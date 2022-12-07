"Город грехов" - история создания фильма

Проведя на съемочной площадке день, Тарантино с восторгом отозвался о полученном опыте, заметив, что работа над эпизодом заняла у него всего несколько часов, в то время как при использовании традиционных камер на ту же сцену ему понадобилось бы не менее четырех дней, и далеко не факт, что результат вышел бы таким же хорошим.Роберту Родригесу удалось совершить самую настоящую революцию, не просто породив новый жанр, названный нео-нуар, но и продемонстрировав невероятную виртуозность в обращении с литературным первоисточником – таких постановок Голливуд еще не знал.