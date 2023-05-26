Обитатели морских глубин

Подводный мир таит в себе немало загадок, и поверхность многих планет человечество изучило гораздо лучше, чем дно океана. Под водой живут удивительные, не похожие ни на что морские животные. Все самые большие, самые сильные и самые ядовитые животные тоже живут в бездне океана, а не на суше.
Отправляемся в гости.
Крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также крупнейшая из современных рыб. Длина может достигать 20 метров. (Фото Jonathan R. Green):
Обыкновенная кошачья акула. Эти акулы встречаются на глубине от 10 до 780 м. Максимальная длина — 1 м. (Фото Charlotte Sams):
Морской леопард патрулирует территорию. Страшный хищник. (Фото Cristina Mittermeier):
Согласно исследованиям, за последние десятилетия численность дельфинов в Индийском океане сократилась более чем на 80%. (Фото Andrew Sutton):
Дальневосточный трепанг. Встречается на глубинах от уреза воды до 150 м. Враги — крупные морские звёзды и человек. (Фото Yuri Smityuk):
Плывет морская черепаха. (Фото Jonas Gratzer):
Тело медузы на 98 % состоит из воды. Даже самые крупные медузы, чьи линейные размеры превышают метр, а масса доходит до нескольких центнеров, не способны противостоять морским течениям, поэтому рассматриваются в составе планктона. (Фото Ibrahim Chalhoub):
Волосистая цианея. Распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, встречается в поверхностных слоях воды вблизи берегов. (Фото William West):
(Фото Lillian Suwanrumpha):
Серая рифовая акула. Обитают в Индийском и Тихом океанах, встречаются на глубине от 1 до 330 м. Максимальная зарегистрированная длина — 213 см. (Фото Global Finprint):
Осьминог и зубная щетка. Входит в 10 самых умных животных на Земле по версии Animal Planet. (Фото John MacDougall):
40-тонный кит полетел. (Фото John Goodridge):
Короткохвостые серые акулы. Это крупные акулы, достигающие 3,3 м в длину, их трудно отличить от других крупных серых акул. (Фото Sean Scott):
Морской конек. (Фото Ozge Elif Kizil):
Горбатый кит. (Фото Miguel Medina):
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Обитатели морских глубин
Подводный мир таит в себе немало загадок, и поверхность многих планет человечество изучило гораздо лучше, чем дно океана. Под водой живут удивительные, не похожие ни на что морские животные. Все самые большие, самые сильные и самые ядовитые животные тоже живут в бездне океана, а не на суше.
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