10 гениальных идей для маленькой квартиры, где появился ребенок

После появления ребенка дополнительное пространство в маленькой квартире необходимо.
Проживание в миниатюрной квартире может стать настоящим тестом на прочность и изобретательность для ее обитателей!. Чтобы после появления ребенка ситуация не стала критической, важно рационально использовать каждый квадратный сантиметр площади.
1. Упакуйте и уберите все вещи «на вырост»
Удобная система хранения необходима в детской.
Дети растут очень быстро, поэтому много вещей родители приобретают на будущее. В результате уже сегодня вещи, которые понадобятся завтра, неизбежно скапливаются. Чтобы не растрачивать попусту драгоценное пространство, упакуйте вещи «на вырост» в коробки и спрячьте на полки или под кровать. Для того чтобы не тратить время на поиски нужных вещей позже, рассортируйте их по возрасту ребенка и сделайте соответствующие надписи на коробках.
2. Закройте полки и стеллажи занавесками
Занавески заменят дверцы.
Занавески, закрепленные в верхней части открытой мебели для хранения вещей – отличный способ сделать комнату опрятнее. Множество мелких игрушек, одежды и других предметов, пусть и сложенные в коробки, создают впечатление хаоса и беспорядка. Особенно, если этих коробок много и находятся они в непосредственной близости друг от друга. Просто закройте занавеску – и склад вещей исчезнет из поля зрения. Также важное преимущество занавесок вместо распашных дверок - возможность использовать пространство непосредственно перед полками.
3. Старинные чемоданы для хранения детских вещей
Чемоданы - функциональный декор.
Старые чемоданы станут эффектной и функциональной заменой массивным шкафам. Они подойдут для хранения вещей, которые не используются ежедневно. Дополнительно старинные чемоданы станут декором для детской комнаты.
4. Организуйте место для хранения детских вещей в каждой комнате
Детский уголок в гостиной.
Не имеет значения, какого размера ваш дом или квартира – детские вещи будут оказываться в каждой комнате. Будьте реалистами и не пытайтесь с этим бороться. Позаботьтесь заранее о том, чтобы в каждой комнате была хотя бы маленькая полка или коробка для хранения детских вещей. Так получится избежать скопления вещей в центре комнаты.
5. Плоскость стены – тоже место для хранения
Крупные вещи лучше хранить вне детской комнаты.
Вбить в стену несколько крючков не составит труда. На эти крючки можно повесить что угодно – от велосипеда до складной детской коляски. Количество сэкономленной площади обязательно порадует. Подобным образом можно поступить и в детской комнате. Но для того чтобы сделать конструкцию безопасной, закрепите на стене штангу, а ней – разные емкости для хранения.
Детские мелочи удобно размещать на стене.
6. Используйте раскладные предметы
Мебель-трансформер - компактная и удобная.
Если ребенок совсем маленький – то остановите выбор на раскладном столике для пеленания, а для детей постарше – для творчества. В целом, чем больше раскладных детских вещей, тем экономнее используется пространство. Это могут быть стулья, корзины, коляски…
7. Заполните каждый укромный уголок
Заполните пространство около окна.
Внимательно осмотрите детскую комнату. Наверняка даже в маленькой квартире вы обнаружите несколько укромных уголков, которые пустуют. Не дайте им простаивать! В таких уголках можно разместить корзины, узкие полки или шкафчики.
Дети обожают доски для рисования.
8. Сделайте игровую или развивающую стену
Алфавит на стене поможет быстрее освоить чтение.
Игровой уголок – привычная вещь, которая есть даже в маленькой квартире. Как правило, ребенок предпочитает играть не только там, и в результате уголок простаивает. Чтобы использовать пространство рациональнее, попробуйте организовать игровую стену. Закрепите на ней доску для рисования, счеты, музыкальные инструменты. Это поможет занять ребенка на долгое время. Такую игровую панель можно сделать самостоятельно, собрав из разных игрушек, или купить готовую.
Игровая панель развивает мелкую моторику ребенка.
9. Узкие полки для книгhttp://funhere.ru/?p=20832
Узкие полки упорядочат детскую библиотеку.
Книги, разбросанные по всей комнате или квартире - вечная проблема. Чтобы решить ее, повесьте в детской специальные узкие полки для книг. Так у ребенка появится его первая персональная библиотека. А яркие обложки книг заменят картины на стене. Кстати, сделать такие полки своими руками не составит труда.
9. Пересмотрите список необходимых вещей
При обустройстве комнаты прислушивайтесь к себе.
В сети можно найти множество списков маст-хэвов для обустройства детской комнаты. Что примечательно: все эти списки отличаются друг от друга. Поэтому считать, что ваш персональный список заслуживает меньшего доверия, чем чужой, не стоит. Оцените, какие вещи вам действительно необходимы в детской комнате, и без сожаления избавьтесь от всего, что не используется.
10. Выбирайте качественные и многофункциональные вещи
Пеленальный столик, совмещенный со стеллажом.
Некачественные вещи для ребенка быстро приходят в негодность, и опять возникает проблема их размещения. Особенно, если ими еще можно пользоваться, но уже не хочется. Качественные вещи служат долго, и даже после того, как они стали ненужными, не задерживаются в квартире. Ведь такие вещи всегда можно продать или подарить.
А многофункциональные предметы – настоящее спасения для владельцев маленькой квартиры. К примеру, крепкий высокий стул пригодится ребенку и во младенчестве, и в старшем возрасте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии