Что обозначает желтая разметка на дорогах и чем отличается от белой

Долгое время желтую разметку на автомобильных дорогах жители бывшего СССР видели разве что в голливудском кино. Однако, относительно недавно в исторической перспективе она вошла и в наш обиход. В разных странах желтая разметка может использоваться для разных целей. Конкретно в России желтые линии на асфальте стали появляться в 2018 году после принятия нового ГОСТ Р 51256-2018.
Место остановки общественного транспорта. |Фото: avto-kul.ru.
Желтая краска, согласно новому ГОСТу, может использоваться как для создания горизонтальной дорожной разметки, так и для создания вертикальной, например, для маркировки столбов и бордюров. Значение конкретной желтой разметки напрямую зависит оттого, каким именно образом она была нанесена на асфальт. Желтая разметка может быть как временной, так и постоянной.
Запрещает выезд на перекресток в случае затора. |Фото: gs.by.
Двойная сплошная желтая разметка, точно также как и двойная белая, используется для разделения транспортных потоков. Пересекать такую разметку, конечно же запрещено. Одинарные жёлтые сплошные линии чаще всего наносятся вдоль бордюров, тротуаров и обочин для обозначения опасной границы движения. Нередко одинарная желтая также используется для дублирования знака, запрещающего остановку.
Разделяет потоки. |Фото: zr.ru.
Жёлтая прерывистая линия обозначает знак, запрещающий стоянку. Если она используется посреди полосы, то предупреждает водителя о скором начале сплошной. Желтый зигзаг будет означать место остановки общественного транспорта, а желтая «вафельница» из множества линий делается на перекрестках и запрещает выезд на пересечение дорог в случае пробки или затора.
Запрещает остановку. ¦Фото: autogrodno.by.
Таким образом можно заметить, что в большинстве случаев желтая разметка выполняет все те же функции, что и белая разметка на автомобильной дороге. В таком случае возникает вопрос, зачем она нужна? Во-первых, как уже было отмечено в самом начале, такая разметка может быть временной и наноситься в связи, например, с ремонтными работами. Во-вторых, если такая разметка носит постоянный характер, то значит используется она на каком-то опасном участке дороги для повышения заметности.
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