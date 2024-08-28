С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • patentlil
    "К тому же в деревнях не было центральное отопление."! Автор: на русском языке ДОЛЖНО быть так: К тому же в деревнях ...Почему раньше жен...
  • саша
    Пост шикарный... что называется "..для души..."  и пособрали материалец акцентировано, молодцы. Настоящие европейские...10 невероятных об...
  • Ингерман Ланская
    ЖУУУТЬ!!!!10 невероятных об...

Как использовать отходы от любимого напитка

Привыкли выбрасывать использованную кофейную гущу? Очень зря. Вы удивитесь, узнав, какое количество задач она способна решить. Оказывается, гуща является эффективным красителем, чистящим средством, удобрением…



И это далеко не весь список. Рассказываем более подробно о том, как использовать ее в быту, чтобы вы смогли по достоинству оценить каждый из способов.


Способ 1: Нейтрализуйте запах в холодильнике




Откройте холодильник и поставьте чашку с кофейной гущей

Неприятный аромат в холодильнике может появиться по разным причинам, начиная с пропажи продуктов, и заканчивая чрезмерной влажностью или большим количеством загрязнений (если вы редко протираете полки). Как бы то ни было, запах нужно обязательно устранить, иначе все содержимое холодильника будет пахнуть не аппетитно, а отвратительно.

Если тотальная уборка холодильника не сильно помогла, и легкий аромат все равно сохранился, попробуйте нейтрализовать его с помощью кофейной гущи. Для начала немного подсушите ее, выложив на бумажное полотенце на подоконник, а затем пересыпьте в блюдце или подходящую по размеру миску и поставьте на среднюю полку холодильника. Оставьте гущу внутри на несколько суток – обычно двух-трех дней хватает для того, чтобы запах исчез.

Способ 2: Смастерить подушечку для иголок




Вам понадобится мешочек из ткани и кофейная гуща. 

Высушенная гуща является прекрасным наполнителем для различных изделий небольшого размера. Например, ее можно положить внутрь будущей подушечки для иголок. Главный плюс жмыха в этом случае состоит в том, что он хорошо держит форму, и к тому же источает потрясающий аромат.

Для того, чтобы сделать подушечку, возьмите небольшой кусок любой плотной ткани, сшейте края наподобие мешочка и наполните его высушенной кофейной гущей. После этого сшейте последний край, чтобы получилось плотное изделие. «Домик» для иголок готов!

Способ 3: Приготовьте удобрение для комнатных растений




Насыпьте кофейную гущу в горшок с цветком. 

Кофе – очень полезный напиток не только для нашего здоровья, но и для «самочувствия» растений. В его состав входят азот, фосфор, калий и ряд других микроэлементов, которые нужны комнатным цветам для полноценного роста и формирования бутонов. Кроме того, эфирные масла, которые содержатся в кофейных зернах, отпугивают некоторых вредителей, в том числе черных мошек.

Для того, чтобы подкормить растения, разрыхлите верхний слой грунта в горшке, а затем положите две столовых ложки кофейной гущи и равномерно распределите. После этих простых и быстрых манипуляций, почва станет более пушистой и плодородной. Проводить такие подкормки можно несколько раз в месяц.

Кстати, жмых отпугнет от цветов не только насекомых, которые могут стать причиной гибели растений, но также домашних животных. Если ваша кошка не привыкла церемониться с «зелеными друзьями», и вы постоянно видите, как она грызет листья или раскапывает землю в горшке, просто посыпьте грунт кофейной гущей, смешанной с лимонной цедрой.

Для начала измельчите цедру одного лимона на терке, а затем смешайте со жмыхом в пропорции 1:1. В тандеме эфирные масла, содержащиеся в этих продуктах, будут держать кота на расстоянии, и комнатные растения будут в безопасности.

Способ 4: Убрать неприятный запах в микроволновой печи




Разогрейте гущу в микроволновке. 

