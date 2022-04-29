Эротические ландшафты женского тела

Во все времена художники и фотографы не переставали восхищаться женским телом. Его красота вдохновляла поэтов и писателей, скульпторов и музыкантов. Американский психолог и фотограф Аллан Тегер представил свое видение красоты женского тела. Он уже давно создает пейзажи на женских телах. Вашему вниманию сегодня серия фотографий Bodyscapes Аллана Тегера (от англ. body — «тело» и landscapes — «ландшафты»), работа над которой была начата еще в 1976 году.







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