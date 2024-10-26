С нами не соску...
Откровенно-провокационные работы, отражающие суровые реалии жизни


Картины, базирующиеся на суровых реалиях нашей жизни. Автор: Biljana Djurdjevic.

Отчасти грустные и мрачные, но в то же время до боли жизненные и правдивые ситуации, связанные с суровыми реалиями нашей жизни являются неотъемлемой частью реалистичных картин сербского художника Билляны Дюрдьевич (Biljana Djurdjevic). В своих работах она затрагивает весьма щекотливые темы, базирующиеся на одиночестве, недовольстве, ущербности, отчаянии и безысходности…

На пляже. Автор: Biljana Djurdjevic.

Автор: Biljana Djurdjevic.

 
Странности случаются. Автор: Biljana Djurdjevic.

Школьная пора. Автор: Biljana Djurdjevic.

Подготовка к церемонии... Автор: Biljana Djurdjevic.

Клуб отчаявшихся домохозяек. Автор: Biljana Djurdjevic.

Узники. Автор: Biljana Djurdjevic.

Повседневный психодел. Автор: Biljana Djurdjevic.

Свои картины в реалистическом стиле Билляна пишет маслом, уделяя особое внимание цветопередаче и светотени. Яркие в эмоциональном плане сюжеты затрагивают самые щекотливые темы и ситуации из повседневной жизни людей, где напряжённое состояние, перерастающее в стресс, является неотъемлемой частью общества. Именно поэтому, все персонажи автора выглядят измученными, угнетёнными и ущемлёнными. Устав от ежедневного «прессинга» они с каждым днём становятся всё больше недовольными собой и окружающими. Мрачные лица, потухшие глаза, безумные улыбки, эйфория – всё это и многое другое настолько правдоподобно передано в работах, что, глядя на эти полотна, складывается впечатление, будто современный человек, теряя веру и надежду, обрекает себя на вечную апатию…
Провинившиеся. Автор: Biljana Djurdjevic.

Эксплуатация. Автор: Biljana Djurdjevic.

Несчастный случай. Автор: Biljana Djurdjevic.

Сёстры. Автор: Biljana Djurdjevic.

Старость - не радость. Автор: Biljana Djurdjevic.

Изгои. Автор: Biljana Djurdjevic.

Распятие. Автор: Biljana Djurdjevic.

