Тайна, которую раскрыли через 70 лет: Наследникам досталась квартира, запертая на ключ с 1939 года

Квартира, которую не открывали с 1939 года.
В 1939 году, когда стало известно, что Париж неминуемо займут немцы, одна молодая дама поспешила перебраться на юг страны, где было поспокойнее. Женщина заперла на ключ свою квартиру в столице, надеясь вернуться туда, когда все утихнет. По неизвестным причинам хозяйка так и не вернулась в свои апартаменты, хотя исправно платила за нее квартплату всю свою жизнь. В 2010 году хозяйка скончалась. Когда наследники переступили порог неизвестной для них квартиры, рты от удивления раскрылись у всех.
Мадам де Флориан заперла свою квартиру на 72 года.
Хозяйку квартиры звали мадам де Флориан. Собиралась она в спешке, поэтому в квартире все осталось практически нетронутым. Родственники мадам де Флориан ничего не знали в квартире, и когда им огласили завещание, были очень даже обескуражены. Для оценки имущества они пригласили авторитетного аукциониста Оливье Шопин-Жанври. У мужчины дрожали руки от волнения, когда он проворачивал ключ в замочной скважине, ведь там никого не было более семи десятков лет.
Интерьер квартиры, которую не открывали 72 года.
Туалетный столик, покрытый пылью.
Это было потрясающе! Казалось, будто время замерло. На туалетном столике запыленные стояли баночки с косметическими средствами, расчески, шкатулки. На обеденном столе находились столовые приборы. Антикварная мебель, картины.
Антикварная мебель.
Портрет Марты де Флориан кисти Джованни Больдини.
Самым дорогим лотом из этой квартиры стала картина дамы в розовом платье (3,4 миллиона долларов). Как оказалось, это был портрет бабушки хозяйки квартиры Марты де Флориан. В конце XIX века она была известной артисткой. А портрет принадлежал кисти итальянского художника Джованни Больдини. Там же было найдено и письмо от художника с признанием в любви.
Интерьер квартиры, которую не открывали с 1939 года.
Родственники просто были шокированы таким наследством, буквально свалившимся к ним на голову. Однако они не могли понять только одного: почему мадам Флориан за 72 года никому из них не рассказала о своей квартире в Париже.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии