatka):

Граница между Турцией и Арменией

Собор города Ани на фоне горы Малый Арарат. (Фото Sara Yeomans):

Собор города Ани на фоне горы Малый Арарат

Предупреждающий знак: «Секретная военная зона. Проход закрыт». (Фото Adam Jones):

Предупреждающий знак: «Секретная военная зона. Проход закрыт»

Разрушенная церковь Святого Спасителя, 19 февраля 2010. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Разрушенная церковь Святого Спасителя

Цитадель (слева) и мечеть (справа). (Фото Jean & Nathalie):

Цитадель (слева) и мечеть (справа)

Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):

Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения

Фрески внутри церкви Святого Григория. (Фото MrHicks46):

Фрески внутри церкви Святого Григория

Храм и человек для масштаба. (Фото Scott Dexter):

Храм и человек для масштаба

Фрески внутри церкви Святого Григория. Здесь от них мало что осталось. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Фрески внутри церкви Святого Григория

Церковь Святого Григория. (Фото Martin Lopatka):

Церковь Святого Григория

Все что осталось от храма царя Гагика — царя Анийского царства. (Фото Scott Dexter):

Все что осталось от храма царя Гагика – царя Анийского царства

Ущелье ниже города Ани. Здесь видны многочисленные пещеры в скалах, а также укрепления. (Фото Adam Jones):

Ущелье ниже города Ани. Здесь видны многочисленные пещеры в скалах, а также укрепления

Восстановление Дворца торговцев. Видно явное несоответствие древних и современных материалов. (Фото Jean & Nathalie):

Восстановление Дворца торговцев

Остатки города Ани, 24 июня 2012. (Фото Scott Dexter):

остатки города Ани

В центре кадра, на скалах виден замок. (Фото Scott Dexter):

В центре кадра, на скалах виден замок

Древний монастырь, предположительно построенный между 1000 и 1200 годами. (Фото Georgios Giannopoulos):

Древний монастырь, предположительно построенный между 1000 и 1200 годами

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Древний город-призрак Ани

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