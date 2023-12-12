7 сильных фильмов, которые не получится забыть после просмотра

С момента появления кинематографа было снято множество прекрасных фильмов. Сегодня режиссёры из разных стран предлагают зрителям картины различных жанров и направлений. Приключения и фантастика, мелодрамы и детективы, триллеры и ужасы – на все эти жанры имеется спрос. Но есть среди фильмов и те, которые не позволяют забыть о себе ещё долго после завершения просмотра, заставляют думать и переосмысливать ситуации, поведение героев и повороты сюжета.
«Лобстер», 2015 год, Ирландия, Великобритания, Греция, Франция, Нидерланды, США, режиссёр Йоргос Лантимос
Кадр из фильма «Лобстер».
Действие разворачивается в недалёком будущем, где было решено, будто люди не имеют права на одиночество, поэтому молодых людей без пары переселяют в отель, где они обязаны найти себе вторую половину в течение всего 45 дней. Наказание за невыполнение этого условия страшное: человека превращают в животное и отправляют в лес. Больше всего впечатляет открытый финал, и зрителям самим предстоит додумать судьбу главных героев.
«Из машины», 2014 год, Великобритания, режиссёр Алекс Гарленд
Кадр из фильма «Из машины».
Фильм стал ещё одной попыткой ответить на вопрос о том, может ли искусственный интеллект вообще и робот в частности мыслить, как мыслит человек. Несмотря на то, что сюжет очень прост, после просмотра творения Алекса Гарленда остаётся множество вопросов, ответы на которые предстоит найти самому зрителю. Картина начинается с заказа, полученного молодым программистом на тестирование человекоподобного робота. Сложность заключается в том, что ему необходимо провести неделю вдали от цивилизации и один на один с девушкой-роботом. Помимо всех остальных достоинств, фильм похож на настоящее произведение искусства, ведь он завоевал «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
«Игра», 1997 год, США, режиссёр Дэвид Финчер
Кадр из фильма «Игра».
Сложно не обрадоваться подарку, который сулит пресыщенному жизнью и деньгами миллиардеру возвращение вкуса и остроты ощущений. Но на поверку оказывается, что игра – это самая настоящая гонка на выживание, а за каждым поворотом подстерегают всё новые опасности. Напряженная атмосфера, потрясающая музыка, прекрасная игра актёров – всё это возводит картину в ранг шедевра, но больше всего поражает финал фильма, который заставит переосмысливать увиденное не один день.
«Под покровом ночи», 2016 год, США, Китай, режиссёр Том Форд
Кадр из фильма «Под покровом ночи».
Посылка, полученная успешной владелицей галереи от бывшего мужа, не способна была удивить главную героиню. Куда больше она была смущена его просьбой о встрече, перед которой ей нужно было прочесть его новый роман. Но Сьюзан и представить себе не могла, что рукопись разбудит в ней всех демонов прошлого и заставит заглянуть вглубь собственной души. Возможно, каждому зрителю, посмотревшему фильм, тоже придётся подумать о тех ошибках, которые были совершены в погоне за лучшей жизнью.
«Что-то не так с Кевином», 2010 год, Великобритания, США, режиссёр Линн Рэмси
Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином».
Этому фильму зрители, присутствовавшие на Каннском кинофестивале в 2011 году, аплодировали стоя на протяжении 10 минут. Лента повествует о матери, 15-летний сын которой совершил преступление. А ведь она ради него отказалась от собственных личных и профессиональных амбиций, но при этом так и не смогла почувствовать приближение трагедии. Несмотря на то, что в названии фильма заложен вопрос о Кевине, на самом деле зрителю предстоит попытаться понять, что не так с матерю Кевина, которая вырастила настоящее чудовище.
«Облачный атлас», 2012 год, США, Германия, Гонконг, Сингапур, режиссёры Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски
Кадр из фильма «Облачный атлас».
Слоганом этого фильма создатели не зря выбрали фразу «Всё взаимосвязано». Они попытались на примере шести историй показать, как плотно переплетается прошлое, настоящее и будущее. Каждый актёр, снимавшийся в фильме, играл несколько ролей, а режиссёры просили их воспринимать свои роли не как отдельные части, а как генетические деформации, пытаясь донести мысль о том, что изменения в каждой истории оказывают влияние на остальные повествования. Зрителю тоже впоследствии придётся задуматься о том, как его действия меняют окружающую действительность.
«Кожа, в которой я живу», 2011 год, Испания, США, режиссёр Педро Альмодовар
Кадр из фильма «Кожа, в которой я живу».
Пронзительная история об успешном пластическом хирурге, которому удалось изобрести синтетическую кожу, выдерживающую любые повреждения. Он скрыл от коллег тот факт, что свои эксперименты он ставит не на мышах, а на молодой женщине, которую он держит взаперти в своём доме за городом. Но всё тайное рано или поздно становится явным, и на поверку картина поднимает глубокие философские вопросы о преступлении и наказании, о мести и прощении.
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