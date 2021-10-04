Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине

Запах в стиральной машине — одна из самых распространенных бытовых проблем. В нашем материале делимся полезными лайфхаками, которые позволят быстро и эффективно избавиться от этой неприятности.



Как правило, запахи в стиральной машине возникают из-за образования грибка и накипи в емкостях для порошка и в других деталях устройства. Причем эта проблема относится ко всем стиральным машинам, даже от очень дорогих брендов. Но любая хозяйка может справиться с этой неприятностью самостоятельно без вызова сантехника. Вместе со спортивным диетологом и нутрициологом Ириной Писаревой рассказываем о самых действенных методах и приемах.



№1: стирка без белья

№2: сода в помощь

№3: лимонная кислота

№4: дезинфекция

№5: уксус

№6: моющее средство

№7: серьезная проверка

Сначала попробуйте сделать обычную стирку без белья и порошка при максимальной температуре и длительности. Чаще всего эта информация указывается в инструкции к самой машине. Производители рекомендуют проводить подобную процедуру не чаще 1 раза в месяц. Это самый простой способ нейтрализовать неприятный запах и уничтожить вредных микробов.Самый популярный народный способ — добавить 2-3 столовые ложки соды в отсек для порошка и включить на режим стирки при 90 градусах. Сода помогает быстро убрать налет и грибок. Такой метод также можно использовать в качестве профилактики.Еще один способ — добавить лимонную кислоту в отсек для порошка, но если и это не помогает, можно совместить 2 и 3 способ, то есть добавить соду вместе с лимонной кислотой и поставить на сервисную стирку с режимом полоскания.Многие добавляют отбеливающие и другие специальные средства для очищения стиральных машин, которые обладают антибактерицидными свойствами. Они отлично способствуют дезинфекции стиральной машины.Также для устранения запаха в стиральной машине сравнительно несложно воспользоваться уксусом. Он поможет счистить накипь и налет в механизмах и отлично продезинфицирует машину. Достаточно добавить 2 столовые ложки уксуса в лоток и поставить на стирку при 90 градусах. После 15 минут стирки необходимо поставить на паузу на один час и после промыть фильтр. К такому способу рекомендуют прибегать не чаще 1 раза в 4 месяца.Неприятный запах может быть связан с загрязнением резиновой манжеты барабана. Грязь и плесень может скапливаться в складках. В таком случае протрите манжету губкой с моющим средством, а если это не поможет, замените манжету на новую.Иногда причиной неприятного запаха может быть неисправность канализации. Возможно, стиральная машина неправильно подключена или во время ее передвижения был пережат канализационный шланг. Из-за этого остатки воды не до конца сливаются в канализацию, в результате чего и появляется запах. При первых подозрениях не поленитесь проверить сливной шланг или пригласить мастера для более тщательной диагностики.