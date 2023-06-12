5 холодных супов, которые спасут от жажды и голода в разгар жары

Летняя жара не за горами, соответственно – пришло время позаботиться не то только о холодных напитках, а и о супах, которые одновременно утолят голод и жажду, тем самым насытив организм без тяжести в желудке. Овощные, рыбные, экзотические – выбирайте на любой вкус, пробуйте и наслаждайтесь каждый раз новым блюдом, приготовленным с любовью.
1. С изюмом
Холодный суп с изюмом и орехами. \ Фото: pinterest.ru.
Холодный йогурт, сухофрукты и орехи – то, что делает этот суп поистине восхитительным. Он получается ярким и насыщенным на вкус. Ко всему прочему, для тех, кто любит более пикантные блюда, можно добавить пряных специй, тем самым сделав персидский суп гораздо острее. Подавайте с гренками, тостами, сухариками или крекерами.
Ингредиенты:
• Вода - 1200 мл;
• Йогурт натуральный - 0,5 л;
• Огурцы - 2 шт;
• Орехи грецкие ядра - горсть;
• Изюм светлый - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Мята свежая - 4-6 листочков;
• Петрушка свежая - 1 пучок.
Холодный персидский суп. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Йогурт смешать с очень холодной водой;
• Добавить соль и мелко рубленную мяту;
• Тщательно перемешать до однородной массы (можно взбить блендером);
• Разлить по тарелкам;
• Сверху посыпать нарезанными мелким кубиком огурцами (соломкой или по желанию кружками), изюмом, дроблёнными грецкими орехами, мелко рубленной петрушкой.
2. С болгарским перцем
Суп с болгарским перцем. \ Фото: twitter.com.
Суп с болгарским перцем с добавлением сухого вина, чеснока и ароматных специй однозначно придётся по вкусу всем тем, кто обожает блюда с приятным острым послевкусием.
Ингредиенты:
• Перец болгарский красный крупный - 8-10 шт;
• Лук репчатый фиолетовый или белый крупный - 1 шт;
• Чеснок - 1 головка среднего размера;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Вино сухое белое - 1 стакан;
• Бульон куриный из кубика - 1 л;
• Помидоры в собственном соку - 800 г;
• Соус Вустерский - 1 ст.л;
• Табаско - 1 ст.л;
• Уксус винный - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.
Холодный пикантный суп из болгарского перца. \ Фото: dselection.ru.
Способ приготовления:
• Перец тщательно вымыть и просушить;
• Два перца выложить на противень, предварительно застелив его пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут или до тех пор, пока на перце не появятся тёмные подпалины;
• После перец переложить в миску;
• Накрыть плёнкой или кульком;
• Остудить;
• Затем снять шкурку и извлечь плодоножку с семенами;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Отложить в сторону;
• Из оставшегося перца удалить плодоножку с семенами;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло;
• Выложить нарезанный перец, лук и чеснок;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить 10-12 минут;
• После влить вино;
• Тушить на среднем огне до тех пор, пока жидкость не испарится;
• В это время приготовить бульон из кубика;
• Влить в кастрюлю к овощам;
• Довести до кипения и добавить томаты с соком;
• Ещё раз довести до кипения;
• Уменьшить огонь;
• Готовить 30-35 минут;
• После суп слегка остудить;
• Перелить в чашу блендера и перебить до однородной массы;
• Получившуюся массу перелить в кастрюлю;
• Смешать табаско с вустерским соусом, уксусом, солью и перцем;
• Добавить всё это в кастрюлю к супу;
• Перемешать;
• Довести до кипения;
• Готовить 5-6 минут;
• После хорошенько остудить;
• Отправить в холодильник на час-полтора;
• Затем разлить по тарелкам;
• Украсить перед подачей запечённым перцем и свежей мелко рубленной петрушкой или кинзой;
• По желанию подавать со сметаной или сливками, с гренками, ржаными тостами, сухариками.
3. С рыбой
Холодный суп с рыбой. \ Фото: pinterest.ru.
Кто сказал, что рыбный суп нужно обязательно подавать горячим? Наверняка тот, кто никогда не пробовал холодный суп с рыбкой на квасе, который прекрасно вписывается в меню, мало кого оставляя равнодушным.
Ингредиенты:
• Рыбные консервы (тунец или любые другие) - 250 г;
• Шпинат молодой свежий - 250 г;
• Щавель молодой свежий - 250 г;
• Квас - 1 л;
• Лук зелёный - 1 пучок;
• Огурцы - 2 шт;
• Сахар - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Хрен столовый - по вкусу;
• Укроп свежий - 5-6 стеблей;
• Петрушка и кинза свежая - 5-6 стеблей в общей сложности.
Рыбный суп. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Щавель и шпинат тщательно вымыть;
• Срезать корешки;
• Листочки с ножками переложить в кастрюлю;
• Залить холодной водой;
• Довести до кипения и проварить 1-2 минуты;
• Откинуть на дуршлаг;
• Слегка остудить и протереть зелень через сито или мелко нарезать;
• Переложить в кастрюлю и залить квасом;
• Лук вымыть;
• Мелко нарезать;
• Присыпать солью;
• Оставить на 5-7 минут;
• Затем добавить в кастрюлю к супу;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать мелким кубиком;
• Отправить в кастрюлю;
• Сахар смешать с солью и перцем;
• Получившейся смесью заправить суп;
• Перемешать аккуратно;
• Разлить по тарелкам;
• В каждую тарелку положить по кусочку рыбы;
• Добавить огурцы и немного хрена;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой, кинзой и укропом.
4. С вишней
Вишнёвый суп. \ Фото: hthayat.haberturk.com.
Вишнёвый суп прекрасно утоляет жажду, а также заряжает лёгкостью и позитивом на весь день. Яркий, насыщенный вкус с лёгкой приятной кислинкой и ароматом корицы – то, что нужно в разгар жаркого сезона.
Ингредиенты:
• Вишни замороженные без костей - 700 г;
• Сок вишнёвый - 600 мл;
• Соль - 1 щепотка или по вкусу;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Лимон - 1 шт;
• Сметана - 1 стакан;
• Мята свежая - 6-8 листочков.
Холодный суп из вишен. \ Фото: haaretz.co.il.
Способ приготовления:
• Вишни выложить в кастрюлю;
• Разморозить;
• После залить соком;
• Добавить соль, корицу и несколько ломтиков лимона;
• Довести до кипения;
• Варить 5-7 минут;
• После снять кастрюлю с огня;
• Остудить до комнатной температуры;
• Затем накрыть крышкой;
• И отправить в холодильник на два-два с половиной часа;
• Перед подачей разлить по тарелкам;
• Заправить холодной сметаной;
• Украсить листочками сежей мяты;
• Подавать с багетом, гренками, тостами, сладким крекером.
5. Томатный
Томатный суп. \ Фото: nazjedenie.sk.
Холодный томатный суп – ещё одно замечательное блюдо, которое поможет пережить жару, снять стресс и насытить организм полезными веществами и антиоксидантами.
Ингредиенты:
• Помидоры розовые или красные среднего размера - 8 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Багет - 1 шт;
• Уксус винный - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Масло оливковое - 1 стакан;
• Петрушка и кинза свежая - 1 небольшой пучок;
• Мята свежая - 6-8 листочков.
Холодный суп из помидоров. \ Фото: bozskejidlo.cz.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Помидоры вымыть;
• Сделать надрез крест накрест возле плодоножки;
• Отправить в кипящую воду на 30 секунд;
• После переложить на 30 секунд в ледяную воду;
• Снять кожицу и удалить плодоножку;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• Добавить хлебный мякиш;
• Оставить на 5-6 минут;
• Приправить солью, перцем;
• Влить уксус;
• Добавить одно варёное яйцо и очищенный чеснок;
• Всё перебить до однородной массы;
• Тоненькой струйкой добавить оливковое масло, продолжая взбивать до однородной равномерной массы;
• Разлить по тарелкам;
• Посыпать яйцом, натёртым на крупную тёрку;
• Украсить мелко рубленой петрушкой, кинзой и листочками мяты.
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