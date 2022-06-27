Гардероб полярника: самые теплые вещи на планете

Чтобы выжить в Заполярье, люди должны были дать отпор главному врагу человека в этих широтах – жуткому пронизывающему до костей холоду. Но людская изобретательность и находчивость позволила укротить и холодный жестокий Север. Шкуры животных шли на изготовление одежды, а из снега и льда получались надежные укрытия от стужи и ветра.



И все-таки именно одежда имела решающее значение для сохранения жизни в таких беспощадных природных условиях. В Заполярье одежда должна не только сохранять тепло, но и защищать от ветра, не давая ему возможности проникать под одежду. И сегодня мы расскажем, как изменялась экипировка полярников с течением лет.







Традиционный наряд эскимосов Канады представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего – мехом внутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком. Эскимосы не носят поясов, поэтому обе парки свисают свободно, что обеспечивает вентиляцию. На изготовление сапог идет оленья шкура, которая сшивается мехом наружу, чтобы нога не скользила по льду.



Одежда из оленьих шкур не только обеспечивает превосходную теплоизоляцию.

Она также может стать единственным средством спасения в том случае, когда охотник случайно проваливается под лед. Так как волос оленя полый, это позволяет человеку долго держаться на поверхности, иногда до нескольких часов, что существенно увеличивает шансы на спасение.Именно за все эти качества и полюбили первые полярные исследователи традиционную одежду народов Севера и брали ее за основу при изготовлении костюмов полярников вплоть до 40-х годов прошлого века.Вот как описывает типичный полярный костюм 30-х годов исследователь Арктики Николай Урванцев: «Я оделся достаточно тепло и вместе с тем легко. На мне было простое трикотажное и шерстяное белье, шерстяной свитер, меховая рубашка из пыжика мехом внутрь; меховые штаны с корсажем, куда заправлялась рубашка; на ногах — простые и шерстяные носки, длинные, до пояса, мехом внутрь чулки и, наконец, меховые, тоже до пояса, сапоги-«бакари». В сапогах лежала толстая войлочная стелька. Для защиты от ветра поверх всего была надета «ветровая» рубашка с капюшоном и штаны из плотного парашютного шелка. Кухлянку я надевал только при особо сильной пурге».Но так как род деятельности и быт участников высокоширотных экспедиций зачастую сильно отличался от традиционного уклада эскимосов, одежда местных жителей не всегда отвечала их запросам. Проблема заключалась в поддержании баланса между, казалось бы, двумя взаимоисключающими качествами – высокой теплоизоляции и хорошей вентиляции.Поэтому до середины 60-х годов полярники экспериментировали с костюмами, для пошива которых использовался мех различных животных. В ходу была также стеганая одежда на гагачьем пуху или вате. Комплект одежды полярника тех времен включал в себя шелковое и шерстяное белье, брюки на гагачьем пуху или верблюжьей шерсти, шерстяной водолазный свитер и стеганую короткую куртку. От морозов голову защищал шерстяной подшлемник, сверху шапка с кожаным верхом и меховой капюшон. Это облачение довершали шерстяной шарф и шерстяные же перчатки и обувь, чей ассортимент не изменился до сих пор: унты, валенки и резиновые сапоги. Верхняя одежда шилась из плотной ветрозащитной ткани.С началом работ в более жестких физико-географических условиях антарктического высокогорья и со сменой деятельности в Арктике с экспедиционной на преимущественно производственную, костюму полярника потребовались серьезные доработки. Так начались поиски новых материалов и работы по изучению теплового состояния человека в различных условиях. Так в СССР появилась наилучшим образом зарекомендовавшая себя модель полярной спецодежды – костюм КАЭ. Костюм состоял из куртки с капюшоном и ветрозащитным клапаном , закрывающим нижнюю часть лица, и комбинезона. В качестве утеплителя служили верблюжья шерсть, уложенная между двумя слоями марли, и капроновая ветрозащитная пленка. Хлопчатобумажная ткань долгое время использовалась в качестве материала верха, пока от нее не отказались из-за многочисленных недостатков.В 80-х годах в качестве материалов верха вместо хлопчатобумажной ткани стали использовать ткани из полиэфирных текстурированных нитей, которые сохраняют эластичность при пониженных температурах, являются мягкими и износостойкими. В Европе и США предпринимались попытки по созданию полярной спецодежды из синтетических материалов: нитрона, поливинилхлоридов, полиэстера и других. Однако одежда из этих материалов не давала удовлетворительного теплозащитного эффекта.Новый толчок в сфере производства экипировки для полярных экспедиций дало изобретение мембранных тканей и материалов. Благодаря своей структуре (их поры пропускают влажный теплый воздух изнутри и препятствуют проникновению влаги снаружи) мембранные или «дышащие» материалы сочетают отличные ветро- и влагозащитные свойства с хорошей вентиляцией и теплоизоляцией.Современный полярный комплект спецодежды насчитывает три слоя: термобелье, шерсть или флис, пуховой комбинезон или куртка. Главной функцией каждого слоя является сохранение тепла и транспортировка влаги к вышележащему слою и в дальнейшем вывод ее наружу. Для достижения этих целей и используются новейшие мембранные материалы.В качестве наполнителя в пуховом комбинезоне или куртке используется не только пух (утиный или гусиный), но и синтетические материалы, такие как Thinsulate, Thermolite, Daune и Quallofil . Они составляют достойную конкуренцию натуральным утеплителям и обеспечивают надежную термозащиту в сочетании с хорошей вентиляцией.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)