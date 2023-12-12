7 сильных фильмов, которые не получится забыть после просмотра

«Лобстер», 2015 год, Ирландия, Великобритания, Греция, Франция, Нидерланды, США, режиссёр Йоргос Лантимос

Кадр из фильма «Лобстер».

«Из машины», 2014 год, Великобритания, режиссёр Алекс Гарленд

Кадр из фильма «Из машины».

«Игра», 1997 год, США, режиссёр Дэвид Финчер

Кадр из фильма «Игра».

«Под покровом ночи», 2016 год, США, Китай, режиссёр Том Форд

Кадр из фильма «Под покровом ночи».

«Что-то не так с Кевином», 2010 год, Великобритания, США, режиссёр Линн Рэмси

Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином».

«Облачный атлас», 2012 год, США, Германия, Гонконг, Сингапур, режиссёры Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски

Кадр из фильма «Облачный атлас».

«Кожа, в которой я живу», 2011 год, Испания, США, режиссёр Педро Альмодовар

Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу».