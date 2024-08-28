Как использовать отходы от любимого напитка

Привыкли выбрасывать использованную кофейную гущу? Очень зря. Вы удивитесь, узнав, какое количество задач она способна решить. Оказывается, гуща является эффективным красителем, чистящим средством, удобрением…







И это далеко не весь список. Рассказываем более подробно о том, как использовать ее в быту, чтобы вы смогли по достоинству оценить каждый из способов.

Способ 1: Нейтрализуйте запах в холодильнике

Способ 2: Смастерить подушечку для иголок

Способ 3: Приготовьте удобрение для комнатных растений

Способ 4: Убрать неприятный запах в микроволновой печи

Способ 5: Сделать освежитель

Способ 6: Обезжирьте сковороду

Способ 7: Сделать дезодорант для рук

Способ 8: Убрать засор в раковине

Способ 9: Замаскировать потертости на мебели

Откройте холодильник и поставьте чашку с кофейной гущейНеприятный аромат в холодильнике может появиться по разным причинам, начиная с пропажи продуктов, и заканчивая чрезмерной влажностью или большим количеством загрязнений (если вы редко протираете полки). Как бы то ни было, запах нужно обязательно устранить, иначе все содержимое холодильника будет пахнуть не аппетитно, а отвратительно.Если тотальная уборка холодильника не сильно помогла, и легкий аромат все равно сохранился, попробуйте нейтрализовать его с помощью кофейной гущи. Для начала немного подсушите ее, выложив на бумажное полотенце на подоконник, а затем пересыпьте в блюдце или подходящую по размеру миску и поставьте на среднюю полку холодильника. Оставьте гущу внутри на несколько суток – обычно двух-трех дней хватает для того, чтобы запах исчез.Вам понадобится мешочек из ткани и кофейная гуща.Высушенная гуща является прекрасным наполнителем для различных изделий небольшого размера. Например, ее можно положить внутрь будущей подушечки для иголок. Главный плюс жмыха в этом случае состоит в том, что он хорошо держит форму, и к тому же источает потрясающий аромат.Для того, чтобы сделать подушечку, возьмите небольшой кусок любой плотной ткани, сшейте края наподобие мешочка и наполните его высушенной кофейной гущей. После этого сшейте последний край, чтобы получилось плотное изделие. «Домик» для иголок готов!Насыпьте кофейную гущу в горшок с цветком.Кофе – очень полезный напиток не только для нашего здоровья, но и для «самочувствия» растений. В его состав входят азот, фосфор, калий и ряд других микроэлементов, которые нужны комнатным цветам для полноценного роста и формирования бутонов. Кроме того, эфирные масла, которые содержатся в кофейных зернах, отпугивают некоторых вредителей, в том числе черных мошек.Для того, чтобы подкормить растения, разрыхлите верхний слой грунта в горшке, а затем положите две столовых ложки кофейной гущи и равномерно распределите. После этих простых и быстрых манипуляций, почва станет более пушистой и плодородной. Проводить такие подкормки можно несколько раз в месяц.Кстати, жмых отпугнет от цветов не только насекомых, которые могут стать причиной гибели растений, но также домашних животных. Если ваша кошка не привыкла церемониться с «зелеными друзьями», и вы постоянно видите, как она грызет листья или раскапывает землю в горшке, просто посыпьте грунт кофейной гущей, смешанной с лимонной цедрой.Для начала измельчите цедру одного лимона на терке, а затем смешайте со жмыхом в пропорции 1:1. В тандеме эфирные масла, содержащиеся в этих продуктах, будут держать кота на расстоянии, и комнатные растения будут в безопасности.Разогрейте гущу в микроволновке.Кофейная гуща помогает бороться с неприятным запахом не только в холодильнике, но и в микроволновке. Они там появляются нечасто, но если вдруг вы решили разогреть рыбу, тушеную капусту, блюда с луком, чесноком или свеклой, то, скорее всего, избежать амбре не получится.Если однажды утром, открыв дверцу микроволновой печи, вы почувствовали специфический запах, сделайте следующее. Для начала отмойте дно и стенки прибора от остатков продуктов и прочих загрязнений, а затем поставьте внутрь кружку с водой и кофейной гущей. Установите максимальную мощность и запустите таймер на три минуты. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы из микроволновки исчез неприятный запах. А в качестве бонуса кофе наполнит бодрящим ароматом и всю кухню.Переложите кофейную гущу в мешочекГлавное преимущество жмыха заключается в том, что он еще долго издает приятный аромат. Если вы пьете кофе с добавками, то гуща будет пахнуть лесным орехом, шоколадом, ванилью, а может корицей. Это нужно использовать в своих целях. Предлагаем сделать из кофейных отходов освежитель воздуха, который можно будет использовать не только в квартире, но и в машине.Возьмите небольшой тканевый мешочек (можно использовать готовый или сделать своими руками из салфетки или старой футболки) и засыпьте в него предварительно высушенную кофейную гущу. После этого положите его в то место, которое нуждается в ароматизации. Кстати, чтобы усилить аромат, добавьте в мешочек ваниль, корицу, гвоздику, лаванду или любые другие ингредиенты, запах которых вам нравится.Гуща поможет убрать загрязнения на сковороде.Чем чаще вы используете сковороду, тем больше на ней накапливается жира, нагара и прочих загрязнений, которые потом очень сложно убрать обычной губкой и моющим средством. Если вам не хочется использовать агрессивную бытовую химию, а не одно из известных вам подручных средств не справляется, попробуйте решить проблему с помощью кофейной гущи. Для этого смешайте три столовых ложки жмыха и одну столовую ложку средства для мытья посуды, нанесите толстым слоем на загрязненные участки и оставьте на пять минут, чтобы смесь подействовала. Затем хорошо потрите дно и стенки сковороды губкой и наслаждайтесь чистой посудой.Гуща нейтрализует неприятный запах.Как вы уже, наверное, поняли, кофейная гуща является прекрасным ароматизатором. Но мы рекомендуем не ограничиваться ее использованием в холодильнике, шкафу или микроволновке – попробуйте нейтрализовать неприятный запах еще и на руках. Это будет актуально, если вы разделывали рыбу, нарезали лук или чеснок.Все, что вам нужно сделать – высушить кофейную гущу, переложить ее в герметичную банку или контейнер и поставить на кухонной столешнице рядом с раковиной. После того, как вы помоете руки, которые контактировали со «специфическими» продуктами, протрите руки кофейной гущей из банки и ополосните их водой. Кожа будет очень приятно пахнуть.Насыпьте в слив столовую ложку гущи.Если вы заметили, что вода в раковине на кухне или в ванной стала плохо стекать, самое время прочистить трубы. Если засор несильный, решить проблему сможет кофейная гуща, так как она хорошо растворяет жир. Засыпьте несколько столовых ложек в сливное отверстие и залейте кипятком. По истечение получаса промойте трубу горячей водой и наслаждайтесь результатом.Гуща подходит только для мебель в темных тонах.Если в квартире есть деревянная мебель, наверняка время от времени на ней появляются потертости и царапины. Некоторые хозяйки скрывают их от любопытных взглядов с помощью грецкого ореха, мы же предлагаем использовать кофейную гущу. Смешайте три столовых ложки жмыха с небольшим количеством воды, чтобы получилась смесь, по консистенции напоминающая пасту. Нанесите ее на поврежденные участки, аккуратно потрите губкой и оставьте на 10-15 минут. Затем уберите остатки гущи салфеткой.