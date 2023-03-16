Викинги выпивали исключительно из черепов своих врагов и ещё 17 пьяненьких фактов
1. Археологи обнаружили кувшины, датируемые концом каменного века, что дает основание предполагать, что ферментированные напитки существовали как минимум уже в период неолита (около 10 000 лет до н. э.)
2. Большинство овощей и почти все фрукты содержат небольшое количество спирта.
3. Алкоголь существует не только на Земле, но и в космосе.
4. Коктейли появились во времена сухого закона: в соке и лимонаде бармены «прятали» алкоголь.
5. Исследователи предполагают, что каждую минуту 0,7% населения планеты находится в состоянии алкогольного опьянения. То есть 50 млн человек сейчас пьяны.
6. Бутылка самой дорогой в мире водки, «Водки миллионера», можно купить за 3,75 млн долларов.
7. У качка стойкость к алкоголю лучше, чем у толстяка. Мышечные ткани поглощают алкоголь более эффективно, чем жир, не давая ему добраться до мозга.
8. Вылетевшая из бутылки шампанского пробка летит со скоростью 95 км/ч.
9. Викинги пили алкоголь из черепов поверженных врагов.
10. Японские доктора наблюдали пациентов с «автопивоваренным синдромом», при котором высокие уровни дрожжевых грибов кандида в кишечнике вырабатывали столько спирта, что это могло привести к опьянению.
11. Самой «пивной» страной в мире считается Чехия. Там на человека приходится почти 151 литр пива в год.
12. Одним из самых популярных напитков в Камбодже является Тарантула Бренди — прелестная смесь, включающая в себя рисовый ликер и свежеумерщвленного тарантула.
13. Самое крепкое в мире пиво — Snake Venom («змеиный яд») от Brewmeister с содержанием алкоголя — 67,5%
14. Во многих кафетериях старших школ Европы учащиеся могут при желании купить пиво.
15. Водка — самый популярный алкогольный напиток в мире. Каждый год люди Земли выпивают около 5 млрд литров водки.
16. Слово «бренди» произошло от голландского слова «брандевин», что означает «жженое вино».
17. Почва в одном из виноградников Франции считается настолько особенной и ценной, что рабочие обязаны соскребать ее со своих сапог, прежде чем покинут территорию.
18. В 0,5 л пива, бокале вина или стопке водки содержится примерно одинаковое количество алкоголя.
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