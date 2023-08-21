Как летают павлины

В птичьем царстве природа щедрее всего нарядила павлинов. Каждый из них носит на себе больше 200 ярких длинных перьев, которые привлекают внимание не только потенциальных партнёров, но и людей с их фотокамерами.







Однако кроме царского оперения у павлинов есть и другие достоинства. Мы обычно видим этих птиц прогуливающимися по земле, и мало кто знает, что они умеют летать. Правда, делают это они весьма неохотно – как правило, в случае приближения хищников. И как ни странно, длинные хвосты не мешают им разгоняться и подниматься в воздух. Расстояние, которое они могут пролететь, не особенно велико, но зато скорость полёта достигает 16 км/ч.



Вот как выглядит летающий павлин:



































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