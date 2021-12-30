Средневековые знаки, которые помогают прогнать бесов и отпугивают ведьм

Ведьма и тайный знак.
На стенах старинных зданий порой можно обнаружить необычные символы. Многократно пересекающиеся круги, буквы «V», а также фигурки могут рассказать о суевериях и фольклоре народов Средневековой Европы.
Сжигание ведьм на костре, XIV век. | Фото: ancient-origins.net.
Наши предки считали, что ведьмы и злые колдуны могут проникать в здания через дверные проемы, окна, очаги. Нечисть способна спрятаться в темных углах и в укромных местечках не только амбаров, но даже в жилых помещениях. Люди Средневековья искренне верили, что находятся под постоянной угрозой нападения потусторонних сил.
Шестилепестковый цветок, найденный в останках Приоратской церкви, Латтон-Приорат, Харлоу, Эссекс. | Фото: atlasobscura.com.
Чтобы защитить себя, а также домашних животных и запас, крестьяне оставляли специальные метки. Апотропеические знаки, также известные как обереги от ведьм, можно найти во многих старинных постройках.
Пентаграмма, выцарапанная в фермерском доме в Финляндии. | Фото: en.wikipedia.org.
Узор из кругов, найденный в сарае XIX века недалеко от Лаксфилда в Саффолке, Англия. | Фото: atlasobscura.com.
Ритуальные знаки вырезали, выцарапывали или выжигали на стенах домов и церквей, чтобы обезопасить постройки от злых духов и ведьм. Чаще всего встречаются фигуры в виде пересекающихся кругов, а также напоминающие цветок или колесо. Смысл такой конструкции был в том, чтобы создать замкнутый «лабиринт». Предполагалось, что злой дух попадет в западню, бесконечный цикл, и не сможет пробраться далее в дом.
В Англии в эпоху Тюдоров (XV-XVI вв.) домовладельцы также часто призывали к защите Деву Марию. На стенах домов вырезались буквы АМ, М или VV. Они означают «Ave Maria», «Mary», «Virgin of Virgins».
Церковь Святой Марии, Ашуэлл, где найдены апотропеические знаки VV, обозначающие Virgin of Virgins, т.е. «Девственная Дева». Фото: atlasobscura.com.
Апотропеические знаки на дубовой барной стойке ресторана Three Pigeons в Лондоне. Фото: atlasobscura.com.
Защитный символ на стене амбара XV века. Брэдфорд-на-Эйвоне, Великобритания. | Фото: atlasobscura.com.
Веру в колдовство христиане переняли от древних греков и римлян, которые, в свою очередь, взяли из вавилонских текстов. Традиционный стереотип о ведьме как о женщине, занимающейся нехорошими делами, появился в XV веке в Европе. До этого считалось, что духи, «белые ведьмы» и «хитрые люди» могут не только вредить, но и помогать.
Когда же христианство прочно укоренилось, церковные власти сосредоточились на искоренении языческих верований. Все неугодное объявлялось демоническим и колдовским.
Знаки на камине в гостинице XV века. | Фото: atlasobscura.com.
Слово «абракадабра», написанное определенным образом, в Средние века считалось мощным амулетом. | Фото: commons.wikimedia.org.
Тем не менее, люди еще много веков верили в знаки от сглаза, плевали через левое плечо. Британские колонисты в Австралии вплоть до XIX века оставляли в своем жилье апотропеические знаки.
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