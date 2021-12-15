Во что залипнуть на выходных: 10 отличных кинофраншиз

Выходные потому так и названы, что в это время нужно отдыхать телом и душой от всех тягот и невзгод рабочей недели. При этом отдых нужен разный: кто-то любит на лыжах покататься, кто-то перед телевизором посидеть, а кто-то и совместит активный отдых с пассивным. В общем, если вы решите посвятить свои выходные просмотру фильмов, вот несколько франшиз, на которые вам стоит обратить внимание.









Назад в будущее (3 фильма, 5 часов 42 минуты)

Трансформеры (4 фильма, 10 часов 12 минут)

Парк Юрского периода (4 фильма, 7 часов 47 минут)

Форсаж (7 фильмов, 13 часов 41 минута)

Мадагаскар (4 фильма, 5 часов 56 минут)

Пираты Карибского моря (4 фильма, 10 часов)

Звёздные войны (7 фильмов, 15 часов, 32 минуты)

Властелин колец (3 фильма, 9 часов, 18 минут)

Шрэк (4 фильма, 6 часов, 6 минут)

Бэтмен (7 фильмов, 15 часов, 55 минут)