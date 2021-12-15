Во что залипнуть на выходных: 10 отличных кинофраншиз

Выходные потому так и названы, что в это время нужно отдыхать телом и душой от всех тягот и невзгод рабочей недели. При этом отдых нужен разный: кто-то любит на лыжах покататься, кто-то перед телевизором посидеть, а кто-то и совместит активный отдых с пассивным. В общем, если вы решите посвятить свои выходные просмотру фильмов, вот несколько франшиз, на которые вам стоит обратить внимание.
Назад в будущее (3 фильма, 5 часов 42 минуты)
Великолепная трилогия Роберта Земекиса, которая наглядно объясняет нам почему опасно шутить со временем. Фильмы, которые все уже видели по много раз, но с удовольствие посмотрят ещё раз. Почему-то следить за приключениями вечного тинейджера Марти и чудаковатого Доктора Брауна не надоедает даже если знаешь все диалоги фильма наизусть. Ну и, конечно, в связи с недавним выбором президента в Америке, просто нельзя отказать себе в удовольствии ещё разок взглянуть на Биффа Таннена.
Трансформеры (4 фильма, 10 часов 12 минут)
Помните известную поговорку о том, что мальчика от мужчины отличает лишь стоимость его игрушек? Так вот Майкл Бэй говорит нам, что так оно и есть. Вот уже много лет он продолжает играть в трансформеров и радовать зрителей новым потрясным экшеном. Многие, правда, любят сетовать на то, что, мол, сюжет в фильмах бедноват да и слишком предсказуем. Ну так ведь это и не арт-хаус, чтобы в пяти часах молчаливого действа раскрывать всю сущность человеческого бытия. Блокбастеры мы любим за сочную картинку, крутые спецэффекты и сумасшедший экшен. А этого в трансформерах хоть отбавляй.
Парк Юрского периода (4 фильма, 7 часов 47 минут)
Если Роберт Земекис в «Назад в будущее» предупреждал нас о шутках со временем, то Стивен Спилберг в «Парке Юрского периода» прямо говорит о том, что и к природе с подобным лучше не соваться. Прекрасный тропический остров, завораживающие динозавры в кадре, всё это приправлено щепотками драмы и боевика. Что ещё нужно для уютного выходного вечера?
Форсаж (7 фильмов, 13 часов 41 минута)
Одна из тех франшиз, когда создатели не сумели вовремя остановиться. Первые две части были просто прекрасно. Ну хорошо, первая была прекрасна, а вторая просто хорошо. Но, на этом следовало бы поставить точку. Впрочем, все последующие фильмы были не сказать, чтобы уж прям очень ужасны. Смотреть можно. Как минимум, чтобы отдать дань уважения безвременно ушедшему Полу Уокеру.
Мадагаскар (4 фильма, 5 часов 56 минут)
Четыре фильма — если считать оригинальную трилогию + «Пингвины Мадагаскара». Если вам надоели боевики и блокбастеры, то милы и забавный мультфильм — самое то, чтобы отдохнуть самому и дать разрядку мозгам. Красивая анимация, задорный юмор, харизматичные герои. Тем более, что в нашей уже почти зиме кусочек солнечного Мадагаскара будет не лишним. Хотя бы на пару выходных.
Пираты Карибского моря (4 фильма, 10 часов)
Пятая часть этой легендарной франшизы выходит в прокат уже в мае следующего года и это отличный повод, чтобы пересмотреть предыдущие фильмы. «Пираты Карибского моря» — тот самый удачный случай, когда дорого блокбастер с шикарными спецэффектами может похвастаться ещё и неплохой сюжетной линией. В общем, смотреть обязательно!
Звёздные войны (7 фильмов, 15 часов, 32 минуты)
Вообще, поклонникам «Звёздных войн» не нужен никакой повод, чтобы лишний раз пересмотреть все части этой эпичной саги. Всё, что им нужно — время, уютный диван, хороший телевизор и побольше попкорна. Всё-таки 15 часов не шутки, к такому кино-марафону нужно подходить серьёзно. Так что если решите пересмотреть их на выходных, хорошенько подготовьтесь.
Властелин колец (3 фильма, 9 часов, 18 минут)
В обилие фантастики современного кино так не хватает чуточку легендарного фэнтези. Всё-таки много тех, кому доспехи и мечи ближе, чем бластеры и силовая броня. Пересматривать «Властелина колец» можно до бесконечности. Одни только локации чего стоят, так и хочется бросить всё и уехать жить в Новую Зеландию, а уж про батальные сцены в фильмах я вообще молчу.
Шрэк (4 фильма, 6 часов, 6 минут)
«Шрек», как и «Мадагаскар» — прекрасные фильмы, чтобы по-настоящему расслабиться на выходных, выкинув из головы все проблемы рабочей недели.
Бэтмен (7 фильмов, 15 часов, 55 минут)
Ну а если неделя у вас была не настолько напряжённой и вы к выходным ещё сохранили в себе силы для напряжённого, мрачного кино, то франшиза «Бэтмена» — идеальна для вас. Суровый, тёмный Готэм и его кишащие преступностью улицы. И одинокий герой, пытающийся навести там порядок, попутно воюя с постоянно возникающими вновь злодеями. Запасайтесь попкорном и содовой, 15 часов Бэтмена — это серьёзно.
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