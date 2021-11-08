Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Французская кухня высоко ценится во всем мире. И хотя при одном только ее упоминании нам обычно представляются замысловатые блюда, которые нужно готовить часами в особой посуде, к повседневной жизни французов это почти не имеет отношения.

Они предпочитают не мудрить и готовить простую пищу, но делают это по-своему.

Вот мы и решили выяснить, что же такого особенного делают французы на кухне, что заставляет весь мир боготворить их блюда.



Используют каждый кусочек

Щедро добавляют сливочное масло в блюда

Знают толк в сыре

Ценят травы больше специй

Готовят по системе mise en place

Используют лук-порей и лук-шалот вместо обычного

Покупают свежие сезонные продукты

Покупают только качественные продукты

Внимательны к оформлению

Подают хлеб ко всем блюдам

Не моют сковородки

Отличительной чертой французской кухни является уважение к еде и почти полное отсутствие пищевых отходов. Ни один кусочек того, что здесь покупается и готовится, кроме совсем уж несъедобных, не должен пропасть. Кости можно поджарить с овощами и приготовить карамелизованный соус, из панцирей креветок сварить бульон, а огрызки яблок превратить в яблочное пюре. В большинстве французских поваренных книг можно найти рецепты приготовления всех частей курицы, баранины или утки, а также остатков овощей.Секрет неповторимого вкуса национальной кухни — сливочное масло. Есть даже шутка, что существует 3 секрета французской кухни: сливочное масло, сливочное масло и еще немного сливочного масла. Французы добавляют его почти во все блюда, оно является ключевым ингредиентом многих соусов.Более того, местное масло даже немного отличается от привычного нам по вкусу: оно более ароматное. Считается, это связано с высоким процентом жирности. В то время как масло во многих странах обычно содержит около 80 % жира, во французском этот показатель доходит до 87 %. Также в некоторые масла добавляют особые бактериальные культуры, что опять же добавляет продукту аромата.Наряду с маслом французы едят и много сыра. Обычно его употребляют после основного блюда и перед десертом. Подают как минимум 3 вида сыра разных сортов, причем не в нарезке, а целиком, чтобы он не заветривался и не терял аромат. Каждый сам отрезает себе по кусочку.Интересно, что французы приучают к этому продукту и детей — дают им пробовать разные сорта сыра, чтобы те поняли, что им нравится, а что нет. Неудивительно, что они легко могут собрать идеальную сырную тарелку, знают все сорта и то, как правильно их нарезать.Прованские травы считаются невероятно значимыми в кулинарии и являются основным элементом французской и средиземноморской кухни. К ним относят ароматные летние травы, которые растут на холмах Прованса: тимьян, розмарин, чабер, майоран, орегано и другие.Специи во французской кухне стоят на втором месте, на первом же именно травы. Например, небольшая связка лавровых листьев, шалфея и тимьяна отлично сочетается с курицей — этим «твердым» травам нужно время, чтобы раскрыть свой аромат. Есть также классическая французская смесь, которая состоит из нарезанного свежего эстрагона, зеленого лука, чеснока и петрушки и хорошо сочетается с яйцом, курицей, отварным картофелем, рыбой или винегретом.Mise en place — это французский термин, который относится к процессу приготовления пищи. Буквально он означает «все на своем месте», то есть это тщательная подготовка места, на котором вы будете готовить. Французы не спешат включать плиту и в этот же момент приступать к готовке — сначала они отмеряют и нарезают все необходимые ингредиенты и достают нужную посуду и приборы, чтобы те были под рукой.Благодаря этому готовка проходит куда спокойнее. Данная система позволяет избежать ситуаций, когда в процессе внезапно выясняется, что не хватает какого-то ингредиента, а кроме этого, спасает кухню от излишнего беспорядка. Некоторые профессиональные повара даже считают, что mise en place — это состояние души.Одним из 5 самых популярных овощей во французской кухне является лук-порей. Он часто используется в салатах, супах, тушеных блюдах, пасте. Автор книги о французской кухне Вини Моранвиль также утверждает, что еще ни разу не видела здесь кухни, в которой не было бы маленькой корзинки с луком-шалотом: он придает соусам и салатам мягкий луково-чесночный вкус.Меню во Франции может отличаться в зависимости от региона, его культуры и традиций. Но в целом оно имеет общую черту: блюда готовятся из свежих местных сезонных ингредиентов, начиная с трав, овощей и фруктов и заканчивая молоком и мясом. Французы предпочитают делать покупки на рынках, мало кто берет в магазине готовый соус или покупает консервы.Особенность местной кухни — это продукты высочайшего качества. Конечно, французы заглядывают не только на рынки, но и в магазины, тоже порой покупают полуфабрикаты, однако всегда ищут лучшие. В магазинах стараются выбрать самые качественные продукты, которые могут себе позволить. Французы придерживаются идеи о том, что если у вас есть отличные ингредиенты, то не придется много возиться, чтобы из них получилось действительно вкусное блюдо.Французы большое внимание уделяют не только вкусу блюда, но и его внешнему виду. Они знают, что красивый гарнир и небольшие детали вроде веточки тимьяна или мяты могут превратить даже простую пищу в нечто особенное. Так что сервировка играет далеко не последнюю роль. Есть даже теория, что французы могут есть невероятно жирную пищу и при этом сохранять отличное здоровье из-за того глубокого удовольствия, которое они испытывают от еды.Выпечка является важной частью приема пищи. Почти каждое блюдо требует кусочка хлеба: его едят на ужин, на завтрак и в качестве закуски. И не просто какого-то хлеба, а обязательно свежего, чаще всего багета. Пекари по всей стране ежедневно готовят свежие круассаны, багеты и булочки. Часто местные рестораны закупают хлеб у них, чтобы подавать его со своими блюдами.Здесь долго могут спорить о рецепте блюда и материале сковороды, но все согласны с тем, что после приготовления пищи сковороду нужно только нагреть и затем протереть бумажным полотенцем, но ни в коем случае не мыть. Считается, что мытье убирает аромат старых блюд и лишает насыщенности новые блюда. Кстати, об этой традиции упоминается даже в современном сериале «Эмили в Париже», так что данный прием вполне распространен поныне.