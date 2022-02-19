Что есть, чтобы не кашлять: Неожиданный продукт, на который никто бы и не подумал

Неожиданное, но вкусное средство от кашля.
Хотя зима уже перевалила за экватор, сезон простуд ещё только впереди. И встретить его нужно во всеоружии. Если нет никакого желания постоянно кашлять и щедро делиться микробами со всеми окружающими, нужно почаще есть один небезызвестный продукт. Он быстро снимает неприятный симптом и чувство «раздражённого» горла. И, нет, это вовсе не имбирь.
Никто не любит кашлять.
В каждой семье наверняка найдутся свои проверенные рецепты от кашля. Для кого-то это – леденцы из аптеки, другие налегают на имбирь, мёд или литрами пьют чай с малиной. А теперь к сезонному списку можно добавить ещё один полезный, хотя и совсем неожиданный продукт. Оказывается, от кашля здорово помогает шоколад. На этом настаивают учёные, опираясь на последние исследования.
Шоколад – неожиданное, но приятное средство от кашля.
Радуйтесь, сладкоежки! Теперь можно без угрызений совести лакомиться шоколадом даже вечером. Во всяком случае, в сезон гриппа и ОРВИ. Ведь согласно последним исследованиям профессора Алин Морис из Кембриджского университета (Alyn Morice), шоколад убирает симптомы кашля даже лучше чем кодеиносодержащие лекарственные сиропы. При этом значительные улучшения отмечаются уже менее чем за двое суток «шоколадной терапии».
А горячий шоколад тоже считается?
По заключению учёных, эффект от шоколада объясняется двумя факторами: во-первых, высоким содержанием теобромина, алкалоида, который давно зарекомендовал себя в борьбе с кашлем. Во-вторых, мягкая текстура шоколада плавится под воздействием температуры человеческого тела и обволакивает горло изнутри плёнкой. Она защищает нервные окончания от раздражителей, которые и провоцируют приступы кашля.
Теперь есть ещё одно оправдание налегать на шоколад.
Учёные надеются, что результаты их исследований примут к сведению фармацевтические компании и уже скоро в аптеках появятся средства от кашля нового поколения. А пока можно просто позволять себе шоколад немного чаще. Исключительно в профилактических целях.
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