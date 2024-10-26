Откровенно-провокационные работы, отражающие суровые реалии жизни

Картины, базирующиеся на суровых реалиях нашей жизни. Автор: Biljana Djurdjevic.
Отчасти грустные и мрачные, но в то же время до боли жизненные и правдивые ситуации, связанные с суровыми реалиями нашей жизни являются неотъемлемой частью реалистичных картин сербского художника Билляны Дюрдьевич (Biljana Djurdjevic). В своих работах она затрагивает весьма щекотливые темы, базирующиеся на одиночестве, недовольстве, ущербности, отчаянии и безысходности…
Странности случаются. Автор: Biljana Djurdjevic.
Школьная пора. Автор: Biljana Djurdjevic.
Подготовка к церемонии... Автор: Biljana Djurdjevic.
Клуб отчаявшихся домохозяек. Автор: Biljana Djurdjevic.
Узники. Автор: Biljana Djurdjevic.
Повседневный психодел. Автор: Biljana Djurdjevic.
Свои картины в реалистическом стиле Билляна пишет маслом, уделяя особое внимание цветопередаче и светотени. Яркие в эмоциональном плане сюжеты затрагивают самые щекотливые темы и ситуации из повседневной жизни людей, где напряжённое состояние, перерастающее в стресс, является неотъемлемой частью общества. Именно поэтому, все персонажи автора выглядят измученными, угнетёнными и ущемлёнными. Устав от ежедневного «прессинга» они с каждым днём становятся всё больше недовольными собой и окружающими. Мрачные лица, потухшие глаза, безумные улыбки, эйфория – всё это и многое другое настолько правдоподобно передано в работах, что, глядя на эти полотна, складывается впечатление, будто современный человек, теряя веру и надежду, обрекает себя на вечную апатию…
Провинившиеся. Автор: Biljana Djurdjevic.
Эксплуатация. Автор: Biljana Djurdjevic.
Сёстры. Автор: Biljana Djurdjevic.
Старость - не радость. Автор: Biljana Djurdjevic.
Изгои. Автор: Biljana Djurdjevic.
Распятие. Автор: Biljana Djurdjevic.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии