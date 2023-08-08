Брачное ложе короля, туалет на троих и другие артефакты из Средневековья

Европейское средневековье длилось тысячу лет, примерно с 500 до 1500 г. н.э. За это время случилось много чего, но учебники часто не в состоянии передать жизнь прошлого так, как это делают артефакты. Ряд находок доказывает, что некоторые вещи не меняются столетиями - в Средние века люди жульничали в играх, использовали смертоносное оружие, любили сыр...
1. Рацион средневековых крестьян
Что касается средневековых закусок, рацион английской знати хорошо известен. Однако, о меню обычных крестьян сохранилось так мало записей, что исследователи почти не знали, чем питались люди сотни лет назад. Вероятно, основой рациона простых людей были поттаж (густые супы и рагу) и стью (тушеные в соусе мясо и овощи), но не было прямых доказательств, подтверждающих это. В 2019 году ученые провели химический анализ 73 горшков на наличие остатков пищи. Эта 500-летняя посуда была найдена при раскопках средневековой деревни Вест Коттон.
Во многих горшках нашли жир, т. е. подтвердилось, что крестьяне употребляли поттаж и стью в качестве основных блюд. Основным ингредиентом было мясо, такое как баранина и говядина. Также нашли следы листовых овощей, таких как капуста и лук-порей. Тушеное мясо с капустой было важной находкой, поскольку ничего подобного не обнаруживалось на кухнях элиты. Хотя самым большим сюрпризом стало отсутствие рыбы, горшки подтвердили любовь жителей деревни к молочному (почти четверть всех горшков была использована для продуктов из молока).
2. Игровая доска из Абердиншира
Самой старой шотландской рукописью считается «Дирская книга». Написанная монахами в X веке, книга содержит самые ранние гэльские письма из Шотландии. Археологи пытались найти монастырь, в котором писали эту книгу, еще с 2008 года. Старинные источники утверждали, что это было Дирское аббатство, находившееся где-то в Абердиншире. В 2018 году при раскопках незадолго до этого обнаруженных руин была найдена доска для игры. Сам по себе артефакт был редкой находкой. Он был сделан из камня в форме диска, и ученые предполагают, что он использовался для различных игр, популярных в средневековой Ирландии и Скандинавии. Особенно археологов заинтересовали слои под артефактом, которые датируются седьмым и восьмым веками, так же, как и кусочки древесного угля, найденные там же. Это доказало, что по крайней мере некоторые из руин использовались тогда людьми, играющими в эту игру.
3. Пропавшая монахиня
В последнее время историки начали исследовать реестры архиепископов Йорка с 1304 по 1405 год. Среди них было найдено любопытное письмо, написанное в 1318 году архиепископом Уильямом Мелтоном, который рассказал о «скандальных слухах», ходивших в городе. Видимо, монахиня по имени Джоан сбежала из своего монастыря, симулировав собственную смерть. Причиной ее побега была названа «плотская похоть», которая на самом деле могла быть чем угодно - от желания жить «во внешнем мире» до желания выйти замуж. Письмо было адресовано настоятелю собора Беверли, который находился в Йоркшире в 64 километрах от Йорка. Настоятеля попросили найти и вернуть своенравную монахиню в ее монастырь в Йорке. До сих пор нет понятия о том, удалось ли Джоан окончательно сбежать и воплотить свою мечту.
4. Меч в канализации
В начале 2019 года инженеры и строители меняли трубы в канализации датского города Ольборг. Неожиданно рабочие нашли обоюдоострый меч длиной 1,1 метра под одним из старейших тротуаров Ольборга. Артефакт был доставлен археологам, которые решили, что он принадлежал элитному солдату. В течение 1300-х годов (изначально предположили такой возраст меча) только дворянство могло позволить себе такое дорогое оружие. Но на мече были найдены признаки того, что он использовался по крайней мере в трех сражениях. Это говорит о том, что он мог быть выкован за столетия до того, как оказаться под землей.
5. Бергенские кости
В 2018 году археологи исследовали Берген в Норвегии. При раскопках в районе Вагсбуннен они обнаружили деревянный кубик рядом со средневековой улицей. Поскольку на каждой стороне кубика были точки, решили, что это игральная кость. Но вскоре стало очевидно, что это была не обычная игра в кости. У 600-летнего артефакта не было чисел «1» и «2», а на этих гранях были дополнительные «4» и «5». Когда-то в этом районе было много пабов и гостиниц, и их клиентура, вероятно, часто развлекалась азартными играми. Явно кто-то сделал себе кубик, с помощью которого жульничал.
6. Страж Льюиса
В 1831 году на острове Льюис в Шотландии были найдены 4 фигурки средневековых шахмат. Вырезанная из моржовых бивней, коллекция стала известна как «клад Льюиса». Одежда и жесты крошечных фигурок помогли немного более понять средневековое общество, но к сожалению набор шахмат был не полным. В 1964 году антикварная лавка приобрела небольшую статуэтку. Владелец описал это приобретение в своих записях как «старинный шахматный воин из моржового бивня». Фигурка хранилась в эдинбургской семье 55 лет и недавно ее принесли в аукционный дом Sotheby's для оценки. Было определено, что это один из пропавших артефактов Льюиса — страж (аналог ладьи в современных шахматах). У лица фигурки был нахмурившийся вид, она держала меч в руке и по какой-то причине была темнее, чем остальные фигурки Льюиса. Невероятно, но антиквар купил ее за 5 фунтов стерлингов, хотя реальная стоимость составляет почти 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).
7. Туалет для троих
Вряд ли кто сочтет туалет редкой находкой, но один пример XII века вполне можно назвать таким. Около 900 лет назад кто-то взял топор и прорубил три отверстия в большой дубовой доске. Это сиденье для унитаза на три человека было расположено над выгребной ямой в здании «Хелле» возле Темзы. Исследователи проверили, удобно ли было использовать такой странный туалет, который нашли в 1980-х годах. Хотя вырубленные топором отверстия сочли вполне удобными, личное пространство явно было проблемой. Отверстия были расположены близко друг к другу, и трое людей, использующие унитаз, сидели буквально плечом к плечу.
8. Утерянные камни Гован
Между X и XI веками в королевстве Стратклайд кто-то вырезал большие и красиво украшенные надгробия. Стратклайд был одним из нескольких государств, которые боролись за контроль над Британскими островами, когда Шотландии еще не существовало. В XIX веке 46 таких надгробий было обнаружено в Глазго, и они стали известны как камни Гован. В конце концов, 31 артефакт был перемещен в старую приходскую церковь Гована. Среди них был также резной саркофаг, который, как говорили, содержал останки святого короля по имени Константин. Остальные годами стояли у стены церковного двора, но исчезли, когда была разрушена ближайшая верфь. Более 40 лет историки опасались, что ценные камни были уничтожены. В 2019 году команда экспертов и добровольцев решила провести археологические раскопки для поиска пропавших надгробий. В итоге возле приходской церкви Гована было найдено несколько утерянных камней Гован.
9. Сундук с книгами
Сегодня любители книг могут носить с собой целую библиотеку на своих телефонах. Поскольку у средневековых читателей не было подобной роскоши, путешественники часто использовали книжные сундуки. Сегодня осталось всего около 100 таких редких артефактов. В 2019 году Оксфордская Бодлианская библиотека приобрела один подобный сундук у частного клиента. Сундук, который привезли из Франции, был сделан из дерева и кожи примерно в 1400-х годах. У него также были металлические застежки и ремни для переноски. Данный экземпляр имеет исключительную ценность по двум причинам. Большинство сохранившихся книжных сундуков датируются 1500-ми годами, что делает его одним из старейших из когда-либо найденных. А самой захватывающей находкой была ксилография, прикрепленная к внутренней стороне крышки. Это было произведение под названием «Бог-Отец в его могуществе», черновик литургической книги из Парижа.
10. Королевская брачная кровать
Почти десять лет назад антиквар купил кровать на онлайн-распродаже. Иэну Колсону из Англии понравилось описание в каталоге «викторианская кровать с обильной резьбой, балдахином и гербовыми щитами». После того, как Коулсон привез ее домой, он сразу заметил, что «гербовыми щитами» был английский королевский герб. Наряду с Колсоном, некоторые эксперты считают, что кровать совсем не викторианская. Древесина была обработана ручными инструментами, т. е. в средневековой мастерской, а не на механизированных фабриках промышленно развитых викторианцев. На кровати также были следы ультрамарина, средневекового пигмента, который был дороже золота. Это доказало, что кровать принадлежала очень высокопоставленной семье где-то в XV веке. Поскольку резьба на кровати включала розы домов Йорка и Ланкашира, эта пара, вероятно, была королем Генрихом VII и Елизаветой Йоркской. Их кровать исчезла во время гражданской войны в Англии, когда парламентарии уничтожили всю королевскую мебель.
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