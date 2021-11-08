С нами не соскучишься!

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Это что?! А вот у нас !" (из разговора) ... Я делал действующую модель ворот, лёгкие полотна которых подвешиваются ш...Как сделать откат...
  • Михаил Бутов
    Из этого же ряда бестолковых вопросов: почему у ППШ и ППС затворы были под правую руку, а у MP38/MP40 под левую?Почему советские ...
  • Анна Эржибова
    А где их взять то особенно сливки?Выбирая сливочное...

Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Французская кухня высоко ценится во всем мире. И хотя при одном только ее упоминании нам обычно представляются замысловатые блюда, которые нужно готовить часами в особой посуде, к повседневной жизни французов это почти не имеет отношения.
Они предпочитают не мудрить и готовить простую пищу, но делают это по-своему.
Вот мы и решили выяснить, что же такого особенного делают французы на кухне, что заставляет весь мир боготворить их блюда.

Используют каждый кусочек


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Отличительной чертой французской кухни является уважение к еде и почти полное отсутствие пищевых отходов. Ни один кусочек того, что здесь покупается и готовится, кроме совсем уж несъедобных, не должен пропасть. Кости можно поджарить с овощами и приготовить карамелизованный соус, из панцирей креветок сварить бульон, а огрызки яблок превратить в яблочное пюре. В большинстве французских поваренных книг можно найти рецепты приготовления всех частей курицы, баранины или утки, а также остатков овощей.

Щедро добавляют сливочное масло в блюда


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Секрет неповторимого вкуса национальной кухни — сливочное масло. Есть даже шутка, что существует 3 секрета французской кухни: сливочное масло, сливочное масло и еще немного сливочного масла. Французы добавляют его почти во все блюда, оно является ключевым ингредиентом многих соусов.
Более того, местное масло даже немного отличается от привычного нам по вкусу: оно более ароматное. Считается, это связано с высоким процентом жирности. В то время как масло во многих странах обычно содержит около 80 % жира, во французском этот показатель доходит до 87 %. Также в некоторые масла добавляют особые бактериальные культуры, что опять же добавляет продукту аромата.

Знают толк в сыре


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Наряду с маслом французы едят и много сыра. Обычно его употребляют после основного блюда и перед десертом. Подают как минимум 3 вида сыра разных сортов, причем не в нарезке, а целиком, чтобы он не заветривался и не терял аромат. Каждый сам отрезает себе по кусочку.
Интересно, что французы приучают к этому продукту и детей — дают им пробовать разные сорта сыра, чтобы те поняли, что им нравится, а что нет. Неудивительно, что они легко могут собрать идеальную сырную тарелку, знают все сорта и то, как правильно их нарезать.

Ценят травы больше специй


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Прованские травы считаются невероятно значимыми в кулинарии и являются основным элементом французской и средиземноморской кухни. К ним относят ароматные летние травы, которые растут на холмах Прованса: тимьян, розмарин, чабер, майоран, орегано и другие.
Специи во французской кухне стоят на втором месте, на первом же именно травы. Например, небольшая связка лавровых листьев, шалфея и тимьяна отлично сочетается с курицей — этим «твердым» травам нужно время, чтобы раскрыть свой аромат. Есть также классическая французская смесь, которая состоит из нарезанного свежего эстрагона, зеленого лука, чеснока и петрушки и хорошо сочетается с яйцом, курицей, отварным картофелем, рыбой или винегретом.

Готовят по системе mise en place


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Mise en place — это французский термин, который относится к процессу приготовления пищи. Буквально он означает «все на своем месте», то есть это тщательная подготовка места, на котором вы будете готовить. Французы не спешат включать плиту и в этот же момент приступать к готовке — сначала они отмеряют и нарезают все необходимые ингредиенты и достают нужную посуду и приборы, чтобы те были под рукой.
Благодаря этому готовка проходит куда спокойнее. Данная система позволяет избежать ситуаций, когда в процессе внезапно выясняется, что не хватает какого-то ингредиента, а кроме этого, спасает кухню от излишнего беспорядка. Некоторые профессиональные повара даже считают, что mise en place — это состояние души.

Используют лук-порей и лук-шалот вместо обычного


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Одним из 5 самых популярных овощей во французской кухне является лук-порей. Он часто используется в салатах, супах, тушеных блюдах, пасте. Автор книги о французской кухне Вини Моранвиль также утверждает, что еще ни разу не видела здесь кухни, в которой не было бы маленькой корзинки с луком-шалотом: он придает соусам и салатам мягкий луково-чесночный вкус.

Покупают свежие сезонные продукты


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Меню во Франции может отличаться в зависимости от региона, его культуры и традиций. Но в целом оно имеет общую черту: блюда готовятся из свежих местных сезонных ингредиентов, начиная с трав, овощей и фруктов и заканчивая молоком и мясом. Французы предпочитают делать покупки на рынках, мало кто берет в магазине готовый соус или покупает консервы.

Покупают только качественные продукты


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Особенность местной кухни — это продукты высочайшего качества. Конечно, французы заглядывают не только на рынки, но и в магазины, тоже порой покупают полуфабрикаты, однако всегда ищут лучшие. В магазинах стараются выбрать самые качественные продукты, которые могут себе позволить. Французы придерживаются идеи о том, что если у вас есть отличные ингредиенты, то не придется много возиться, чтобы из них получилось действительно вкусное блюдо.

Внимательны к оформлению


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Французы большое внимание уделяют не только вкусу блюда, но и его внешнему виду. Они знают, что красивый гарнир и небольшие детали вроде веточки тимьяна или мяты могут превратить даже простую пищу в нечто особенное. Так что сервировка играет далеко не последнюю роль. Есть даже теория, что французы могут есть невероятно жирную пищу и при этом сохранять отличное здоровье из-за того глубокого удовольствия, которое они испытывают от еды.

Подают хлеб ко всем блюдам


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Выпечка является важной частью приема пищи. Почти каждое блюдо требует кусочка хлеба: его едят на ужин, на завтрак и в качестве закуски. И не просто какого-то хлеба, а обязательно свежего, чаще всего багета. Пекари по всей стране ежедневно готовят свежие круассаны, багеты и булочки. Часто местные рестораны закупают хлеб у них, чтобы подавать его со своими блюдами.

Не моют сковородки


Французские кулинарные хитрости, которые оказались такими крутыми, что их впору передавать по наследству

Здесь долго могут спорить о рецепте блюда и материале сковороды, но все согласны с тем, что после приготовления пищи сковороду нужно только нагреть и затем протереть бумажным полотенцем, но ни в коем случае не мыть. Считается, что мытье убирает аромат старых блюд и лишает насыщенности новые блюда. Кстати, об этой традиции упоминается даже в современном сериале «Эмили в Париже», так что данный прием вполне распространен поныне.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
хитростиКулинария
Обсудить

Картина дня

наверх