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Обитатели морских глубин

Подводный мир таит в себе немало загадок, и поверхность многих планет человечество изучило гораздо лучше, чем дно океана. Под водой живут удивительные, не похожие ни на что морские животные. Все самые большие, самые сильные и самые ядовитые животные тоже живут в бездне океана, а не на суше.

Отправляемся в гости.

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Крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Длина может достигать 20 метров. (Фото Jonathan R. Green):

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Обыкновенная кошачья акула. Эти акулы встречаются на глубине от 10 до 780 м. Максимальная длина — 1 м. (Фото Charlotte Sams):

Обыкновенная кошачья акула

Морской леопард патрулирует территорию. Страшный хищник. (Фото Cristina Mittermeier):

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Согласно исследованиям, за последние десятилетия численность дельфинов в Индийском океане сократилась более чем на 80%. (Фото Andrew Sutton):

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Дальневосточный трепанг. Встречается на глубинах от уреза воды до 150 м. Враги — крупные морские звёзды и человек. (Фото Yuri Smityuk):

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Плывет морская черепаха. (Фото Jonas Gratzer):

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Тело медузы на 98 % состоит из воды. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона. (Фото Ibrahim Chalhoub):

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Волосистая цианея. Распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, встречается в поверхностных слоях воды вблизи берегов. (Фото William West):

AUSTRALIA-ANIMAL

(Фото Lillian Suwanrumpha):

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Серая рифовая акула. Обитают в Индийском и Тихом океанах, встречаются на глубине от 1 до 330 м. Максимальная зарегистрированная длина — 213 см. (Фото Global Finprint):

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Осьминог и зубная щетка. Входит в 10 самых умных животных на Земле по версии Animal Planet. (Фото John MacDougall):

GERMANY-OFFBEAT-HEALTH-VIRUS-LEISURE-AQUARIUM

40-тонный кит полетел. (Фото John Goodridge):

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Короткохвостые серые акулы. Это крупные акулы, достигающие 3,3 м в длину, их трудно отличить от других крупных серых акул. (Фото Sean Scott):

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Морской конек. (Фото Ozge Elif Kizil):

Морской конек

Горбатый кит. (Фото Miguel Medina):

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