Кофейная гуща помогает бороться с неприятным запахом не только в холодильнике, но и в микроволновке. Они там появляются нечасто, но если вдруг вы решили разогреть рыбу, тушеную капусту, блюда с луком, чесноком или свеклой, то, скорее всего, избежать амбре не получится.
Если однажды утром, открыв дверцу микроволновой печи, вы почувствовали специфический запах, сделайте следующее. Для начала отмойте дно и стенки прибора от остатков продуктов и прочих загрязнений, а затем поставьте внутрь кружку с водой и кофейной гущей. Установите максимальную мощность и запустите таймер на три минуты. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы из микроволновки исчез неприятный запах. А в качестве бонуса кофе наполнит бодрящим ароматом и всю кухню.

Способ 5: Сделать освежитель




Переложите кофейную гущу в мешочек

Главное преимущество жмыха заключается в том, что он еще долго издает приятный аромат. Если вы пьете кофе с добавками, то гуща будет пахнуть лесным орехом, шоколадом, ванилью, а может корицей. Это нужно использовать в своих целях. Предлагаем сделать из кофейных отходов освежитель воздуха, который можно будет использовать не только в квартире, но и в машине.

Возьмите небольшой тканевый мешочек (можно использовать готовый или сделать своими руками из салфетки или старой футболки) и засыпьте в него предварительно высушенную кофейную гущу. После этого положите его в то место, которое нуждается в ароматизации. Кстати, чтобы усилить аромат, добавьте в мешочек ваниль, корицу, гвоздику, лаванду или любые другие ингредиенты, запах которых вам нравится.

Способ 6: Обезжирьте сковороду




Гуща поможет убрать загрязнения на сковороде. 

Чем чаще вы используете сковороду, тем больше на ней накапливается жира, нагара и прочих загрязнений, которые потом очень сложно убрать обычной губкой и моющим средством. Если вам не хочется использовать агрессивную бытовую химию, а не одно из известных вам подручных средств не справляется, попробуйте решить проблему с помощью кофейной гущи. Для этого смешайте три столовых ложки жмыха и одну столовую ложку средства для мытья посуды, нанесите толстым слоем на загрязненные участки и оставьте на пять минут, чтобы смесь подействовала. Затем хорошо потрите дно и стенки сковороды губкой и наслаждайтесь чистой посудой.

Способ 7: Сделать дезодорант для рук




Гуща нейтрализует неприятный запах.

Как вы уже, наверное, поняли, кофейная гуща является прекрасным ароматизатором. Но мы рекомендуем не ограничиваться ее использованием в холодильнике, шкафу или микроволновке – попробуйте нейтрализовать неприятный запах еще и на руках. Это будет актуально, если вы разделывали рыбу, нарезали лук или чеснок.

Все, что вам нужно сделать – высушить кофейную гущу, переложить ее в герметичную банку или контейнер и поставить на кухонной столешнице рядом с раковиной. После того, как вы помоете руки, которые контактировали со «специфическими» продуктами, протрите руки кофейной гущей из банки и ополосните их водой. Кожа будет очень приятно пахнуть.

Способ 8: Убрать засор в раковине




Насыпьте в слив столовую ложку гущи. 

Если вы заметили, что вода в раковине на кухне или в ванной стала плохо стекать, самое время прочистить трубы. Если засор несильный, решить проблему сможет кофейная гуща, так как она хорошо растворяет жир. Засыпьте несколько столовых ложек в сливное отверстие и залейте кипятком. По истечение получаса промойте трубу горячей водой и наслаждайтесь результатом.

Способ 9: Замаскировать потертости на мебели




Гуща подходит только для мебель в темных тонах. 

Если в квартире есть деревянная мебель, наверняка время от времени на ней появляются потертости и царапины. Некоторые хозяйки скрывают их от любопытных взглядов с помощью грецкого ореха, мы же предлагаем использовать кофейную гущу. Смешайте три столовых ложки жмыха с небольшим количеством воды, чтобы получилась смесь, по консистенции напоминающая пасту. Нанесите ее на поврежденные участки, аккуратно потрите губкой и оставьте на 10-15 минут. Затем уберите остатки гущи салфеткой.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Отходы
применение

Картина дня

наверх