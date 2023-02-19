Чего мы не знали о сексе

Большинство психологических консультантов согласны в том, что секс является чрезвычайно важной частью романтических отношений – некоторые даже считают, что самой важной. Кроме того, многие исследования показывают, что секс полезен для здоровья. Однако наиболее значимая роль секса — воспроизведение человеческой расы.









Согласно результатам исследования Государственного университета Нью-Йорка, сперма может помочь при депрессии. Сперма содержит вещества, поднимающие настроение, повышающие чувствительность и улучшающие сон. Она также содержит кортизол, при воздействии которого на мозг усиливается чувство нежности.



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Исследователи Ратгерского университета при помощи МРТ выяснили, что происходит с человеческим мозгом во время возбуждения. Они обнаружили, что в ответ на стимуляцию разных органов (вагина, шейка, клитор и соски) активируются разные зоны мозга.



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Средняя продолжительность женского оргазма около 20 секунд – на 14 секунд дольше, чем мужского.



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Во время полового акта набухают не только грудь и гениталии, но и внутренняя часть носа.



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Сперма в донорских банках хранится при температуре -196 °С. В этих условиях она может храниться вечно.



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Во время родов некоторые женщины испытывают оргазм.



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Кроме людей, только обезьяны бонобо и дельфины занимаются сексом ради удовольствия.



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Для эрекции среднего пениса нужно примерно 2 столовые ложки крови.



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Несмотря на то, что «болит голова» — распространённый повод для отказа от секса, секс способен смягчить головную боль, так как он снижает давление, затрудняющее приток крови к голове.



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Выяснилось, что 85 процентов мужчин, умерших от сердечного приступа во время секса, изменяли своим жёнам. Наверное, совесть замучила.



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Греческие пары занимаются сексом примерно 138 раз в год, что выводит их на первое место в мировой секс-лиге. Японские пары, находящиеся на последнем месте, занимаются любовью только 45 раз в год.



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В течение жизни средний мужчина производит примерно 17 литров спермы, то есть примерно полтриллиона сперматозоидов.



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Во время эякуляции скорость первой струи составляет около 45 км/ч — быстрее, чем мировой рекорд в беге на 100 метров, который сейчас держится на отметке 37,57 км/ч.



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И у мужчин, и у женщин в момент оргазма сердце делает около 140 ударов в минуту, что соответствует тахикардии.



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Известный секс-символ двадцатого столетия Мэрилин Монро призналась подруге, что никогда не испытывала оргазма, несмотря на трёх мужей и череду любовников.



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Чайная ложка спермы содержит 5 килокалорий. Полчаса интенсивного секса сжигают от одной до двух сотен килокалорий



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Вибратор придумали в девятнадцатом столетии для борьбы с симптомами истерии. Этому устройству даже была посвящена пьеса под названием «В соседней комнате» (также известная, как пьеса про вибратор) показанная в 2009 году.



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В курином яйце может поместиться столько женских яйцеклеток, что можно воспроизвести всё население планеты.



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Количество сперматозоидов, способное воспроизвести всё население планеты, поместится в капсуле из-под аспирина.



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В культуре ацтеков авокадо приписывались такие сексуальные свойства, что девственницам было запрещено к ним прикасаться.



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Шоколад содержит фенилэтиламин — вещество, вызывающее эйфорию, сродни той, что люди испытывают во время влюблённости.



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Исследователи неоднократно замечали, что самки пингвинов уделяли любовные знаки внимания самцам, не являющимся их партнёрами, в обмен на камушки для строительства гнезда. Да, самки пингвинов занимаются проституцией



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Самое древнее изображение мужчины, использующего презерватив во время полового акта, находится на стене пещеры во Франции. Его возраст от 12 до 15 тысяч лет.



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Древние греки называли оральный секс «игрой на флейте».



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Во время Первой мировой войны сотрудники британской разведки МИ6 обнаружили, что можно использовать сперму в качестве невидимых чернил. Они перестали это делать, когда осознали, как плохо письма начинают пахнуть с течением времени.



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