Лора Квинт и Андрей Билль: Как сделать предложение мужчине и 30 лет бережно хранить своё счастье

Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.directspeech.ru
У нее было множество романов, два брака с известными людьми и сын. У него – опыт командной работы в спорте и попытки сделать музыкальную карьеру. Лора Квинт и Андрей Билль вместе уже почти 30 лет. У них на двоих счастливая семья, успешный творческий союз и много планов на будущее. А ведь когда-то этот брак заключался с тонким расчётом, который, как оказалось, и был самым правильным. Только вот предложение своему будущему мужу пришлось делать женщине.
Счастливая Юрмала
Лора Квинт. / Фото: www.vip-kassir.ru
Они познакомились в Юрмале на конкурсе молодых исполнителей. Она – признанный композитор, чьи песни исполняют звёзды первого эшелона, член жюри конкурса и довольно уверенная в себе личность. Он – спортсмен, занимающийся с 12 лет парусным спортом и молодой конкурсант, и только начинал завоёвывать признание в мире искусства.
Андрей Билль. / Фото: www.2rf.ru
Она как раз находилась в поисках актёра на роль ученика Джордано в своей опере. Красавец Андрей просто идеально вписывался в нарисованный ею образ. Он же жутко стеснялся в обществе этой красивой женщины с печальными глазами и одновременно хотел оградить Лору Квинт от всех жизненных невзгод. Она была слишком непохожа на всех других женщин: яркая, необычная и очаровательно непосредственная.
Лора Квинт и Валерий Леонтьев. / Фото: www.1ladyexpert.ru
После конкурса исполнителей они расстались, чтобы через полгода встретиться в Таллине и остаться вместе навсегда.
«Будь моим мужем!»
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.peoples.ru
Лора и Андрей стеснялись своей семилетней разницы в возрасте, а он ещё и того, что она по статусу гораздо выше, чем он сам. Им обоим страшно было совершить очередную ошибку, ведь у каждого за плечами уже было по два брака.
Но и потерять друг друга казалось совершенно невозможным. Между ними уже промелькнула искорка настоящих чувств. А ещё им было вместе всегда легко. Они сами не чувствовали никакой пропасти, было лишь осознание родственности душ.
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.andrew-bill.narod.ru
Может быть именно поэтому после первой же ночи она, смеясь, сказала, что теперь они обязательно будут вместе. Андрей рассеянно согласился, ещё не полностью отдавая себе отчёт в том, что он действительно хочет жениться на этой удивительной женщине.
Андрей Билль. / Фото: www.i.sunhome.ru
Однако предложение он ей так и не сделал. Она видела его нерешительность, одновременно чувствуя: он испытывает к ней настоящие чувства. Тогда ответственность за важное решение она взяла на себя. Понимала, что он боится предложить ей руку и сердце как раз из-за разницы в возрасте и положении. Ей же было ничего не страшно, она искренне полюбила Андрея.
Лора Квинт . / Фото: www.teatr-teatr.com
Кроме того, Лора Квинт точно знала: этот молодой человек сможет добиться в жизни очень многого. У него есть стремление расти и одновременное отсутствие ревностного отношения к её успехам. Предлагая Андрею стать её мужем, она рассчитывала на то, что он сможет самоутвердиться сам, а не за её счёт.
Союз равных
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.biograph.ru
Его многие пытались обвинить в том, что он женился на Лоре Квинт по расчёту. Якобы по-другому он не смог бы наработать свой репертуар, ведь Лора Квинт стала автором музыки ко многим песням в его исполнении. Впрочем, злопыхателей композитор быстро ставила на место, парируя: сама выходит за него замуж из-за московской прописки, ведь она родом из Ленинграда.
Лора Квинт и Алла Пугачёва. / Фото: www.forumpugacheva.ru
Тогда их очень поддержала Алла Пугачёва, посоветовав Лоре Квинт никого не слушать, а беречь друг друга. Она же напророчила им долгую и счастливую жизнь вместе.
По инициативе Лоры Квинт они не только зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Андрей Билль шёл с возлюбленной под венец, он просто хотел выполнить желание любимой. Только позже он сам осознал, что их брак заключён на небесах.
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.eg.ru
Андрей Билль со временем смог найти своих зрителей и своих поклонников. Он не искал поддержки у своей знаменитой супруги. Он выбрал свою дорогу в искусстве, занявшись детьми. После дебюта в качестве ведущего передачи «На балу у Золушки» Андрей Билль стал всенародным любимцем. При этом он не только активно гастролировал, но ещё занимался методической работой, стал автором сборника о методике развития голоса, а позже основал сеть учебных заведений в разных городах России, где стали учиться одаренные дети.
Жизнь не на показ
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.tele.ru
Они живут в полной гармонии с окружающим миром и друг с другом. С годами их разница в возрасте перестала быть ощутимой, тем более, что Андрей сразу занял в семье роль заботливой мамы для супруги. Он нежно ухаживает за ней в периоды недомоганий, она же гордиться своим умением быть идеальной хозяйкой, собственноручно отглаживая рубашки мужа и изобретая для него новые рецепты изысканных и полезных блюд. Они вместе прошли страшное испытание онкологией Лоры и вышли победителями в этой борьбе.
Лора Квинт и Андрей Билль. / Фото: www.isi-vuz.ru
Он по-прежнему умиляется её способностью сохранять детскую непосредственность в сочетании с умением мудро выстраивать отношения с людьми и извлекать уроки из собственных неудач.
Лора Квинт и Андрей Билль даже через 30 лет совместной жизни не устают восхищаться друг другом и благодарить Бога за дарованное счастье быть вместе.
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